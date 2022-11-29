10:00 29.11.2022 (обновлено: 10:33 29.11.2022)
Кудрин подал в отставку с поста главы Счетной палаты
Кудрин заявил, что подал заявление президенту об уходе с поста главы Счетной палаты
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Счетной палаты России Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Алексей Кудрин в своем Telegram-канале подтвердил, что подал в отставку с поста главы Счетной палаты.
"В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей", — говорится в публикации.
Кудрин уточнил, что подал заявление президенту в установленном порядке.
По информации источника РИА Новости, чиновник планирует перейти на работу в "Яндекс".
Председатель бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов сообщил РИА Новости, что представление президента об освобождении Кудрина от обязанностей главы СП уже поступило. Источник в СФ сообщил РИА Новости, что сенаторы планируют рассмотреть вопрос на заседании 30 ноября.
По информации РБК, занять пост главы Счетной палаты может вице-спикер Госдумы Александр Жуков, но его помощница сообщила РИА Новости, что про такой переход ничего не известно.
12 октября 2020, 01:04Биография Алексея Кудрина