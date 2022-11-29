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Несколько автомобилей столкнулись на МКАД - РИА Новости, 29.11.2022
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Несколько автомобилей столкнулись на МКАД
Несколько автомобилей столкнулись на МКАД - РИА Новости, 29.11.2022
Несколько автомобилей столкнулись на МКАД
Несколько автомобилей столкнулись на юго-западном участке МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:35
2022-11-29T15:35
происшествия
авто
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на юго-западном участке МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внешней стороне 74 км МКАД, в районе развязки с Молодежной улицей, произошло столкновение нескольких автомобилей. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Для движения были свободны два автомобильных ряда. Позднее в дептрансе сообщили, что движение восстановлено.
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происшествия, авто
Происшествия, Авто
15:35 29.11.2022
 
Несколько автомобилей столкнулись на МКАД

Дептранс сообщил, что несколько автомобилей столкнулись на юго-западном участке МКАД

© Фото : Дептранс. Оперативно/TelegramДТП на внешней стороне 74 км МКАД
ДТП на внешней стороне 74 км МКАД - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : Дептранс. Оперативно/Telegram
ДТП на внешней стороне 74 км МКАД
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на юго-западном участке МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На внешней стороне 74 км МКАД, в районе развязки с Молодежной улицей, произошло столкновение нескольких автомобилей. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Для движения были свободны два автомобильных ряда. Позднее в дептрансе сообщили, что движение восстановлено.
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