https://ria.ru/20221129/kudrin-1834937886.html

Кудрин подал в отставку с поста главы Счетной палаты

Кудрин подал в отставку с поста главы Счетной палаты - РИА Новости, 29.11.2022

Кудрин подал в отставку с поста главы Счетной палаты

Алексей Кудрин в своем Telegram-канале подтвердил, что подал в отставку с поста главы Счетной палаты. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:00

2022-11-29T10:00

2022-11-29T10:33

политика

россия

алексей кудрин

счетная палата рф

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Алексей Кудрин в своем Telegram-канале подтвердил, что подал в отставку с поста главы Счетной палаты.Кудрин уточнил, что подал заявление президенту в установленном порядке.По информации источника РИА Новости, чиновник планирует перейти на работу в "Яндекс".Председатель бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов сообщил РИА Новости, что представление президента об освобождении Кудрина от обязанностей главы СП уже поступило. Источник в СФ сообщил РИА Новости, что сенаторы планируют рассмотреть вопрос на заседании 30 ноября.По информации РБК, занять пост главы Счетной палаты может вице-спикер Госдумы Александр Жуков, но его помощница сообщила РИА Новости, что про такой переход ничего не известно.

https://ria.ru/20201012/kudrin-1578968235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, алексей кудрин, счетная палата рф