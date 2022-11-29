https://ria.ru/20221129/metro-1834922195.html

В московском метро расширили возможности замены карты "Тройка"

В московском метро расширили возможности замены карты "Тройка" - РИА Новости, 29.11.2022

В московском метро расширили возможности замены карты "Тройка"

Пассажиры московского метро смогут обратиться за помощью к сотрудникам на стойках "Живое общение" на станциях "Пушкинская", "Арбатская" и "Сретенский бульвар",... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T08:21

2022-11-29T08:21

2022-11-29T08:21

общество

максим ликсутов

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пассажиры московского метро смогут обратиться за помощью к сотрудникам на стойках "Живое общение" на станциях "Пушкинская", "Арбатская" и "Сретенский бульвар", если карта "Тройка" сломалась, треснула, погнулась, размагнитилась или потерялась, сообщается на сайте мэра столицы."На стойках "Живое общение" трех станций метро теперь можно получить услуги сервисных центров московского транспорта. Пассажиры могут обратиться за компенсационным билетом, вернуть потерянную карту "Тройка" или заменить нерабочую, перенести баланс с одной карты на другую", — приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Отмечается, что ранее такие услуги оказывали только в сервисных центрах, расположенных на трех станциях Большой кольцевой линии метро: "Савеловской", "Проспекте Вернадского" и "Кунцевской".Уточняется, что если карта сломалась, треснула, согнулась или получила другие видимые повреждения, то сотрудники метрополитена смогут перенести баланс этой карты. В случае если пластиковая карта не имеет видимых повреждений, но при этом не работает, ее можно восстановить. Для этого потребуется техническая экспертиза: нужно написать заявление по установленной форме, экспертиза проходит в течение десяти дней. В случае серьезной неисправности карту заменят на новую с сохранением срока действия и суммой в "Кошельке".В случае если карта потерялась и не была зарегистрирована в мобильном приложении "Метро Москвы", то восстановить ее невозможно, а деньги на балансе сгорят. Зарегистрированную "Тройку" легко вернуть владельцу - и на новой карте сохранится баланс.Добавляется, что стойки "Живое общение" работают ежедневно, включая новогодние праздничные дни, с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед. Москвичи и гости столицы могут получить здесь любые консультации, касающиеся поездок в Московском метрополитене. Они также могут организовать для маломобильных пассажиров помощь инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров.

https://ria.ru/20221129/reysy-1834705632.html

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общество, максим ликсутов , москва, московский метрополитен