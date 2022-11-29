https://ria.ru/20221129/makron-1834912033.html
Байден и Макрон обсудят Украину, КНР и энергетику, заявили в Белом доме
Байден и Макрон обсудят Украину, КНР и энергетику, заявили в Белом доме - РИА Новости, 29.11.2022
Байден и Макрон обсудят Украину, КНР и энергетику, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден, как ожидается, обсудит с французским коллегой Эммануэлем Макроном во время его визита в Штаты вопросы Украины, Китая, Ирана и... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T03:04
2022-11-29T03:04
2022-11-29T03:04
в мире
цены на нефть
эммануэль макрон
джо байден
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сша
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден, как ожидается, обсудит с французским коллегой Эммануэлем Макроном во время его визита в Штаты вопросы Украины, Китая, Ирана и энергетики, заявила высокопоставленная представительница американской администрации."Обсуждения Украины, как ожидается, будут в центре их переговоров… Также будут дискуссии о вызовах со стороны Китая, равно как и Ирана", - заявила она на брифинге."Ожидается, что они обсудят экономическую кооперацию и сотрудничество в энергетике", - добавили в Белом доме.Визит Макрона в США, как ожидается, начнется 30 ноября и продлится три дня.
https://ria.ru/20221128/bayden-1834902266.html
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в мире, цены на нефть, эммануэль макрон, джо байден, украина, китай, сша
В мире, Цены на нефть, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Украина, Китай, США
Байден и Макрон обсудят Украину, КНР и энергетику, заявили в Белом доме
Белый дом: Байден и Макрон в ходе его визита в США обсудят Украину, КНР, Иран и энергетику