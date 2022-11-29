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В НАТО де-факто признали, что подрыв Крымского моста совершила Украина - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/krym-1835060244.html
В НАТО де-факто признали, что подрыв Крымского моста совершила Украина
В НАТО де-факто признали, что подрыв Крымского моста совершила Украина - РИА Новости, 29.11.2022
В НАТО де-факто признали, что подрыв Крымского моста совершила Украина
Аналитики НАТО в статье на сайте альянса, посвященной ядерным угрозам в свете конфликта вокруг Украины, де-факто признали, что удар по Керченскому мосту и... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:02
2022-11-29T16:02
специальная военная операция на украине
владимир путин
владимир зеленский
украина
севастополь
россия
нато
оон
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Аналитики НАТО в статье на сайте альянса, посвященной ядерным угрозам в свете конфликта вокруг Украины, де-факто признали, что удар по Керченскому мосту и другие атаки в Крыму были осуществлены Украиной, что, по их мнению, может привести к еще большей эскалации конфликта.Обзорная статья под названием "Ядерное принуждение России на Украине" исследователей по военным вопросам Военного колледжа НАТО Пьера де Дрези и Андреа Джилли была опубликована во вторник на сайте НАТО. При этом в альянсе подчеркивают, что позиция авторов статьи не отражает официальную точку зрения НАТО."Мы знаем, что Украина уже использовала военную силу против целей в Крыму, включая атаки дронов на авиабазу и разрушительный удар по мосту через Керченский пролив, соединяющий Крым с материковой частью России, за который никто не взял ответственность", - говорится в статье.Авторы предостерегают, что игнорирование и недооценка "исторической роли, которую Россия отводит военно-морской базе в Севастополе как месту базирования Черноморского флота", "стратегического значения, которое Россия придает Крыму", могут привести Запад и Украину к "просчетам, которые вызовут ядерную эскалацию".В то же время, эксперты признают, что предсказать развитие событий вокруг Крыма невозможно. "Предсказания невозможны, так как будущие действия будут зависеть от множества переменных", - говорится в статье.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20221129/krym-1834923378.html
https://ria.ru/20221109/pereprava-1830149547.html
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владимир путин, владимир зеленский, украина, севастополь, россия, нато, оон, крымский мост
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Севастополь, Россия, НАТО, ООН, Крымский мост
16:02 29.11.2022
 
В НАТО де-факто признали, что подрыв Крымского моста совершила Украина

Аналитики НАТО: подрыв Керченского моста и другие атаки в Крыму совершила Украина

© РИА Новости / Елена Иванова / Перейти в медиабанкПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Елена Иванова
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Пожар на Крымском мосту. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Аналитики НАТО в статье на сайте альянса, посвященной ядерным угрозам в свете конфликта вокруг Украины, де-факто признали, что удар по Керченскому мосту и другие атаки в Крыму были осуществлены Украиной, что, по их мнению, может привести к еще большей эскалации конфликта.
Обзорная статья под названием "Ядерное принуждение России на Украине" исследователей по военным вопросам Военного колледжа НАТО Пьера де Дрези и Андреа Джилли была опубликована во вторник на сайте НАТО. При этом в альянсе подчеркивают, что позиция авторов статьи не отражает официальную точку зрения НАТО.
Паром Мария в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 08:39
В Крыму считают, что Украина как государство не переживет зиму
"Мы знаем, что Украина уже использовала военную силу против целей в Крыму, включая атаки дронов на авиабазу и разрушительный удар по мосту через Керченский пролив, соединяющий Крым с материковой частью России, за который никто не взял ответственность", - говорится в статье.
Авторы предостерегают, что игнорирование и недооценка "исторической роли, которую Россия отводит военно-морской базе в Севастополе как месту базирования Черноморского флота", "стратегического значения, которое Россия придает Крыму", могут привести Запад и Украину к "просчетам, которые вызовут ядерную эскалацию".
В то же время, эксперты признают, что предсказать развитие событий вокруг Крыма невозможно. "Предсказания невозможны, так как будущие действия будут зависеть от множества переменных", - говорится в статье.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Вид на Крымский мост с Крымского полуострова - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 10:22
Керченская паромная переправа за месяц перевезла около 28 тысяч пассажиров
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаСевастопольРоссияНАТОООНКрымский мост
 
 
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