https://ria.ru/20221129/marketpleys-1834963768.html
Минцифры и РСХБ обсуждают создание маркетплейса для аграриев
Минцифры и РСХБ обсуждают создание маркетплейса для аграриев - РИА Новости, 29.11.2022
Минцифры и РСХБ обсуждают создание маркетплейса для аграриев
Минцифры РФ и Россельхозбанк обсуждают идею создания маркетплейса для сельхозпроизводителей, заявил глава министерства Максут Шадаев в ходе форума TAdviser... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:51
2022-11-29T11:51
2022-11-29T11:51
экономика
максут шадаев
россия
россельхозбанк
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ и Россельхозбанк обсуждают идею создания маркетплейса для сельхозпроизводителей, заявил глава министерства Максут Шадаев в ходе форума TAdviser SummIT 2022."Вместе с Россельхозбанком мы обсуждаем создание маркетплейса для сельхозпроизводителей - не только для предоставления субсидий и каких-то мер поддержки государства, но и для помощи в организации сбыта, обучении фермеров, доступа к лучшим практикам", - отметил глава Минцифры.По словам Шадаева, государственное участие в проектах малого и среднего предпринимательства не всегда бывает эффективным для создания подобных экосистем."Посмотрим, будут ли эффективны государственные институты вроде госкорпораций и госбанков", - подчеркнул Шадаев.
https://ria.ru/20221128/swift-1834740708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, максут шадаев, россия, россельхозбанк, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Максут Шадаев, Россия, Россельхозбанк, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры и РСХБ обсуждают создание маркетплейса для аграриев
Шадаев: Минцифры и Россельхозбанк обсуждают идею создания маркетплейса для аграриев
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ и Россельхозбанк обсуждают идею создания маркетплейса для сельхозпроизводителей, заявил глава министерства Максут Шадаев в ходе форума TAdviser SummIT 2022.
"Вместе с Россельхозбанком мы обсуждаем создание маркетплейса для сельхозпроизводителей - не только для предоставления субсидий и каких-то мер поддержки государства, но и для помощи в организации сбыта, обучении фермеров, доступа к лучшим практикам", - отметил глава Минцифры.
По словам Шадаева, государственное участие в проектах малого и среднего предпринимательства не всегда бывает эффективным для создания подобных экосистем.
"Посмотрим, будут ли эффективны государственные институты вроде госкорпораций и госбанков", - подчеркнул Шадаев.