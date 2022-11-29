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Молдавия подготовила инструкцию на случай отключения электроэнергии - РИА Новости, 29.11.2022
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Молдавия подготовила инструкцию на случай отключения электроэнергии
Молдавия подготовила инструкцию на случай отключения электроэнергии - РИА Новости, 29.11.2022
Молдавия подготовила инструкцию на случай отключения электроэнергии
Министерство внутренних дел Молдавии разработало инструкцию для граждан страны на случай массовых отключений электроэнергии и готово оказать помощь в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:08
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КИШИНЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Министерство внутренних дел Молдавии разработало инструкцию для граждан страны на случай массовых отключений электроэнергии и готово оказать помощь в чрезвычайных ситуациях.Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну ранее предупредил, что 29 и 30 ноября возможны массовые отключения электроэнергии в стране."Мы должны быть готовы в любой момент снова столкнуться с тьмой. Для защиты граждан полиция Молдавии, Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям и Пограничная полиция подготовили руководство с рекомендациями в случае отключения электричества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.Сотрудники МВД готовы в любой момент мобилизовать дополнительные силы для обеспечения поддержки и безопасности каждого гражданина. Инструкции разработаны отдельно для водителей, пешеходов, людей, которые оказались в зданиях в момент отключений. Жителей страны просят поберечься и проявить понимание.На прошлой неделе многие населенные пункты в Молдавии остались без электроэнергии, Спыну связал это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры. На территории страны наблюдались проблемы с мобильной связью и интернетом. Восстановить подачу электроэнергии в большинстве населенных пунктов удалось лишь спустя три с половиной часа. Тем же вечером электроэнергию вернули более чем 90% потребителей. Последствия массового отключения электроэнергии ощущались в республике несколько дней.
https://ria.ru/20221128/elektroenergiya-1834893977.html
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в мире, жкх, молдавия
В мире, ЖКХ, Молдавия
13:08 29.11.2022 (обновлено: 13:09 29.11.2022)
 
Молдавия подготовила инструкцию на случай отключения электроэнергии

МВД Молдавии подготовило инструкцию для граждан на случай отключения электроэнергии

CC0 / ehendel / Лампочка
Лампочка - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
CC0 / ehendel /
Лампочка. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Министерство внутренних дел Молдавии разработало инструкцию для граждан страны на случай массовых отключений электроэнергии и готово оказать помощь в чрезвычайных ситуациях.
Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну ранее предупредил, что 29 и 30 ноября возможны массовые отключения электроэнергии в стране.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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"Мы должны быть готовы в любой момент снова столкнуться с тьмой. Для защиты граждан полиция Молдавии, Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям и Пограничная полиция подготовили руководство с рекомендациями в случае отключения электричества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.
Сотрудники МВД готовы в любой момент мобилизовать дополнительные силы для обеспечения поддержки и безопасности каждого гражданина. Инструкции разработаны отдельно для водителей, пешеходов, людей, которые оказались в зданиях в момент отключений. Жителей страны просят поберечься и проявить понимание.
На прошлой неделе многие населенные пункты в Молдавии остались без электроэнергии, Спыну связал это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры. На территории страны наблюдались проблемы с мобильной связью и интернетом. Восстановить подачу электроэнергии в большинстве населенных пунктов удалось лишь спустя три с половиной часа. Тем же вечером электроэнергию вернули более чем 90% потребителей. Последствия массового отключения электроэнергии ощущались в республике несколько дней.
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