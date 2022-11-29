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Путин назвал ключевую сферу экономической кооперации с Китаем - РИА Новости, 29.11.2022
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Путин назвал ключевую сферу экономической кооперации с Китаем
Путин назвал ключевую сферу экономической кооперации с Китаем - РИА Новости, 29.11.2022
Путин назвал ключевую сферу экономической кооперации с Китаем
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников российско-китайского энергетического бизнес-форума и отметил развитие отношений между двумя странами, РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:38
2022-11-29T10:38
экономика
владимир путин
китай
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников российско-китайского энергетического бизнес-форума и отметил развитие отношений между двумя странами, особенно в энергетической сфере, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Приветствую вас по случаю открытия очередного, четвертого российско-китайского энергетического бизнес-форума. Несмотря на сложность международной обстановки, отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой продолжают развиваться по восходящей. При этом одной из ключевых и наиболее динамичных сфер нашей экономической кооперации неизменно остаётся энергетика", - говорится в телеграмме.По мнению Путина, странам удалось обеспечить высокий уровень связей на нефтегазовом, угольном и электроэнергетическом направлениях. "Планомерно реализуются масштабные совместные проекты по строительству атомных электростанций на территории Китая и производству сжиженного природного газа в российской Арктике", - подчеркнул он.Кроме того, президент обратил внимание на роль бизнес-форума в расширении сотрудничества в энергетической сфере. Форум обеспечивает регулярный диалог между представителями государственных ведомств, ведущих отраслевых корпораций, банковских структур и экспертных кругов двух стран. Важнейшим направлением деятельности форума является создание "Атласа инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества"."Искренне желаю вам успехов и всего самого наилучшего", - резюмировал Путин.
https://ria.ru/20221129/neft-1834941987.html
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экономика, владимир путин, китай, россия
Экономика, Владимир Путин, Китай, Россия
10:38 29.11.2022
 
Путин назвал ключевую сферу экономической кооперации с Китаем

Президент Путин назвал энергетику одной из ключевых сфер экономической кооперации с Китаем

© Иллюстрация РИА НовостиРубли и Юани
Рубли и Юани - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Иллюстрация РИА Новости
Рубли и Юани. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников российско-китайского энергетического бизнес-форума и отметил развитие отношений между двумя странами, особенно в энергетической сфере, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас по случаю открытия очередного, четвертого российско-китайского энергетического бизнес-форума. Несмотря на сложность международной обстановки, отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой продолжают развиваться по восходящей. При этом одной из ключевых и наиболее динамичных сфер нашей экономической кооперации неизменно остаётся энергетика", - говорится в телеграмме.
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По мнению Путина, странам удалось обеспечить высокий уровень связей на нефтегазовом, угольном и электроэнергетическом направлениях. "Планомерно реализуются масштабные совместные проекты по строительству атомных электростанций на территории Китая и производству сжиженного природного газа в российской Арктике", - подчеркнул он.
Кроме того, президент обратил внимание на роль бизнес-форума в расширении сотрудничества в энергетической сфере. Форум обеспечивает регулярный диалог между представителями государственных ведомств, ведущих отраслевых корпораций, банковских структур и экспертных кругов двух стран. Важнейшим направлением деятельности форума является создание "Атласа инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества".
"Искренне желаю вам успехов и всего самого наилучшего", - резюмировал Путин.
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