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Около 1200 крыш жилых домов отремонтировали в Москве в этом году
Около 1200 крыш жилых домов отремонтировали в Москве в этом году - РИА Новости, 29.11.2022
Около 1200 крыш жилых домов отремонтировали в Москве в этом году
Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали в этом году около 1,2 тысячи крыш многоквартирных жилых домов в столице, сообщил... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:39
2022-11-29T11:39
2022-11-29T11:39
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москва
капремонт в москве
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали в этом году около 1,2 тысячи крыш многоквартирных жилых домов в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра рассказал, что капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре.В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что скатные металлические крыши можно обновлять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что под особым контролем проводился ремонт крыш жилых домов, являющихся объектами культурного наследия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, капремонт в москве, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Капремонт в Москве, Городское хозяйство Москвы, Общество
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали в этом году около 1,2 тысячи крыш многоквартирных жилых домов в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мероприятия проводились в рамках региональной программы капитального ремонта, привели в порядок 1 179 кровель общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров. В перечень работ входили полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам, обновление ограждения", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре.
"Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком. После этого укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - пояснил Бирюков.
В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что скатные металлические крыши можно обновлять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.
Глава комплекса городского хозяйства
подчеркнул, что под особым контролем проводился ремонт крыш жилых домов, являющихся объектами культурного наследия.