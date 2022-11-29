Рейтинг@Mail.ru
Байден и Макрон обсудят Украину, КНР и энергетику, заявили в Белом доме - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/makron-1834912033.html
Байден и Макрон обсудят Украину, КНР и энергетику, заявили в Белом доме
Байден и Макрон обсудят Украину, КНР и энергетику, заявили в Белом доме - РИА Новости, 29.11.2022
Байден и Макрон обсудят Украину, КНР и энергетику, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден, как ожидается, обсудит с французским коллегой Эммануэлем Макроном во время его визита в Штаты вопросы Украины, Китая, Ирана и... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T03:04
2022-11-29T03:04
в мире
цены на нефть
эммануэль макрон
джо байден
украина
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795477573_0:111:3249:1938_1920x0_80_0_0_85e19c922e2318436ab618855f34fa71.jpg
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден, как ожидается, обсудит с французским коллегой Эммануэлем Макроном во время его визита в Штаты вопросы Украины, Китая, Ирана и энергетики, заявила высокопоставленная представительница американской администрации."Обсуждения Украины, как ожидается, будут в центре их переговоров… Также будут дискуссии о вызовах со стороны Китая, равно как и Ирана", - заявила она на брифинге."Ожидается, что они обсудят экономическую кооперацию и сотрудничество в энергетике", - добавили в Белом доме.Визит Макрона в США, как ожидается, начнется 30 ноября и продлится три дня.
https://ria.ru/20221128/bayden-1834902266.html
украина
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795477573_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_d08213be216419d3ccd946c6d2e80436.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, эммануэль макрон, джо байден, украина, китай, сша
В мире, Цены на нефть, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Украина, Китай, США
03:04 29.11.2022
 
Байден и Макрон обсудят Украину, КНР и энергетику, заявили в Белом доме

Белый дом: Байден и Макрон в ходе его визита в США обсудят Украину, КНР, Иран и энергетику

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Sputnik / Раду Прока
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден, как ожидается, обсудит с французским коллегой Эммануэлем Макроном во время его визита в Штаты вопросы Украины, Китая, Ирана и энергетики, заявила высокопоставленная представительница американской администрации.
"Обсуждения Украины, как ожидается, будут в центре их переговоров… Также будут дискуссии о вызовах со стороны Китая, равно как и Ирана", - заявила она на брифинге.
"Ожидается, что они обсудят экономическую кооперацию и сотрудничество в энергетике", - добавили в Белом доме.
Визит Макрона в США, как ожидается, начнется 30 ноября и продлится три дня.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 23:30
Байден в курсе текущей ситуации в Китае, подчеркнули в Белом доме
 
В миреЦены на нефтьЭммануэль МакронДжо БайденУкраинаКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала