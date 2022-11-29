https://ria.ru/20221129/moldaviya-1834993532.html

Молдавия подготовила инструкцию на случай отключения электроэнергии

Молдавия подготовила инструкцию на случай отключения электроэнергии - РИА Новости, 29.11.2022

Молдавия подготовила инструкцию на случай отключения электроэнергии

Министерство внутренних дел Молдавии разработало инструкцию для граждан страны на случай массовых отключений электроэнергии и готово оказать помощь в... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:08

2022-11-29T13:08

2022-11-29T13:09

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КИШИНЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Министерство внутренних дел Молдавии разработало инструкцию для граждан страны на случай массовых отключений электроэнергии и готово оказать помощь в чрезвычайных ситуациях.Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну ранее предупредил, что 29 и 30 ноября возможны массовые отключения электроэнергии в стране."Мы должны быть готовы в любой момент снова столкнуться с тьмой. Для защиты граждан полиция Молдавии, Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям и Пограничная полиция подготовили руководство с рекомендациями в случае отключения электричества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.Сотрудники МВД готовы в любой момент мобилизовать дополнительные силы для обеспечения поддержки и безопасности каждого гражданина. Инструкции разработаны отдельно для водителей, пешеходов, людей, которые оказались в зданиях в момент отключений. Жителей страны просят поберечься и проявить понимание.На прошлой неделе многие населенные пункты в Молдавии остались без электроэнергии, Спыну связал это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры. На территории страны наблюдались проблемы с мобильной связью и интернетом. Восстановить подачу электроэнергии в большинстве населенных пунктов удалось лишь спустя три с половиной часа. Тем же вечером электроэнергию вернули более чем 90% потребителей. Последствия массового отключения электроэнергии ощущались в республике несколько дней.

https://ria.ru/20221128/elektroenergiya-1834893977.html

https://ria.ru/20221128/gaz-1834844927.html

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в мире, жкх, молдавия