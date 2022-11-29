https://ria.ru/20221129/moroz-1835140635.html

Дед Мороз преодолел путь из Великого Устюга в Берлин и зажег огни на елке

Дед Мороз преодолел путь из Великого Устюга в Берлин и зажег огни на елке - РИА Новости, 29.11.2022

Дед Мороз преодолел путь из Великого Устюга в Берлин и зажег огни на елке

Несмотря на все сложности с перелетом, российский Дед Мороз прилетел из Великого Устюга в Берлин и вечером во вторник принял участие в зажжении огней на елке... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T21:58

2022-11-29T21:58

2022-11-29T21:58

дед мороз

великий устюг

берлин (город)

вологодская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148284/15/1482841544_0:142:3140:1908_1920x0_80_0_0_f51ad63f4c173651cd761118fb900e2b.jpg

БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Несмотря на все сложности с перелетом, российский Дед Мороз прилетел из Великого Устюга в Берлин и вечером во вторник принял участие в зажжении огней на елке перед Русским домом, на месте событий побывал корреспондент РИА Новости.Торжественная церемония зажжения огней на елке перед Российским домом науки и культуры проходит ежегодно, не стал исключением и 2022 год.Представитель Русского дома сообщил РИА Новости, что Деду Морозу в этом году пришлось лететь с пересадкой, что не помешало сказочному персонажу добраться до немецкой столицы в добром здравии и настроении. Не помешали народному веселью и крики протестовавших рядом на перекрестке проукраинских активистов - за праздничной музыкой и кутерьмой их почти не было слышно."Раз, два, три, елочка, гори!" - крикнул Дед Мороз вместе с детьми и взмахнул жезлом, после чего на елке загорелись огни. В этот момент пошел снег, которому, хоть тот и искусственный, обрадовались присутствующие дети.К гостям также вышел директор Русского дома Павел Извольский, поздравил с наступлением праздничной поры и напомнил, что обычай расставлять перед воротами украшенные деревья и ветви хвойных пород имеет германские корни.Сказочный персонаж прибыл из Вологодской области, где с 1998 года реализуется проект "Великий Устюг – родина Деда Мороза". В 2002 году в 12 километрах от Великого Устюга создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза". Здесь расположены Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, зоосад, пасека, Почта Деда Мороза, ледник, кузница, столярная мастерская. В Великом Устюге находится Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза.

https://ria.ru/20221118/prazdnik-1831855527.html

https://sn.ria.ru/20221129/ded_moroz-1834933376.html

великий устюг

берлин (город)

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дед мороз, великий устюг, берлин (город), вологодская область