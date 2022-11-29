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Жителей Молдавии предупредили о массовых отключениях электроэнергии - РИА Новости, 29.11.2022
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Жителей Молдавии предупредили о массовых отключениях электроэнергии
Жителей Молдавии предупредили о массовых отключениях электроэнергии - РИА Новости, 29.11.2022
Жителей Молдавии предупредили о массовых отключениях электроэнергии
Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну предупредил, что 29 и 30 ноября возможны массовые отключения электроэнергии в стране. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:20
2022-11-29T10:20
в мире
молдавия
правительство молдавии
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КИШИНЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну предупредил, что 29 и 30 ноября возможны массовые отключения электроэнергии в стране."Сегодня и завтра (29-30 ноября)... существует риск отключения электроэнергии по всей стране. В случае возникновения такой ситуации все госслужбы готовы вмешаться и восстановить электроснабжение в ограниченные сроки", - написал Спыну в Telegram-канале. Он пояснил, что это связано с обстрелами объектов украинской инфраструктуры.Вице-премьер призвал граждан быть осторожными и подготовиться к ситуации.На прошлой неделе многие населенные пункты в Молдавии остались без электроэнергии, Спыну связал это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры. На территории страны наблюдались проблемы с мобильной связью и интернетом. Восстановить подачу электроэнергии в большинстве населенных пунктов удалось лишь спустя три с половиной часа. Тем же вечером электроэнергию вернули более чем 90% потребителей. Последствия массового отключения электроэнергии ощущались в республике несколько дней.
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в мире, молдавия, правительство молдавии
В мире, Молдавия, Правительство Молдавии
10:20 29.11.2022
 
Жителей Молдавии предупредили о массовых отключениях электроэнергии

Вице-премьер Молдавии Спыну допустил риск массовых отключений электроэнергии 29-30 ноября

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкСтеклянные изоляторы на линиях электропередач
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Стеклянные изоляторы на линиях электропередач. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну предупредил, что 29 и 30 ноября возможны массовые отключения электроэнергии в стране.
"Сегодня и завтра (29-30 ноября)... существует риск отключения электроэнергии по всей стране. В случае возникновения такой ситуации все госслужбы готовы вмешаться и восстановить электроснабжение в ограниченные сроки", - написал Спыну в Telegram-канале. Он пояснил, что это связано с обстрелами объектов украинской инфраструктуры.
Вице-премьер призвал граждан быть осторожными и подготовиться к ситуации.
На прошлой неделе многие населенные пункты в Молдавии остались без электроэнергии, Спыну связал это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры. На территории страны наблюдались проблемы с мобильной связью и интернетом. Восстановить подачу электроэнергии в большинстве населенных пунктов удалось лишь спустя три с половиной часа. Тем же вечером электроэнергию вернули более чем 90% потребителей. Последствия массового отключения электроэнергии ощущались в республике несколько дней.
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