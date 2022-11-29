https://ria.ru/20221129/korovy-1835011486.html

В Якутии прошел конкурс красоты среди коров

В Якутии прошел конкурс красоты среди коров - РИА Новости, 29.11.2022

В Якутии прошел конкурс красоты среди коров

Четырехмесячная телка по кличке Мичийэ стала победительницей IV фотоконкурса красоты среди коров, ей достался главный приз - 40-литровый алюминиевый бидон,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:51

2022-11-29T13:51

2022-11-29T14:28

животные

общество

республика саха (якутия)

коровы

россия

мегино-кангаласский улус

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ЯКУТСК, 29 ноя – РИА Новости. Четырехмесячная телка по кличке Мичийэ стала победительницей IV фотоконкурса красоты среди коров, ей достался главный приз - 40-литровый алюминиевый бидон, сообщила РИА Новости художественный руководитель дома народного творчества "Аартык" имени А.С. Бродникова Евдокия Аржакова.По словам Аржаковой, впервые мероприятие придумали в маленьком якутском селе Телей-Диринг Чурапчинского района Якутии в 2019 году. Конкурс приурочили к празднованию Дня работника сельского хозяйства. Жюри определило самую красивую буренку по голосам жителей, которые приходили в сельский клуб. В 2020 году из-за пандемии коронавируса конкурс пришлось провести в социальной сети.Организаторы в 2021 году хотели замахнуться на всероссийский уровень. Но в итоге конкурс был проведен среди якутских буренок и бычков. Победителями прошлогоднего конкурса пользователи соцсети определили телят-близнецов в тельняшках из Таттинского района."Четвертый конкурс собрал очень много фотографий коров из улусов республики. В качестве главных призов мы, коллектив дома народного творчества "Аартык", предоставили 40-литровый алюминиевый бидон и пластиковое корыто для навоза. В этом году в конкурсе победила 4-месячная телка по кличке Мичийэ. Она содержится у фермеров в Мегино-Кангаласском улусе. Уже традиционно фото наших участниц разлетелись по всей республике. Люди активно голосовали за понравившуюся корову", - отметила Аржакова.

https://ria.ru/20220811/priroda-1808545563.html

https://ria.ru/20221104/tsivilizatsiya-1828722636.html

республика саха (якутия)

россия

мегино-кангаласский улус

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

животные, общество, республика саха (якутия), коровы, россия, мегино-кангаласский улус