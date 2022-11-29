https://ria.ru/20221129/moldaviya-1834942125.html
Жителей Молдавии предупредили о массовых отключениях электроэнергии
Жителей Молдавии предупредили о массовых отключениях электроэнергии - РИА Новости, 29.11.2022
Жителей Молдавии предупредили о массовых отключениях электроэнергии
Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну предупредил, что 29 и 30 ноября возможны массовые отключения электроэнергии в стране. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:20
2022-11-29T10:20
2022-11-29T10:20
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КИШИНЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну предупредил, что 29 и 30 ноября возможны массовые отключения электроэнергии в стране."Сегодня и завтра (29-30 ноября)... существует риск отключения электроэнергии по всей стране. В случае возникновения такой ситуации все госслужбы готовы вмешаться и восстановить электроснабжение в ограниченные сроки", - написал Спыну в Telegram-канале. Он пояснил, что это связано с обстрелами объектов украинской инфраструктуры.Вице-премьер призвал граждан быть осторожными и подготовиться к ситуации.На прошлой неделе многие населенные пункты в Молдавии остались без электроэнергии, Спыну связал это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры. На территории страны наблюдались проблемы с мобильной связью и интернетом. Восстановить подачу электроэнергии в большинстве населенных пунктов удалось лишь спустя три с половиной часа. Тем же вечером электроэнергию вернули более чем 90% потребителей. Последствия массового отключения электроэнергии ощущались в республике несколько дней.
https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, правительство молдавии
В мире, Молдавия, Правительство Молдавии
Жителей Молдавии предупредили о массовых отключениях электроэнергии
Вице-премьер Молдавии Спыну допустил риск массовых отключений электроэнергии 29-30 ноября
КИШИНЕВ, 29 ноя - РИА Новости.
Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну предупредил
, что 29 и 30 ноября возможны массовые отключения электроэнергии в стране.
"Сегодня и завтра (29-30 ноября)... существует риск отключения электроэнергии по всей стране. В случае возникновения такой ситуации все госслужбы готовы вмешаться и восстановить электроснабжение в ограниченные сроки", - написал Спыну в Telegram-канале. Он пояснил, что это связано с обстрелами объектов украинской инфраструктуры.
Вице-премьер призвал граждан быть осторожными и подготовиться к ситуации.
На прошлой неделе многие населенные пункты в Молдавии остались без электроэнергии, Спыну связал это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры. На территории страны наблюдались проблемы с мобильной связью и интернетом. Восстановить подачу электроэнергии в большинстве населенных пунктов удалось лишь спустя три с половиной часа. Тем же вечером электроэнергию вернули более чем 90% потребителей. Последствия массового отключения электроэнергии ощущались в республике несколько дней.