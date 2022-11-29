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Москвичей научат кататься на коньках на проекте "Мой спортивный район" - РИА Новости, 29.11.2022
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Москвичей научат кататься на коньках на проекте "Мой спортивный район"
Москвичей научат кататься на коньках на проекте "Мой спортивный район" - РИА Новости, 29.11.2022
Москвичей научат кататься на коньках на проекте "Мой спортивный район"
Жители Москвы смогут бесплатно научиться кататься на коньках и освоить базовые элементы фигурного катания в рамках проекта "Мой спортивный район", сообщили на... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T08:56
2022-11-29T08:56
москва
общество
москомспорт
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МОСКВА, 29 Ноя - РИА Новости. Жители Москвы смогут бесплатно научиться кататься на коньках и освоить базовые элементы фигурного катания в рамках проекта "Мой спортивный район", сообщили на портале мэра и правительства столицы."После успешного осеннего сезона проект "Мой спортивный район" продолжит работать зимой. Жители Москвы смогут бесплатно научиться кататься на коньках и освоить базовые элементы одного из самых популярных зимних видов спорта — фигурного катания. Для участия в тренировке необходимо только предварительно зарегистрироваться на сайте и принести с собой на занятие коньки", - говорится в сообщении.Отмечается, что москвичи смогут выбрать наиболее удобный для себя каток в 10 округах столицы. В будущем их список будет расширен. Занятия будут проводить профессиональные тренеры Москомспорта."Мой спортивный район" организован городским департаментом спорта, центрами госуслуг "Мои документы", проектом "Здоровая Москва" при поддержке проекта мэра Москвы "Мой район".
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москва, общество, москомспорт
Москва, Общество, Москомспорт
08:56 29.11.2022
 
Москвичей научат кататься на коньках на проекте "Мой спортивный район"

Москвичи смогут бесплатно научиться кататься на коньках на проекте "Мой спортивный район"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРодитель помогает ребенку надеть коньки
Родитель помогает ребенку надеть коньки - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Родитель помогает ребенку надеть коньки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 Ноя - РИА Новости. Жители Москвы смогут бесплатно научиться кататься на коньках и освоить базовые элементы фигурного катания в рамках проекта "Мой спортивный район", сообщили на портале мэра и правительства столицы.
"После успешного осеннего сезона проект "Мой спортивный район" продолжит работать зимой. Жители Москвы смогут бесплатно научиться кататься на коньках и освоить базовые элементы одного из самых популярных зимних видов спорта — фигурного катания. Для участия в тренировке необходимо только предварительно зарегистрироваться на сайте и принести с собой на занятие коньки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что москвичи смогут выбрать наиболее удобный для себя каток в 10 округах столицы. В будущем их список будет расширен. Занятия будут проводить профессиональные тренеры Москомспорта.
"Мой спортивный район" организован городским департаментом спорта, центрами госуслуг "Мои документы", проектом "Здоровая Москва" при поддержке проекта мэра Москвы "Мой район".
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