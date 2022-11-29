https://ria.ru/20221129/moroz-1835015748.html
Москвичам пообещали усиление морозов в ночь на среду
Москвичам пообещали усиление морозов в ночь на среду - РИА Новости, 29.11.2022
Москвичам пообещали усиление морозов в ночь на среду
В ночь на среду в Москве впервые с начала холодного сезона температура воздуха опустится ниже отметки в -10 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:59
2022-11-29T13:59
2022-11-29T13:59
общество
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834711085_0:263:2744:1807_1920x0_80_0_0_80e584d82c224eda37227aced876ad20.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В ночь на среду в Москве впервые с начала холодного сезона температура воздуха опустится ниже отметки в -10 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Усиливающееся воздействие на погоду столицы антициклона с востока приведет понижению температуры. Уже ближайшей ночью в Москве, впервые с начала холодного сезона, температура воздуха опустится ниже отметки в минус 10 градусов, а в Подмосковье ожидается минус 10 - минус 15. Днем в столице минус 6 - минус 8, по области минус 5 - минус 10", - рассказал Леус.По его словам, последующие дни будут еще более морозными, а на пик похолодание выйдет в ночь на пятницу.
https://ria.ru/20221126/morozy-1834473188.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834711085_0:0:2452:1838_1920x0_80_0_0_fa52e37d8dd91e25dd35e0476173ebd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам пообещали усиление морозов в ночь на среду
Синоптик Леус: в ночь на среду в Москве температура опустится ниже минус десяти градусов