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Росздравнадзор не отметил проблем с лекарствами от эндокринных заболеваний - РИА Новости, 29.11.2022
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Росздравнадзор не отметил проблем с лекарствами от эндокринных заболеваний
Росздравнадзор не отметил проблем с лекарствами от эндокринных заболеваний - РИА Новости, 29.11.2022
Росздравнадзор не отметил проблем с лекарствами от эндокринных заболеваний
Жалоб на проблемы с лекарствами от эндокринных заболеваний в Росздравнадзор сейчас не поступает, временные перебои были из-за логистики летом, сообщается на... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T18:05
2022-11-29T18:05
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Жалоб на проблемы с лекарствами от эндокринных заболеваний в Росздравнадзор сейчас не поступает, временные перебои были из-за логистики летом, сообщается на сайте ведомства.Ранее издание РБК сообщило, что эндокринологи чаще других специалистов отмечают нехватку льготных лекарств в больницах и поликлиниках, в первую очередь речь идет о профильных препаратах"В настоящий момент подобные факты Росздравнадзором не фиксируются, жалобы от работников медицинских организаций и больных с эндокринными заболеваниями в Службу не поступают", - говорится в сообщении.Временные перебои с лекарственным обеспечением пациентов отмечались летом и были связаны тогда с логистическими проблемами, уточнили в ведомстве.Росздравнадзор совместно с Минздравом ведут постоянный мониторинг лекарственного обеспечения населения в регионах страны. При возникновении локальных проблем с тем или иным препаратом ведомствами предпринимаются срочные меры реагирования для исправления ситуации, поясняется в материале. Кроме того, осуществляется постоянное взаимодействие с производителями и дистрибуторами лекарственных препаратов, подчеркнули в Росздравнадзоре.
https://ria.ru/20221114/insulin-1831404965.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество
18:05 29.11.2022
 
Росздравнадзор не отметил проблем с лекарствами от эндокринных заболеваний

Росздравнадзор: жалоб на проблемы с лекарствами от эндокринных заболеваний не поступало

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Лекарства. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Жалоб на проблемы с лекарствами от эндокринных заболеваний в Росздравнадзор сейчас не поступает, временные перебои были из-за логистики летом, сообщается на сайте ведомства.
Ранее издание РБК сообщило, что эндокринологи чаще других специалистов отмечают нехватку льготных лекарств в больницах и поликлиниках, в первую очередь речь идет о профильных препаратах
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"В настоящий момент подобные факты Росздравнадзором не фиксируются, жалобы от работников медицинских организаций и больных с эндокринными заболеваниями в Службу не поступают", - говорится в сообщении.
Временные перебои с лекарственным обеспечением пациентов отмечались летом и были связаны тогда с логистическими проблемами, уточнили в ведомстве.
Росздравнадзор совместно с Минздравом ведут постоянный мониторинг лекарственного обеспечения населения в регионах страны. При возникновении локальных проблем с тем или иным препаратом ведомствами предпринимаются срочные меры реагирования для исправления ситуации, поясняется в материале. Кроме того, осуществляется постоянное взаимодействие с производителями и дистрибуторами лекарственных препаратов, подчеркнули в Росздравнадзоре.
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