https://ria.ru/20221129/marketpleys-1834963768.html

Минцифры и РСХБ обсуждают создание маркетплейса для аграриев

Минцифры и РСХБ обсуждают создание маркетплейса для аграриев - РИА Новости, 29.11.2022

Минцифры и РСХБ обсуждают создание маркетплейса для аграриев

Минцифры РФ и Россельхозбанк обсуждают идею создания маркетплейса для сельхозпроизводителей, заявил глава министерства Максут Шадаев в ходе форума TAdviser... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:51

2022-11-29T11:51

2022-11-29T11:51

экономика

максут шадаев

россия

россельхозбанк

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ и Россельхозбанк обсуждают идею создания маркетплейса для сельхозпроизводителей, заявил глава министерства Максут Шадаев в ходе форума TAdviser SummIT 2022."Вместе с Россельхозбанком мы обсуждаем создание маркетплейса для сельхозпроизводителей - не только для предоставления субсидий и каких-то мер поддержки государства, но и для помощи в организации сбыта, обучении фермеров, доступа к лучшим практикам", - отметил глава Минцифры.По словам Шадаева, государственное участие в проектах малого и среднего предпринимательства не всегда бывает эффективным для создания подобных экосистем."Посмотрим, будут ли эффективны государственные институты вроде госкорпораций и госбанков", - подчеркнул Шадаев.

https://ria.ru/20221128/swift-1834740708.html

россия

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Владимир Лаврентьев

экономика, максут шадаев, россия, россельхозбанк, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)