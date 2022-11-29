https://ria.ru/20221129/magadan-1834952844.html

В Магаданской области за двое суток выпала почти месячная норма осадков

В Магаданской области за двое суток выпала почти месячная норма осадков - РИА Новости, 29.11.2022

В Магаданской области за двое суток выпала почти месячная норма осадков

Многие жители частного сектора Магадана во вторник не смогли выехать из своих домов из-за огромных сугробов. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:08

2022-11-29T11:08

2022-11-29T12:05

происшествия

магаданская область

магадан

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МАГАДАН, 29 ноя – РИА Новости. Многие жители частного сектора Магадана во вторник не смогли выехать из своих домов из-за огромных сугробов.В Магаданской области за двое суток выпала почти месячная норма осадков. В регионе объявлена лавинная опасность. Закрыта для проезда трасса Магадан-Балаганное-Талон, там работают дорожники. Спасатели сообщили о скором приходе очередного снежного циклона."Выпала, не знаю, наверное, годовая норма снега. Засыпало дорогу. Замело, проезда нет вообще как такового, пешком если только еле пробраться", - рассказал РИА Новости житель частного дома, руководитель фермерского хозяйства Вадим Таранцев. "И как бы это, конечно, ничего страшного, все это почистят. Но дело в том, что на хозяйстве остался всего один мешок комбикорма, как-то это было немножко неожиданно. Ну и молоко, разумеется, в город не вывезли. Потребители, к сожалению, его сегодня не получат", - добавил собеседник агентства.Дорожники в первую очередь расчищают центральные улицы и дороги Магадана, частный сектор планируют расчистить в ближайшее время, сообщил РИА Новости заместитель главы Городского эксплуатационно-линейного управления дорог Константин Махалин."Мы работаем круглосуточно. В день вышло более 30 единиц техники. Самые сложные участки сейчас на зауженных улицах, там, где припаркованы машины, которые мешают расчистке. На частном секторе работают три бульдозера, которые ведут расчистку. Сразу, конечно, мы не сможем, но стараемся как можно быстрее справиться со стихией", - заверил Махалин.

https://ria.ru/20221128/avtobus-1834830272.html

магаданская область

магадан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия снегопада в Магадане В частном секторе Магадана сегодня утром многие не смогли выехать из дома из-за выросших за ночь огромных сугробов. За двое суток в регионе выпала почти месячная норма осадков, объявлена лавинная опасность, закрыта трасса Магадан - Балаганное - Талон. Спасатели сообщили о скором приходе очередного снежного циклона. 2022-11-29T11:08 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, магаданская область, магадан