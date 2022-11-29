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Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем - РИА Новости, 29.11.2022
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Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем
Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем - РИА Новости, 29.11.2022
Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел на церемонию прощания со скончавшимся в субботу главой МИД Владимиром Макеем пешком от здания своей... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:58
2022-11-29T12:39
в мире
александр лукашенко
белоруссия
владимир макеев
умер глава мид белоруссии макей
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МИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел на церемонию прощания со скончавшимся в субботу главой МИД Владимиром Макеем пешком от здания своей администрации."Александр Лукашенко простился с министром иностранных дел Владимиром Макеем", — передает Sputnik Беларусь.Telegram-канал "Пул первого" опубликовал фотографию главы белорусского государства возле минского Дома офицеров.Похороны министра состоятся в этот же день на Восточном кладбище.Макей умер 26 ноября на 65-м году жизни. Он родился 5 августа 1958 года в Гродненской области БССР. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков (ныне — Минский государственный лингвистический университет), служил в советской и затем белорусской армии, представлял Минск в Совете Европы, занимал должность начальника управления общеевропейского сотрудничества МИД. В 2000-2008 годах был помощником Александра Лукашенко, затем возглавлял администрацию президента Белоруссии. А 22 августа 2012 года возглавил МИД страны.
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Кадры прощания с главой белорусского МИД Макеем
Кадры прощания с главой белорусского МИД Макеем
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, владимир макеев, умер глава мид белоруссии макей, видео
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Владимир Макеев, Умер глава МИД Белоруссии Макей
Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем
МИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел на церемонию прощания со скончавшимся в субботу главой МИД Владимиром Макеем пешком от здания своей администрации.
2022-11-29T10:58
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10:58 29.11.2022 (обновлено: 12:39 29.11.2022)
 
Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем

Президент Лукашенко пешком пришел попрощаться с главой МИД Белоруссии Макеем

© Sputnik / Виктор ТолочкоЦеремония прощания с Владимиром Макеем в Минске
Церемония прощания с Владимиром Макеем в Минске - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел на церемонию прощания со скончавшимся в субботу главой МИД Владимиром Макеем пешком от здания своей администрации.
"Александр Лукашенко простился с министром иностранных дел Владимиром Макеем", — передает Sputnik Беларусь.
Telegram-канал "Пул первого" опубликовал фотографию главы белорусского государства возле минского Дома офицеров.
Похороны министра состоятся в этот же день на Восточном кладбище.
Макей умер 26 ноября на 65-м году жизни. Он родился 5 августа 1958 года в Гродненской области БССР. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков (ныне — Минский государственный лингвистический университет), служил в советской и затем белорусской армии, представлял Минск в Совете Европы, занимал должность начальника управления общеевропейского сотрудничества МИД. В 2000-2008 годах был помощником Александра Лукашенко, затем возглавлял администрацию президента Белоруссии. А 22 августа 2012 года возглавил МИД страны.
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияВладимир МакеевУмер глава МИД Белоруссии Макей
 
 
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