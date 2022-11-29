https://ria.ru/20221129/makey-1834950191.html
Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем
Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем - РИА Новости, 29.11.2022
Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел на церемонию прощания со скончавшимся в субботу главой МИД Владимиром Макеем пешком от здания своей... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:58
2022-11-29T10:58
2022-11-29T12:39
в мире
александр лукашенко
белоруссия
владимир макеев
умер глава мид белоруссии макей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1834966566_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_605d2a1317986d6196bd3b7f4b6b1559.jpg
МИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел на церемонию прощания со скончавшимся в субботу главой МИД Владимиром Макеем пешком от здания своей администрации."Александр Лукашенко простился с министром иностранных дел Владимиром Макеем", — передает Sputnik Беларусь.Telegram-канал "Пул первого" опубликовал фотографию главы белорусского государства возле минского Дома офицеров.Похороны министра состоятся в этот же день на Восточном кладбище.Макей умер 26 ноября на 65-м году жизни. Он родился 5 августа 1958 года в Гродненской области БССР. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков (ныне — Минский государственный лингвистический университет), служил в советской и затем белорусской армии, представлял Минск в Совете Европы, занимал должность начальника управления общеевропейского сотрудничества МИД. В 2000-2008 годах был помощником Александра Лукашенко, затем возглавлял администрацию президента Белоруссии. А 22 августа 2012 года возглавил МИД страны.
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1834966566_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_ce3d0a6bf31ac7cf62289d9623ce4a6d.jpg
Кадры прощания с главой белорусского МИД Макеем
Кадры прощания с главой белорусского МИД Макеем
2022-11-29T10:58
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, владимир макеев, умер глава мид белоруссии макей, видео
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Владимир Макеев, Умер глава МИД Белоруссии Макей
10:58 29.11.2022 (обновлено: 12:39 29.11.2022)
Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем
Президент Лукашенко пешком пришел попрощаться с главой МИД Белоруссии Макеем