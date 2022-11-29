https://ria.ru/20221129/makron-1834912033.html

Байден и Макрон обсудят Украину, КНР и энергетику, заявили в Белом доме

Байден и Макрон обсудят Украину, КНР и энергетику, заявили в Белом доме - РИА Новости, 29.11.2022

Байден и Макрон обсудят Украину, КНР и энергетику, заявили в Белом доме

Президент США Джо Байден, как ожидается, обсудит с французским коллегой Эммануэлем Макроном во время его визита в Штаты вопросы Украины, Китая, Ирана и... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T03:04

2022-11-29T03:04

2022-11-29T03:04

в мире

цены на нефть

эммануэль макрон

джо байден

украина

китай

сша

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден, как ожидается, обсудит с французским коллегой Эммануэлем Макроном во время его визита в Штаты вопросы Украины, Китая, Ирана и энергетики, заявила высокопоставленная представительница американской администрации."Обсуждения Украины, как ожидается, будут в центре их переговоров… Также будут дискуссии о вызовах со стороны Китая, равно как и Ирана", - заявила она на брифинге."Ожидается, что они обсудят экономическую кооперацию и сотрудничество в энергетике", - добавили в Белом доме.Визит Макрона в США, как ожидается, начнется 30 ноября и продлится три дня.

https://ria.ru/20221128/bayden-1834902266.html

украина

китай

сша

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в мире, цены на нефть, эммануэль макрон, джо байден, украина, китай, сша