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В Горловке обстрелы ВСУ повредили часть зданий исправительной колонии
В Горловке обстрелы ВСУ повредили часть зданий исправительной колонии - РИА Новости, 29.11.2022
В Горловке обстрелы ВСУ повредили часть зданий исправительной колонии
Ряд зданий Мичуринской исправительной колонии поврежден из-за обстрелов Горловки украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:33
2022-11-29T16:33
2022-11-29T16:33
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Ряд зданий Мичуринской исправительной колонии поврежден из-за обстрелов Горловки украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько."В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны укронацистов повреждения получил ряд зданий Мичуринской исправительной колонии. Без пострадавших", - написал он в своем Telegram-канале.В июле штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли более 50 человек. Глава ДНР Денис Пушилин позднее заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (против них в РФ возбуждены дела), начали давать показания.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20221129/zaes-1835067489.html
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иван приходько, горловка, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия
В Горловке обстрелы ВСУ повредили часть зданий исправительной колонии
В Горловке обстрелы ВСУ повредили часть зданий Мичуринской исправительной колонии