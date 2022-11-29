https://ria.ru/20221129/mladenets-1835080263.html
Власти проверят оказание медпомощи младенцу, умершему в Иркутске
Власти проверят оказание медпомощи младенцу, умершему в Иркутске - РИА Новости, 29.11.2022
Власти проверят оказание медпомощи младенцу, умершему в Иркутске
Специалисты проверят соблюдение порядков и стандартов при оказании медицинской помощи 4-месячному ребенку, который скончался в иркутской больнице после... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:47
2022-11-29T16:47
2022-11-29T16:47
происшествия
иркутская область
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_258ca019175855614a2568debc19a425.jpg
ИРКУТСК, 29 ноя - РИА Новости. Специалисты проверят соблюдение порядков и стандартов при оказании медицинской помощи 4-месячному ребенку, который скончался в иркутской больнице после прививки, сообщает министерство здравоохранения Иркутской области.По информации СМИ и Telegram-каналов, 24 ноября ребенок был привит детской вакциной "Пентаксим", через два дня ему стало хуже. Мать дала младенцу половину таблетки успокоительного, которое ранее назначила ребенку врач из детской поликлиники, но состояние не улучшилось. По данным прокуратуры региона, родители привезли его в Ивано-Матренинскую детскую больницу, где 28 ноября он скончался. СУСК РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)."Указанный случай, действительно, произошел в медучреждении. Ребенок находился на обследовании и лечении по поводу неврологических нарушений", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Как уточняет министерство, проводится судебно-медицинское и гистологическое исследование, по результатам которого будет установлена причина смерти."Уполномоченными специалистами планируется проведение экспертизы медицинских документов в целях анализа выполнения порядков и стандартов при оказании ребёнку медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях с последующим принятием управленческих решений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220914/rebenok-1816693871.html
https://ria.ru/20220411/rebenok-1782919782.html
иркутская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_164f469e1983c53dd58fba2f99cb43cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, россия, здоровье - общество
Происшествия, Иркутская область, Россия, Здоровье - Общество
Власти проверят оказание медпомощи младенцу, умершему в Иркутске
Иркутский минздрав проверит оказание медпомощи младенцу, который умер после прививки
ИРКУТСК, 29 ноя - РИА Новости.
Специалисты проверят соблюдение порядков и стандартов при оказании медицинской помощи 4-месячному ребенку, который скончался в иркутской больнице после прививки, сообщает
министерство здравоохранения Иркутской области.
По информации СМИ и Telegram-каналов, 24 ноября ребенок был привит детской вакциной "Пентаксим", через два дня ему стало хуже. Мать дала младенцу половину таблетки успокоительного, которое ранее назначила ребенку врач из детской поликлиники, но состояние не улучшилось. По данным прокуратуры региона, родители привезли его в Ивано-Матренинскую детскую больницу, где 28 ноября он скончался. СУСК РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
"Указанный случай, действительно, произошел в медучреждении. Ребенок находился на обследовании и лечении по поводу неврологических нарушений", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Как уточняет министерство, проводится судебно-медицинское и гистологическое исследование, по результатам которого будет установлена причина смерти.
"Уполномоченными специалистами планируется проведение экспертизы медицинских документов в целях анализа выполнения порядков и стандартов при оказании ребёнку медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях с последующим принятием управленческих решений", - говорится в сообщении.