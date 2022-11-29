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Минюст признал деятельность Open Press нежелательной в России - РИА Новости, 29.11.2022
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Минюст признал деятельность Open Press нежелательной в России
Минюст признал деятельность Open Press нежелательной в России - РИА Новости, 29.11.2022
Минюст признал деятельность Open Press нежелательной в России
Минюст внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, зарегистрированную во Франции Open Press, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:08
2022-11-29T16:14
россия
франция
украина
вудро вильсон
происшествия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минюст внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, зарегистрированную во Франции Open Press, сообщается на сайте министерства."Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включены следующие иностранные неправительственные организации: Международный научный центр имени Вудро Вильсона (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США; "Свободная пресса" (Open Press), Французская Республика", - говорится в сообщении.Кроме того, в список включены "Благодiйний фонд "Вiдродження" Володимира Мунтяна" ("Благотворительный фонд "Возрождение" Владимира Мунтяна") (Украина) и "Релiгiйна органiзацiя "Всеукраiнський духовний центр "Вiдродження" ("Религиозная организация "Всеукраинский духовный центр "Возрождение") (Украина).Подчеркивается, что данные организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" на основании решений первого заместителя генпрокурора РФ.
https://ria.ru/20221123/npo-1833572375.html
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россия, франция, украина, вудро вильсон, происшествия
Россия, Франция, Украина, Вудро Вильсон, Происшествия
16:08 29.11.2022 (обновлено: 16:14 29.11.2022)
 
Минюст признал деятельность Open Press нежелательной в России

Минюст внес в число нежелательных иностранных НПО зарегистрированную во Франции Open Press

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции России на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции России на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции России на Житной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минюст внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, зарегистрированную во Франции Open Press, сообщается на сайте министерства.
"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включены следующие иностранные неправительственные организации: Международный научный центр имени Вудро Вильсона (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США; "Свободная пресса" (Open Press), Французская Республика", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в список включены "Благодiйний фонд "Вiдродження" Володимира Мунтяна" ("Благотворительный фонд "Возрождение" Владимира Мунтяна") (Украина) и "Релiгiйна органiзацiя "Всеукраiнський духовний центр "Вiдродження" ("Религиозная организация "Всеукраинский духовный центр "Возрождение") (Украина).
Подчеркивается, что данные организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" на основании решений первого заместителя генпрокурора РФ.
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