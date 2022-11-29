https://ria.ru/20221129/korrespondent-1835139473.html

Депутат назвал недопуск корреспондента РИА Новости на СМИД ОБСЕ провокацией

Депутат назвал недопуск корреспондента РИА Новости на СМИД ОБСЕ провокацией - РИА Новости, 29.11.2022

Депутат назвал недопуск корреспондента РИА Новости на СМИД ОБСЕ провокацией

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя отказ польских властей выдавать корреспонденту РИА Новости аккредитацию РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T21:49

2022-11-29T21:49

2022-11-29T21:49

в мире

олимпийские игры

сергей лавров

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александр башкин

польша

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя отказ польских властей выдавать корреспонденту РИА Новости аккредитацию для освещения заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, заявил РИА Новости, что такие "хамские" поступки делают только "слабые и некомпетентные политики"."Это хамство и наглость, мы помним, как они пытались издеваться и над нашим министром иностранных дел Лавровым, и сегодняшние действия – это провокация. Ничего они объяснять не будут, ничего они не хотят объяснять. Потому что это хамские попытки сделать какую-то гадость. Это говорит только об одном – о слабости. И так поступают только слабые и некомпетентные политики", - сказал парламентарий.Власти Польши отказали корреспонденту РИА Новости в аккредитации для освещения заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который пройдет 1-2 декабря в Лодзи. Сразу после начала процедуры аккредитации корреспондент РИА Новости в Варшаве подал официальную заявку на мероприятие и получил ответ о том, что аккредитация одобрена. Однако позже корреспондент получил письмо, в котором говорится о том, что "заявка на аккредитацию СМИ отклонена в ходе проверки". При этом просьба к организаторам объяснить причины отказа осталась без ответа.Комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит и оценит ситуацию с отказом корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ, заявил РИА Новости сенатор, член комиссии Александр Башкин.Ранее МИД Польши подтвердил отказ допустить к участию в заседании министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В МИД России решение Польши назвали "беспрецедентным и провокационным".Кроме того, российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая прошла в Варшаве 24-26 ноября.

https://ria.ru/20221129/akkreditatsiya-1835115571.html

https://ria.ru/20221129/akkreditatsiya-1835107054.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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