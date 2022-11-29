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В Подмосковье обокрали склад Wildberries на 1,7 миллиона рублей - РИА Новости, 29.11.2022
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В Подмосковье обокрали склад Wildberries на 1,7 миллиона рублей
В Подмосковье обокрали склад Wildberries на 1,7 миллиона рублей - РИА Новости, 29.11.2022
В Подмосковье обокрали склад Wildberries на 1,7 миллиона рублей
Полицейские поймали восьмерых сотрудников интернет-магазина, подозреваемых в краже товаров на 1,7 миллиона рублей со склада в Подмосковье, сообщила журналистам... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:58
2022-11-29T12:58
происшествия
московская область (подмосковье)
электросталь
ногинск
wildberries
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Полицейские поймали восьмерых сотрудников интернет-магазина, подозреваемых в краже товаров на 1,7 миллиона рублей со склада в Подмосковье, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по области Татьяна Петрова."Злоумышленники, являясь сотрудниками онлайн-магазина электронной торговли, на территории складского комплекса организации, расположенного в поселке Случайный, похитили товар, а именно: электрические триммеры, электрические чайники, камеры видеонаблюдения, электробритвы. Похищенное они погрузили в грузовой автомобиль и скрылись. Сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей", - рассказала Петрова.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, товары украли со склада Wildberries в Электростали.Петрова добавила, что подозреваемых удалось задержать возле одного из домов в Ногинске, когда они перегружали украденные товары из автомобиля в гараж. Фигурантов задержали, сейчас их проверяют на причастность к аналогичным правонарушениям. Возбуждено уголовное дело о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ).
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московская область (подмосковье)
электросталь
ногинск
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происшествия, московская область (подмосковье), электросталь, ногинск, wildberries
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Электросталь, Ногинск, Wildberries
12:58 29.11.2022
 
В Подмосковье обокрали склад Wildberries на 1,7 миллиона рублей

Работников Wildberries заподозрили в краже на 1,7 миллиона рублей со склада в Электростали

© Фото : WildberriesСклад Wildberries
Склад Wildberries - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : Wildberries
Склад Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Полицейские поймали восьмерых сотрудников интернет-магазина, подозреваемых в краже товаров на 1,7 миллиона рублей со склада в Подмосковье, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по области Татьяна Петрова.
"Злоумышленники, являясь сотрудниками онлайн-магазина электронной торговли, на территории складского комплекса организации, расположенного в поселке Случайный, похитили товар, а именно: электрические триммеры, электрические чайники, камеры видеонаблюдения, электробритвы. Похищенное они погрузили в грузовой автомобиль и скрылись. Сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей", - рассказала Петрова.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, товары украли со склада Wildberries в Электростали.
Петрова добавила, что подозреваемых удалось задержать возле одного из домов в Ногинске, когда они перегружали украденные товары из автомобиля в гараж. Фигурантов задержали, сейчас их проверяют на причастность к аналогичным правонарушениям. Возбуждено уголовное дело о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ).
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЭлектростальНогинскWildberries
 
 
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