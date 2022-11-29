https://ria.ru/20221129/moroz-1835015748.html

Москвичам пообещали усиление морозов в ночь на среду

Москвичам пообещали усиление морозов в ночь на среду - РИА Новости, 29.11.2022

Москвичам пообещали усиление морозов в ночь на среду

В ночь на среду в Москве впервые с начала холодного сезона температура воздуха опустится ниже отметки в -10 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:59

2022-11-29T13:59

2022-11-29T13:59

общество

михаил леус

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В ночь на среду в Москве впервые с начала холодного сезона температура воздуха опустится ниже отметки в -10 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Усиливающееся воздействие на погоду столицы антициклона с востока приведет понижению температуры. Уже ближайшей ночью в Москве, впервые с начала холодного сезона, температура воздуха опустится ниже отметки в минус 10 градусов, а в Подмосковье ожидается минус 10 - минус 15. Днем в столице минус 6 - минус 8, по области минус 5 - минус 10", - рассказал Леус.По его словам, последующие дни будут еще более морозными, а на пик похолодание выйдет в ночь на пятницу.

https://ria.ru/20221126/morozy-1834473188.html

москва

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье), погода