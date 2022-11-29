https://ria.ru/20221129/krazha-1834990497.html
В Подмосковье обокрали склад Wildberries на 1,7 миллиона рублей
В Подмосковье обокрали склад Wildberries на 1,7 миллиона рублей - РИА Новости, 29.11.2022
В Подмосковье обокрали склад Wildberries на 1,7 миллиона рублей
Полицейские поймали восьмерых сотрудников интернет-магазина, подозреваемых в краже товаров на 1,7 миллиона рублей со склада в Подмосковье, сообщила журналистам... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:58
2022-11-29T12:58
2022-11-29T12:58
происшествия
московская область (подмосковье)
электросталь
ногинск
wildberries
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155794/39/1557943927_0:90:1728:1062_1920x0_80_0_0_b1f440880f29ef667bdff2b755b4cf54.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Полицейские поймали восьмерых сотрудников интернет-магазина, подозреваемых в краже товаров на 1,7 миллиона рублей со склада в Подмосковье, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по области Татьяна Петрова."Злоумышленники, являясь сотрудниками онлайн-магазина электронной торговли, на территории складского комплекса организации, расположенного в поселке Случайный, похитили товар, а именно: электрические триммеры, электрические чайники, камеры видеонаблюдения, электробритвы. Похищенное они погрузили в грузовой автомобиль и скрылись. Сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей", - рассказала Петрова.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, товары украли со склада Wildberries в Электростали.Петрова добавила, что подозреваемых удалось задержать возле одного из домов в Ногинске, когда они перегружали украденные товары из автомобиля в гараж. Фигурантов задержали, сейчас их проверяют на причастность к аналогичным правонарушениям. Возбуждено уголовное дело о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ).
https://ria.ru/20211114/krazha-1758972971.html
московская область (подмосковье)
электросталь
ногинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155794/39/1557943927_96:0:1632:1152_1920x0_80_0_0_1696c323b923ef7e6e34080e147d9f41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), электросталь, ногинск, wildberries
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Электросталь, Ногинск, Wildberries
В Подмосковье обокрали склад Wildberries на 1,7 миллиона рублей
Работников Wildberries заподозрили в краже на 1,7 миллиона рублей со склада в Электростали