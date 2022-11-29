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В Якутии прошел конкурс красоты среди коров - РИА Новости, 29.11.2022
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В Якутии прошел конкурс красоты среди коров
В Якутии прошел конкурс красоты среди коров - РИА Новости, 29.11.2022
В Якутии прошел конкурс красоты среди коров
Четырехмесячная телка по кличке Мичийэ стала победительницей IV фотоконкурса красоты среди коров, ей достался главный приз - 40-литровый алюминиевый бидон,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:51
2022-11-29T14:28
животные
общество
республика саха (якутия)
коровы
россия
мегино-кангаласский улус
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ЯКУТСК, 29 ноя – РИА Новости. Четырехмесячная телка по кличке Мичийэ стала победительницей IV фотоконкурса красоты среди коров, ей достался главный приз - 40-литровый алюминиевый бидон, сообщила РИА Новости художественный руководитель дома народного творчества "Аартык" имени А.С. Бродникова Евдокия Аржакова.По словам Аржаковой, впервые мероприятие придумали в маленьком якутском селе Телей-Диринг Чурапчинского района Якутии в 2019 году. Конкурс приурочили к празднованию Дня работника сельского хозяйства. Жюри определило самую красивую буренку по голосам жителей, которые приходили в сельский клуб. В 2020 году из-за пандемии коронавируса конкурс пришлось провести в социальной сети.Организаторы в 2021 году хотели замахнуться на всероссийский уровень. Но в итоге конкурс был проведен среди якутских буренок и бычков. Победителями прошлогоднего конкурса пользователи соцсети определили телят-близнецов в тельняшках из Таттинского района."Четвертый конкурс собрал очень много фотографий коров из улусов республики. В качестве главных призов мы, коллектив дома народного творчества "Аартык", предоставили 40-литровый алюминиевый бидон и пластиковое корыто для навоза. В этом году в конкурсе победила 4-месячная телка по кличке Мичийэ. Она содержится у фермеров в Мегино-Кангаласском улусе. Уже традиционно фото наших участниц разлетелись по всей республике. Люди активно голосовали за понравившуюся корову", - отметила Аржакова.
https://ria.ru/20220811/priroda-1808545563.html
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республика саха (якутия)
россия
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животные, общество, республика саха (якутия), коровы, россия, мегино-кангаласский улус
Животные, Общество, Республика Саха (Якутия), коровы, Россия, Мегино-Кангаласский улус
13:51 29.11.2022 (обновлено: 14:28 29.11.2022)
 
В Якутии прошел конкурс красоты среди коров

В Якутии прошел фотоконкурс красоты среди коров, победительнице вручили 40-литровый бидон

© Фото : ДНТ "Аартык"Победительница конкурса корова Мичийэ
Победительница конкурса корова Мичийэ - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : ДНТ "Аартык"
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 29 ноя – РИА Новости. Четырехмесячная телка по кличке Мичийэ стала победительницей IV фотоконкурса красоты среди коров, ей достался главный приз - 40-литровый алюминиевый бидон, сообщила РИА Новости художественный руководитель дома народного творчества "Аартык" имени А.С. Бродникова Евдокия Аржакова.
По словам Аржаковой, впервые мероприятие придумали в маленьком якутском селе Телей-Диринг Чурапчинского района Якутии в 2019 году. Конкурс приурочили к празднованию Дня работника сельского хозяйства. Жюри определило самую красивую буренку по голосам жителей, которые приходили в сельский клуб. В 2020 году из-за пандемии коронавируса конкурс пришлось провести в социальной сети.
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"Четвертый конкурс собрал очень много фотографий коров из улусов республики. В качестве главных призов мы, коллектив дома народного творчества "Аартык", предоставили 40-литровый алюминиевый бидон и пластиковое корыто для навоза. В этом году в конкурсе победила 4-месячная телка по кличке Мичийэ. Она содержится у фермеров в Мегино-Кангаласском улусе. Уже традиционно фото наших участниц разлетелись по всей республике. Люди активно голосовали за понравившуюся корову", - отметила Аржакова.
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