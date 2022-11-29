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Москвичам пообещали усиление морозов в ночь на среду - РИА Новости, 29.11.2022
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Москвичам пообещали усиление морозов в ночь на среду
Москвичам пообещали усиление морозов в ночь на среду - РИА Новости, 29.11.2022
Москвичам пообещали усиление морозов в ночь на среду
В ночь на среду в Москве впервые с начала холодного сезона температура воздуха опустится ниже отметки в -10 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:59
2022-11-29T13:59
общество
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В ночь на среду в Москве впервые с начала холодного сезона температура воздуха опустится ниже отметки в -10 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Усиливающееся воздействие на погоду столицы антициклона с востока приведет понижению температуры. Уже ближайшей ночью в Москве, впервые с начала холодного сезона, температура воздуха опустится ниже отметки в минус 10 градусов, а в Подмосковье ожидается минус 10 - минус 15. Днем в столице минус 6 - минус 8, по области минус 5 - минус 10", - рассказал Леус.По его словам, последующие дни будут еще более морозными, а на пик похолодание выйдет в ночь на пятницу.
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общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
13:59 29.11.2022
 
Москвичам пообещали усиление морозов в ночь на среду

Синоптик Леус: в ночь на среду в Москве температура опустится ниже минус десяти градусов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрохожий на Садовническом мосту в Москве
Прохожий на Садовническом мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожий на Садовническом мосту в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В ночь на среду в Москве впервые с начала холодного сезона температура воздуха опустится ниже отметки в -10 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Усиливающееся воздействие на погоду столицы антициклона с востока приведет понижению температуры. Уже ближайшей ночью в Москве, впервые с начала холодного сезона, температура воздуха опустится ниже отметки в минус 10 градусов, а в Подмосковье ожидается минус 10 - минус 15. Днем в столице минус 6 - минус 8, по области минус 5 - минус 10", - рассказал Леус.
По его словам, последующие дни будут еще более морозными, а на пик похолодание выйдет в ночь на пятницу.
Вид на центр Москвы со Спасской башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 17:26
Москвичам пообещали январские морозы на следующей неделе
 
ОбществоМихаил ЛеусМоскваМосковская область (Подмосковье)Погода
 
 
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