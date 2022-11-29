https://ria.ru/20221129/koronavirus-1834951176.html
В России за сутки госпитализировали 1500 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1500 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2022
В России за сутки госпитализировали 1500 заболевших COVID-19
Почти пять тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 53 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:02
2022-11-29T11:02
2022-11-29T11:02
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Почти пять тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 53 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1500 человек, на 213,8% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 72 субъектах, снижение — в трех регионах страны, ситуация не изменилась в десяти субъектах."Выздоровели за сутки 5863 человека, или на 37,6% больше в сравнении с 28 ноября 2022 г. Выявлено 4928 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 53 человека", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1500 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 4928 случаев COVID-19, выздоровели 5863, умерли 53 человека