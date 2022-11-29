https://ria.ru/20221129/makey-1834950191.html

Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем

Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем - РИА Новости, 29.11.2022

Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел на церемонию прощания со скончавшимся в субботу главой МИД Владимиром Макеем пешком от здания своей... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:58

2022-11-29T10:58

2022-11-29T12:39

в мире

александр лукашенко

белоруссия

владимир макеев

умер глава мид белоруссии макей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1834966566_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_605d2a1317986d6196bd3b7f4b6b1559.jpg

МИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел на церемонию прощания со скончавшимся в субботу главой МИД Владимиром Макеем пешком от здания своей администрации."Александр Лукашенко простился с министром иностранных дел Владимиром Макеем", — передает Sputnik Беларусь.Telegram-канал "Пул первого" опубликовал фотографию главы белорусского государства возле минского Дома офицеров.Похороны министра состоятся в этот же день на Восточном кладбище.Макей умер 26 ноября на 65-м году жизни. Он родился 5 августа 1958 года в Гродненской области БССР. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков (ныне — Минский государственный лингвистический университет), служил в советской и затем белорусской армии, представлял Минск в Совете Европы, занимал должность начальника управления общеевропейского сотрудничества МИД. В 2000-2008 годах был помощником Александра Лукашенко, затем возглавлял администрацию президента Белоруссии. А 22 августа 2012 года возглавил МИД страны.

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры прощания с главой белорусского МИД Макеем Кадры прощания с главой белорусского МИД Макеем 2022-11-29T10:58 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, александр лукашенко, белоруссия, владимир макеев, умер глава мид белоруссии макей, видео