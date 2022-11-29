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Власти проверят оказание медпомощи младенцу, умершему в Иркутске - РИА Новости, 29.11.2022
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Власти проверят оказание медпомощи младенцу, умершему в Иркутске
Власти проверят оказание медпомощи младенцу, умершему в Иркутске - РИА Новости, 29.11.2022
Власти проверят оказание медпомощи младенцу, умершему в Иркутске
Специалисты проверят соблюдение порядков и стандартов при оказании медицинской помощи 4-месячному ребенку, который скончался в иркутской больнице после... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:47
2022-11-29T16:47
происшествия
иркутская область
россия
здоровье - общество
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ИРКУТСК, 29 ноя - РИА Новости. Специалисты проверят соблюдение порядков и стандартов при оказании медицинской помощи 4-месячному ребенку, который скончался в иркутской больнице после прививки, сообщает министерство здравоохранения Иркутской области.По информации СМИ и Telegram-каналов, 24 ноября ребенок был привит детской вакциной "Пентаксим", через два дня ему стало хуже. Мать дала младенцу половину таблетки успокоительного, которое ранее назначила ребенку врач из детской поликлиники, но состояние не улучшилось. По данным прокуратуры региона, родители привезли его в Ивано-Матренинскую детскую больницу, где 28 ноября он скончался. СУСК РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)."Указанный случай, действительно, произошел в медучреждении. Ребенок находился на обследовании и лечении по поводу неврологических нарушений", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Как уточняет министерство, проводится судебно-медицинское и гистологическое исследование, по результатам которого будет установлена причина смерти."Уполномоченными специалистами планируется проведение экспертизы медицинских документов в целях анализа выполнения порядков и стандартов при оказании ребёнку медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях с последующим принятием управленческих решений", - говорится в сообщении.
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происшествия, иркутская область, россия, здоровье - общество
Происшествия, Иркутская область, Россия, Здоровье - Общество
16:47 29.11.2022
 
Власти проверят оказание медпомощи младенцу, умершему в Иркутске

Иркутский минздрав проверит оказание медпомощи младенцу, который умер после прививки

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
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ИРКУТСК, 29 ноя - РИА Новости. Специалисты проверят соблюдение порядков и стандартов при оказании медицинской помощи 4-месячному ребенку, который скончался в иркутской больнице после прививки, сообщает министерство здравоохранения Иркутской области.
По информации СМИ и Telegram-каналов, 24 ноября ребенок был привит детской вакциной "Пентаксим", через два дня ему стало хуже. Мать дала младенцу половину таблетки успокоительного, которое ранее назначила ребенку врач из детской поликлиники, но состояние не улучшилось. По данным прокуратуры региона, родители привезли его в Ивано-Матренинскую детскую больницу, где 28 ноября он скончался. СУСК РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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"Указанный случай, действительно, произошел в медучреждении. Ребенок находился на обследовании и лечении по поводу неврологических нарушений", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Как уточняет министерство, проводится судебно-медицинское и гистологическое исследование, по результатам которого будет установлена причина смерти.
"Уполномоченными специалистами планируется проведение экспертизы медицинских документов в целях анализа выполнения порядков и стандартов при оказании ребёнку медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях с последующим принятием управленческих решений", - говорится в сообщении.
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