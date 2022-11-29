https://ria.ru/20221129/konki-1834924398.html

Москвичей научат кататься на коньках на проекте "Мой спортивный район"

Москвичей научат кататься на коньках на проекте "Мой спортивный район" - РИА Новости, 29.11.2022

Москвичей научат кататься на коньках на проекте "Мой спортивный район"

Жители Москвы смогут бесплатно научиться кататься на коньках и освоить базовые элементы фигурного катания в рамках проекта "Мой спортивный район", сообщили на... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T08:56

2022-11-29T08:56

2022-11-29T08:56

москва

общество

москомспорт

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МОСКВА, 29 Ноя - РИА Новости. Жители Москвы смогут бесплатно научиться кататься на коньках и освоить базовые элементы фигурного катания в рамках проекта "Мой спортивный район", сообщили на портале мэра и правительства столицы."После успешного осеннего сезона проект "Мой спортивный район" продолжит работать зимой. Жители Москвы смогут бесплатно научиться кататься на коньках и освоить базовые элементы одного из самых популярных зимних видов спорта — фигурного катания. Для участия в тренировке необходимо только предварительно зарегистрироваться на сайте и принести с собой на занятие коньки", - говорится в сообщении.Отмечается, что москвичи смогут выбрать наиболее удобный для себя каток в 10 округах столицы. В будущем их список будет расширен. Занятия будут проводить профессиональные тренеры Москомспорта."Мой спортивный район" организован городским департаментом спорта, центрами госуслуг "Мои документы", проектом "Здоровая Москва" при поддержке проекта мэра Москвы "Мой район".

https://ria.ru/20221122/katok-1833434712.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, москомспорт