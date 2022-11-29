https://ria.ru/20221129/moroz-1835140635.html
Дед Мороз преодолел путь из Великого Устюга в Берлин и зажег огни на елке
Дед Мороз преодолел путь из Великого Устюга в Берлин и зажег огни на елке - РИА Новости, 29.11.2022
Дед Мороз преодолел путь из Великого Устюга в Берлин и зажег огни на елке
Несмотря на все сложности с перелетом, российский Дед Мороз прилетел из Великого Устюга в Берлин и вечером во вторник принял участие в зажжении огней на елке... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T21:58
2022-11-29T21:58
2022-11-29T21:58
дед мороз
великий устюг
берлин (город)
вологодская область
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БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Несмотря на все сложности с перелетом, российский Дед Мороз прилетел из Великого Устюга в Берлин и вечером во вторник принял участие в зажжении огней на елке перед Русским домом, на месте событий побывал корреспондент РИА Новости.Торжественная церемония зажжения огней на елке перед Российским домом науки и культуры проходит ежегодно, не стал исключением и 2022 год.Представитель Русского дома сообщил РИА Новости, что Деду Морозу в этом году пришлось лететь с пересадкой, что не помешало сказочному персонажу добраться до немецкой столицы в добром здравии и настроении. Не помешали народному веселью и крики протестовавших рядом на перекрестке проукраинских активистов - за праздничной музыкой и кутерьмой их почти не было слышно."Раз, два, три, елочка, гори!" - крикнул Дед Мороз вместе с детьми и взмахнул жезлом, после чего на елке загорелись огни. В этот момент пошел снег, которому, хоть тот и искусственный, обрадовались присутствующие дети.К гостям также вышел директор Русского дома Павел Извольский, поздравил с наступлением праздничной поры и напомнил, что обычай расставлять перед воротами украшенные деревья и ветви хвойных пород имеет германские корни.Сказочный персонаж прибыл из Вологодской области, где с 1998 года реализуется проект "Великий Устюг – родина Деда Мороза". В 2002 году в 12 километрах от Великого Устюга создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза". Здесь расположены Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, зоосад, пасека, Почта Деда Мороза, ледник, кузница, столярная мастерская. В Великом Устюге находится Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза.
https://ria.ru/20221118/prazdnik-1831855527.html
https://sn.ria.ru/20221129/ded_moroz-1834933376.html
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дед мороз, великий устюг, берлин (город), вологодская область
Дед Мороз, Великий Устюг, Берлин (город), Вологодская область
Дед Мороз преодолел путь из Великого Устюга в Берлин и зажег огни на елке
Дед Мороз добрался из Великого Устюга в Берлин и зажег огни на елке перед Русским домом
БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Несмотря на все сложности с перелетом, российский Дед Мороз прилетел из Великого Устюга в Берлин и вечером во вторник принял участие в зажжении огней на елке перед Русским домом, на месте событий побывал корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония зажжения огней на елке перед Российским домом науки и культуры проходит ежегодно, не стал исключением и 2022 год.
Представитель Русского дома сообщил РИА Новости, что Деду Морозу в этом году пришлось лететь с пересадкой, что не помешало сказочному персонажу добраться до немецкой столицы в добром здравии и настроении. Не помешали народному веселью и крики протестовавших рядом на перекрестке проукраинских активистов - за праздничной музыкой и кутерьмой их почти не было слышно.
"Раз, два, три, елочка, гори!" - крикнул Дед Мороз вместе с детьми и взмахнул жезлом, после чего на елке загорелись огни. В этот момент пошел снег, которому, хоть тот и искусственный, обрадовались присутствующие дети.
К гостям также вышел директор Русского дома Павел Извольский, поздравил с наступлением праздничной поры и напомнил, что обычай расставлять перед воротами украшенные деревья и ветви хвойных пород имеет германские корни.
Сказочный персонаж прибыл из Вологодской области
, где с 1998 года реализуется проект "Великий Устюг – родина Деда Мороза". В 2002 году в 12 километрах от Великого Устюга создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза". Здесь расположены Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, зоосад, пасека, Почта Деда Мороза, ледник, кузница, столярная мастерская. В Великом Устюге находится Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза.