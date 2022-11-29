13:51 29.11.2022 (обновлено: 14:28 29.11.2022)
В Якутии прошел конкурс красоты среди коров
В Якутии прошел фотоконкурс красоты среди коров, победительнице вручили 40-литровый бидон
ЯКУТСК, 29 ноя – РИА Новости. Четырехмесячная телка по кличке Мичийэ стала победительницей IV фотоконкурса красоты среди коров, ей достался главный приз - 40-литровый алюминиевый бидон, сообщила РИА Новости художественный руководитель дома народного творчества "Аартык" имени А.С. Бродникова Евдокия Аржакова.
По словам Аржаковой, впервые мероприятие придумали в маленьком якутском селе Телей-Диринг Чурапчинского района Якутии в 2019 году. Конкурс приурочили к празднованию Дня работника сельского хозяйства. Жюри определило самую красивую буренку по голосам жителей, которые приходили в сельский клуб. В 2020 году из-за пандемии коронавируса конкурс пришлось провести в социальной сети.
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Организаторы в 2021 году хотели замахнуться на всероссийский уровень. Но в итоге конкурс был проведен среди якутских буренок и бычков. Победителями прошлогоднего конкурса пользователи соцсети определили телят-близнецов в тельняшках из Таттинского района.
"Четвертый конкурс собрал очень много фотографий коров из улусов республики. В качестве главных призов мы, коллектив дома народного творчества "Аартык", предоставили 40-литровый алюминиевый бидон и пластиковое корыто для навоза. В этом году в конкурсе победила 4-месячная телка по кличке Мичийэ. Она содержится у фермеров в Мегино-Кангаласском улусе. Уже традиционно фото наших участниц разлетелись по всей республике. Люди активно голосовали за понравившуюся корову", - отметила Аржакова.