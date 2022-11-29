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Минцифры и РСХБ обсуждают создание маркетплейса для аграриев - РИА Новости, 29.11.2022
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Минцифры и РСХБ обсуждают создание маркетплейса для аграриев
Минцифры и РСХБ обсуждают создание маркетплейса для аграриев - РИА Новости, 29.11.2022
Минцифры и РСХБ обсуждают создание маркетплейса для аграриев
Минцифры РФ и Россельхозбанк обсуждают идею создания маркетплейса для сельхозпроизводителей, заявил глава министерства Максут Шадаев в ходе форума TAdviser... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:51
2022-11-29T11:51
экономика
максут шадаев
россия
россельхозбанк
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ и Россельхозбанк обсуждают идею создания маркетплейса для сельхозпроизводителей, заявил глава министерства Максут Шадаев в ходе форума TAdviser SummIT 2022."Вместе с Россельхозбанком мы обсуждаем создание маркетплейса для сельхозпроизводителей - не только для предоставления субсидий и каких-то мер поддержки государства, но и для помощи в организации сбыта, обучении фермеров, доступа к лучшим практикам", - отметил глава Минцифры.По словам Шадаева, государственное участие в проектах малого и среднего предпринимательства не всегда бывает эффективным для создания подобных экосистем."Посмотрим, будут ли эффективны государственные институты вроде госкорпораций и госбанков", - подчеркнул Шадаев.
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экономика, максут шадаев, россия, россельхозбанк, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Максут Шадаев, Россия, Россельхозбанк, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
11:51 29.11.2022
 
Минцифры и РСХБ обсуждают создание маркетплейса для аграриев

Шадаев: Минцифры и Россельхозбанк обсуждают идею создания маркетплейса для аграриев

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкПрохожий около входа в офис банка "Россельхозбанк" на одной из улиц в Москве
Прохожий около входа в офис банка Россельхозбанк на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Прохожий около входа в офис банка "Россельхозбанк" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ и Россельхозбанк обсуждают идею создания маркетплейса для сельхозпроизводителей, заявил глава министерства Максут Шадаев в ходе форума TAdviser SummIT 2022.
"Вместе с Россельхозбанком мы обсуждаем создание маркетплейса для сельхозпроизводителей - не только для предоставления субсидий и каких-то мер поддержки государства, но и для помощи в организации сбыта, обучении фермеров, доступа к лучшим практикам", - отметил глава Минцифры.
По словам Шадаева, государственное участие в проектах малого и среднего предпринимательства не всегда бывает эффективным для создания подобных экосистем.
"Посмотрим, будут ли эффективны государственные институты вроде госкорпораций и госбанков", - подчеркнул Шадаев.
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ЭкономикаМаксут ШадаевРоссияРоссельхозбанкМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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