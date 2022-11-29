https://ria.ru/20221129/mkad-1835050921.html

Несколько автомобилей столкнулись на МКАД

Несколько автомобилей столкнулись на МКАД - РИА Новости, 29.11.2022

Несколько автомобилей столкнулись на МКАД

Несколько автомобилей столкнулись на юго-западном участке МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:35

2022-11-29T15:35

2022-11-29T15:35

происшествия

авто

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на юго-западном участке МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внешней стороне 74 км МКАД, в районе развязки с Молодежной улицей, произошло столкновение нескольких автомобилей. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Для движения были свободны два автомобильных ряда. Позднее в дептрансе сообщили, что движение восстановлено.

https://ria.ru/20221129/dtp-1834942782.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто