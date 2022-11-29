https://ria.ru/20221129/monitoring-1834887448.html

Владислав Овчинский: в Москве создали систему мониторинга состояния мостов

Владислав Овчинский: в Москве создали систему мониторинга состояния мостов - РИА Новости, 29.11.2022

Владислав Овчинский: в Москве создали систему мониторинга состояния мостов

Московская корпорация САГА создала систему непрерывного мониторинга мостов и эстакад, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T07:15

2022-11-29T07:15

2022-11-29T08:34

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

россия

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Московская корпорация САГА создала систему непрерывного мониторинга мостов и эстакад, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.По его словам, разработка в первую очередь актуальна для отслеживания состояния мостов возрастом более 50 лет или находящихся в зоне вечной мерзлоты и в районах с высокой сейсмичностью. Такие датчики уже установлены на более, чем 20 сооружениях.Овчинский добавил, что подобный мониторинг также может применяться на крупных производственных объектах, что позволит значительно снизить количество плановых ремонтных работ. Датчики уже активно используются ведущими предприятиями нефтегазовой и химической отраслей.Система мониторинга полностью автономна и работает непрерывно. Раз в сутки она самостоятельно проверяет работу датчиков, и если хотя бы один вышел из строя, то диспетчер получит предупреждающий сигнал."Корпорация САГА – один из крупнейших в России производителей оборудования и программного обеспечения для акустико-эмиссионного мониторинга. Специалисты корпорации могут оперативно развернуть комплексную систему мониторинга на мосту любой сложности. Как показывает опыт применения данной системы, мосты или эстакады служат на десятилетия дольше", – рассказал генеральный директор САГА Андрей Жолобов.

https://ria.ru/20221128/osnastka-1834607515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

москва, владислав овчинский, россия