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В Крыму назвали угрозы Киева о выдворении россиян с полуострова чушью - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/krym-1835150355.html
В Крыму назвали угрозы Киева о выдворении россиян с полуострова чушью
В Крыму назвали угрозы Киева о выдворении россиян с полуострова чушью - РИА Новости, 29.11.2022
В Крыму назвали угрозы Киева о выдворении россиян с полуострова чушью
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал чушью заявление киевских властей о намерении выдворить россиян с полуострова. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T23:19
2022-11-29T23:19
специальная военная операция на украине
олег крючков
владимир путин
украина
киев
россия
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал чушью заявление киевских властей о намерении выдворить россиян с полуострова.Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила украинским СМИ, что киевские власти рассматривают вариант полного выдворения граждан России из Крыма после того, как установят контроль над полуостровом."Ташева давно сидит на грантовых деньгах, перестанет нести разную чушь - останется без средств. Уверен, что когда влажные мечты о "перемоге" подобных фейковых киевских политических проходимцев закончатся, то к ним придет отрезвление, а заодно и крымский трибунал", - сказал РИА Новости Крючков.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20221129/ukraina-1835090505.html
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олег крючков, владимир путин, украина, киев, россия, оон
Специальная военная операция на Украине, Олег Крючков, Владимир Путин, Украина, Киев, Россия, ООН
23:19 29.11.2022
 
В Крыму назвали угрозы Киева о выдворении россиян с полуострова чушью

Советник главы Крыма Крючков назвал угрозы Киева о выдворении россиян с полуострова чушью

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЛюди гуляют по набережной Ялты
Люди гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Люди гуляют по набережной Ялты. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал чушью заявление киевских властей о намерении выдворить россиян с полуострова.
Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила украинским СМИ, что киевские власти рассматривают вариант полного выдворения граждан России из Крыма после того, как установят контроль над полуостровом.
"Ташева давно сидит на грантовых деньгах, перестанет нести разную чушь - останется без средств. Уверен, что когда влажные мечты о "перемоге" подобных фейковых киевских политических проходимцев закончатся, то к ним придет отрезвление, а заодно и крымский трибунал", - сказал РИА Новости Крючков.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 17:33
В США посоветовали Киеву не питать иллюзий насчет Крыма
 
Специальная военная операция на УкраинеОлег КрючковВладимир ПутинУкраинаКиевРоссияООН
 
 
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