https://ria.ru/20221129/krym-1835060244.html

В НАТО де-факто признали, что подрыв Крымского моста совершила Украина

В НАТО де-факто признали, что подрыв Крымского моста совершила Украина - РИА Новости, 29.11.2022

В НАТО де-факто признали, что подрыв Крымского моста совершила Украина

Аналитики НАТО в статье на сайте альянса, посвященной ядерным угрозам в свете конфликта вокруг Украины, де-факто признали, что удар по Керченскому мосту и... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:02

2022-11-29T16:02

2022-11-29T16:02

специальная военная операция на украине

владимир путин

владимир зеленский

украина

севастополь

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нато

оон

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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Аналитики НАТО в статье на сайте альянса, посвященной ядерным угрозам в свете конфликта вокруг Украины, де-факто признали, что удар по Керченскому мосту и другие атаки в Крыму были осуществлены Украиной, что, по их мнению, может привести к еще большей эскалации конфликта.Обзорная статья под названием "Ядерное принуждение России на Украине" исследователей по военным вопросам Военного колледжа НАТО Пьера де Дрези и Андреа Джилли была опубликована во вторник на сайте НАТО. При этом в альянсе подчеркивают, что позиция авторов статьи не отражает официальную точку зрения НАТО."Мы знаем, что Украина уже использовала военную силу против целей в Крыму, включая атаки дронов на авиабазу и разрушительный удар по мосту через Керченский пролив, соединяющий Крым с материковой частью России, за который никто не взял ответственность", - говорится в статье.Авторы предостерегают, что игнорирование и недооценка "исторической роли, которую Россия отводит военно-морской базе в Севастополе как месту базирования Черноморского флота", "стратегического значения, которое Россия придает Крыму", могут привести Запад и Украину к "просчетам, которые вызовут ядерную эскалацию".В то же время, эксперты признают, что предсказать развитие событий вокруг Крыма невозможно. "Предсказания невозможны, так как будущие действия будут зависеть от множества переменных", - говорится в статье.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20221129/krym-1834923378.html

https://ria.ru/20221109/pereprava-1830149547.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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