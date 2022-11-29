https://ria.ru/20221129/minyust-1835062913.html

Минюст признал деятельность Open Press нежелательной в России

Минюст признал деятельность Open Press нежелательной в России - РИА Новости, 29.11.2022

Минюст признал деятельность Open Press нежелательной в России

Минюст внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, зарегистрированную во Франции Open Press, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:08

2022-11-29T16:08

2022-11-29T16:14

россия

франция

украина

вудро вильсон

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564984663_0:111:3248:1938_1920x0_80_0_0_c54b4ca0d170fb378a90960f11cf86ff.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минюст внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, зарегистрированную во Франции Open Press, сообщается на сайте министерства."Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включены следующие иностранные неправительственные организации: Международный научный центр имени Вудро Вильсона (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США; "Свободная пресса" (Open Press), Французская Республика", - говорится в сообщении.Кроме того, в список включены "Благодiйний фонд "Вiдродження" Володимира Мунтяна" ("Благотворительный фонд "Возрождение" Владимира Мунтяна") (Украина) и "Релiгiйна органiзацiя "Всеукраiнський духовний центр "Вiдродження" ("Религиозная организация "Всеукраинский духовный центр "Возрождение") (Украина).Подчеркивается, что данные организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" на основании решений первого заместителя генпрокурора РФ.

https://ria.ru/20221123/npo-1833572375.html

https://ria.ru/20221129/riddle-1834947411.html

россия

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, франция, украина, вудро вильсон, происшествия