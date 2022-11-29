https://ria.ru/20221129/krazha-1834990497.html

В Подмосковье обокрали склад Wildberries на 1,7 миллиона рублей

В Подмосковье обокрали склад Wildberries на 1,7 миллиона рублей - РИА Новости, 29.11.2022

В Подмосковье обокрали склад Wildberries на 1,7 миллиона рублей

Полицейские поймали восьмерых сотрудников интернет-магазина, подозреваемых в краже товаров на 1,7 миллиона рублей со склада в Подмосковье, сообщила журналистам... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:58

2022-11-29T12:58

2022-11-29T12:58

происшествия

московская область (подмосковье)

электросталь

ногинск

wildberries

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Полицейские поймали восьмерых сотрудников интернет-магазина, подозреваемых в краже товаров на 1,7 миллиона рублей со склада в Подмосковье, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по области Татьяна Петрова."Злоумышленники, являясь сотрудниками онлайн-магазина электронной торговли, на территории складского комплекса организации, расположенного в поселке Случайный, похитили товар, а именно: электрические триммеры, электрические чайники, камеры видеонаблюдения, электробритвы. Похищенное они погрузили в грузовой автомобиль и скрылись. Сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей", - рассказала Петрова.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, товары украли со склада Wildberries в Электростали.Петрова добавила, что подозреваемых удалось задержать возле одного из домов в Ногинске, когда они перегружали украденные товары из автомобиля в гараж. Фигурантов задержали, сейчас их проверяют на причастность к аналогичным правонарушениям. Возбуждено уголовное дело о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ).

https://ria.ru/20211114/krazha-1758972971.html

московская область (подмосковье)

электросталь

ногинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), электросталь, ногинск, wildberries