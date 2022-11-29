https://ria.ru/20221129/kryshi-1834959773.html

Около 1200 крыш жилых домов отремонтировали в Москве в этом году

Около 1200 крыш жилых домов отремонтировали в Москве в этом году - РИА Новости, 29.11.2022

Около 1200 крыш жилых домов отремонтировали в Москве в этом году

Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали в этом году около 1,2 тысячи крыш многоквартирных жилых домов в столице, сообщил... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:39

2022-11-29T11:39

2022-11-29T11:39

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петр бирюков

москва

капремонт в москве

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали в этом году около 1,2 тысячи крыш многоквартирных жилых домов в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра рассказал, что капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре.В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что скатные металлические крыши можно обновлять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что под особым контролем проводился ремонт крыш жилых домов, являющихся объектами культурного наследия.

https://realty.ria.ru/20221031/remont-1828160701.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, капремонт в москве, городское хозяйство москвы, общество