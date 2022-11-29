https://ria.ru/20221129/koronavirus-1834951176.html

В России за сутки госпитализировали 1500 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1500 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2022

В России за сутки госпитализировали 1500 заболевших COVID-19

Почти пять тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 53 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:02

2022-11-29T11:02

2022-11-29T11:02

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Почти пять тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 53 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1500 человек, на 213,8% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 72 субъектах, снижение — в трех регионах страны, ситуация не изменилась в десяти субъектах."Выздоровели за сутки 5863 человека, или на 37,6% больше в сравнении с 28 ноября 2022 г. Выявлено 4928 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 53 человека", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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