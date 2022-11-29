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В Крыму считают, что Украина как государство не переживет зиму - РИА Новости, 29.11.2022
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В Крыму считают, что Украина как государство не переживет зиму
В Крыму считают, что Украина как государство не переживет зиму - РИА Новости, 29.11.2022
В Крыму считают, что Украина как государство не переживет зиму
Украина будет не в состоянии пережить предстоящую зиму, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T08:39
2022-11-29T11:34
украина
донбасс
владимир бобков
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Украина будет не в состоянии пережить предстоящую зиму, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков."Я абсолютно четко скажу, что будет в ближайшее время — украинская армия и украинская государственность не переживут эту зиму. В течение нескольких ближайших недель коллапс в экономической и энергетической сферах достигнет своего пика", — сказал он.По мнению парламентария, ВСУ продолжат терпеть поражения."Уже сегодня украинская армия теряет контроль над рядом населенных пунктов на Донбассе, и эта тенденция будет только возрастать", — сказал Бобков.Российская с 10 октября наносит ракетные удары по украинской инфраструктуре. Они начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, зачастую по всей стране.Очередной массированный удар состоялся 23 ноября. В Киеве заявили, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения до сих пор остается без света.
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украина, донбасс, владимир бобков, республика крым
Украина, Донбасс, Владимир Бобков, Республика Крым
08:39 29.11.2022 (обновлено: 11:34 29.11.2022)
 
В Крыму считают, что Украина как государство не переживет зиму

В парламенте Крыма заявили, что украинская государственность и ВСУ не переживут зиму

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПаром "Мария" в Керченском проливе
Паром Мария в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Паром "Мария" в Керченском проливе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Украина будет не в состоянии пережить предстоящую зиму, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
"Я абсолютно четко скажу, что будет в ближайшее время — украинская армия и украинская государственность не переживут эту зиму. В течение нескольких ближайших недель коллапс в экономической и энергетической сферах достигнет своего пика", — сказал он.
По мнению парламентария, ВСУ продолжат терпеть поражения.
"Уже сегодня украинская армия теряет контроль над рядом населенных пунктов на Донбассе, и эта тенденция будет только возрастать", — сказал Бобков.
Российская с 10 октября наносит ракетные удары по украинской инфраструктуре. Они начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, зачастую по всей стране.
Очередной массированный удар состоялся 23 ноября. В Киеве заявили, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения до сих пор остается без света.
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