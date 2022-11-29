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Владислав Овчинский: в Москве создали систему мониторинга состояния мостов - РИА Новости, 29.11.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20221129/monitoring-1834887448.html
Владислав Овчинский: в Москве создали систему мониторинга состояния мостов
Владислав Овчинский: в Москве создали систему мониторинга состояния мостов - РИА Новости, 29.11.2022
Владислав Овчинский: в Москве создали систему мониторинга состояния мостов
Московская корпорация САГА создала систему непрерывного мониторинга мостов и эстакад, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T07:15
2022-11-29T08:34
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
россия
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Московская корпорация САГА создала систему непрерывного мониторинга мостов и эстакад, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.По его словам, разработка в первую очередь актуальна для отслеживания состояния мостов возрастом более 50 лет или находящихся в зоне вечной мерзлоты и в районах с высокой сейсмичностью. Такие датчики уже установлены на более, чем 20 сооружениях.Овчинский добавил, что подобный мониторинг также может применяться на крупных производственных объектах, что позволит значительно снизить количество плановых ремонтных работ. Датчики уже активно используются ведущими предприятиями нефтегазовой и химической отраслей.Система мониторинга полностью автономна и работает непрерывно. Раз в сутки она самостоятельно проверяет работу датчиков, и если хотя бы один вышел из строя, то диспетчер получит предупреждающий сигнал."Корпорация САГА – один из крупнейших в России производителей оборудования и программного обеспечения для акустико-эмиссионного мониторинга. Специалисты корпорации могут оперативно развернуть комплексную систему мониторинга на мосту любой сложности. Как показывает опыт применения данной системы, мосты или эстакады служат на десятилетия дольше", – рассказал генеральный директор САГА Андрей Жолобов.
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москва, владислав овчинский, россия
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Россия
07:15 29.11.2022 (обновлено: 08:34 29.11.2022)
 

Владислав Овчинский: в Москве создали систему мониторинга состояния мостов

© Фото: пресс-служба ДИПП Глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
© Фото: пресс-служба ДИПП
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Московская корпорация САГА создала систему непрерывного мониторинга мостов и эстакад, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Система непрерывного мониторинга включает в себя акустико-эмиссионные датчики, которые с помощью звуковых волн позволяют оценить состояние мостовых сооружений и зафиксировать даже мельчайшие трещины в несущих конструкциях. В случае значимого дефекта система подает сигнал диспетчеру и отправляет точные координаты проблемного участка и рекомендации по действию обслуживающему персоналу", - сказал глава департамента.
По его словам, разработка в первую очередь актуальна для отслеживания состояния мостов возрастом более 50 лет или находящихся в зоне вечной мерзлоты и в районах с высокой сейсмичностью. Такие датчики уже установлены на более, чем 20 сооружениях.
Овчинский добавил, что подобный мониторинг также может применяться на крупных производственных объектах, что позволит значительно снизить количество плановых ремонтных работ. Датчики уже активно используются ведущими предприятиями нефтегазовой и химической отраслей.
Система мониторинга полностью автономна и работает непрерывно. Раз в сутки она самостоятельно проверяет работу датчиков, и если хотя бы один вышел из строя, то диспетчер получит предупреждающий сигнал.
"Корпорация САГА – один из крупнейших в России производителей оборудования и программного обеспечения для акустико-эмиссионного мониторинга. Специалисты корпорации могут оперативно развернуть комплексную систему мониторинга на мосту любой сложности. Как показывает опыт применения данной системы, мосты или эстакады служат на десятилетия дольше", – рассказал генеральный директор САГА Андрей Жолобов.
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