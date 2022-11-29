https://ria.ru/20221129/mladenets-1835080263.html

Власти проверят оказание медпомощи младенцу, умершему в Иркутске

Власти проверят оказание медпомощи младенцу, умершему в Иркутске - РИА Новости, 29.11.2022

Власти проверят оказание медпомощи младенцу, умершему в Иркутске

Специалисты проверят соблюдение порядков и стандартов при оказании медицинской помощи 4-месячному ребенку, который скончался в иркутской больнице после... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:47

2022-11-29T16:47

2022-11-29T16:47

происшествия

иркутская область

россия

здоровье - общество

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ИРКУТСК, 29 ноя - РИА Новости. Специалисты проверят соблюдение порядков и стандартов при оказании медицинской помощи 4-месячному ребенку, который скончался в иркутской больнице после прививки, сообщает министерство здравоохранения Иркутской области.По информации СМИ и Telegram-каналов, 24 ноября ребенок был привит детской вакциной "Пентаксим", через два дня ему стало хуже. Мать дала младенцу половину таблетки успокоительного, которое ранее назначила ребенку врач из детской поликлиники, но состояние не улучшилось. По данным прокуратуры региона, родители привезли его в Ивано-Матренинскую детскую больницу, где 28 ноября он скончался. СУСК РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)."Указанный случай, действительно, произошел в медучреждении. Ребенок находился на обследовании и лечении по поводу неврологических нарушений", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Как уточняет министерство, проводится судебно-медицинское и гистологическое исследование, по результатам которого будет установлена причина смерти."Уполномоченными специалистами планируется проведение экспертизы медицинских документов в целях анализа выполнения порядков и стандартов при оказании ребёнку медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях с последующим принятием управленческих решений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220914/rebenok-1816693871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область, россия, здоровье - общество