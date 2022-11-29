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Кудрин подал в отставку с поста главы Счетной палаты - РИА Новости, 29.11.2022
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Кудрин подал в отставку с поста главы Счетной палаты
Кудрин подал в отставку с поста главы Счетной палаты - РИА Новости, 29.11.2022
Кудрин подал в отставку с поста главы Счетной палаты
Алексей Кудрин в своем Telegram-канале подтвердил, что подал в отставку с поста главы Счетной палаты. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:00
2022-11-29T10:33
политика
россия
алексей кудрин
счетная палата рф
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Алексей Кудрин в своем Telegram-канале подтвердил, что подал в отставку с поста главы Счетной палаты.Кудрин уточнил, что подал заявление президенту в установленном порядке.По информации источника РИА Новости, чиновник планирует перейти на работу в "Яндекс".Председатель бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов сообщил РИА Новости, что представление президента об освобождении Кудрина от обязанностей главы СП уже поступило. Источник в СФ сообщил РИА Новости, что сенаторы планируют рассмотреть вопрос на заседании 30 ноября.По информации РБК, занять пост главы Счетной палаты может вице-спикер Госдумы Александр Жуков, но его помощница сообщила РИА Новости, что про такой переход ничего не известно.
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политика, россия, алексей кудрин, счетная палата рф
Политика, Россия, Алексей Кудрин, Счетная палата РФ
10:00 29.11.2022 (обновлено: 10:33 29.11.2022)
 
Кудрин подал в отставку с поста главы Счетной палаты

Кудрин заявил, что подал заявление президенту об уходе с поста главы Счетной палаты

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Счетной палаты России Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Алексей Кудрин в своем Telegram-канале подтвердил, что подал в отставку с поста главы Счетной палаты.
"В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей", — говорится в публикации.
Кудрин уточнил, что подал заявление президенту в установленном порядке.
По информации источника РИА Новости, чиновник планирует перейти на работу в "Яндекс".
Председатель бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов сообщил РИА Новости, что представление президента об освобождении Кудрина от обязанностей главы СП уже поступило. Источник в СФ сообщил РИА Новости, что сенаторы планируют рассмотреть вопрос на заседании 30 ноября.
По информации РБК, занять пост главы Счетной палаты может вице-спикер Госдумы Александр Жуков, но его помощница сообщила РИА Новости, что про такой переход ничего не известно.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября 2020, 01:04
Биография Алексея Кудрина
 
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