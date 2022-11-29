https://ria.ru/20221129/mkad-1835050921.html
Несколько автомобилей столкнулись на МКАД
Несколько автомобилей столкнулись на МКАД - РИА Новости, 29.11.2022
Несколько автомобилей столкнулись на МКАД
Несколько автомобилей столкнулись на юго-западном участке МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:35
2022-11-29T15:35
2022-11-29T15:35
происшествия
авто
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на юго-западном участке МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внешней стороне 74 км МКАД, в районе развязки с Молодежной улицей, произошло столкновение нескольких автомобилей. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Для движения были свободны два автомобильных ряда. Позднее в дептрансе сообщили, что движение восстановлено.
https://ria.ru/20221129/dtp-1834942782.html
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происшествия, авто
Несколько автомобилей столкнулись на МКАД
Дептранс сообщил, что несколько автомобилей столкнулись на юго-западном участке МКАД