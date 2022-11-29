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В Горловке обстрелы ВСУ повредили часть зданий исправительной колонии - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/koloniya-1835070855.html
В Горловке обстрелы ВСУ повредили часть зданий исправительной колонии
В Горловке обстрелы ВСУ повредили часть зданий исправительной колонии - РИА Новости, 29.11.2022
В Горловке обстрелы ВСУ повредили часть зданий исправительной колонии
Ряд зданий Мичуринской исправительной колонии поврежден из-за обстрелов Горловки украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:33
2022-11-29T16:33
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Ряд зданий Мичуринской исправительной колонии поврежден из-за обстрелов Горловки украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько."В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны укронацистов повреждения получил ряд зданий Мичуринской исправительной колонии. Без пострадавших", - написал он в своем Telegram-канале.В июле штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли более 50 человек. Глава ДНР Денис Пушилин позднее заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (против них в РФ возбуждены дела), начали давать показания.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20221129/zaes-1835067489.html
https://ria.ru/20221129/snaryady-1835066332.html
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иван приходько, горловка, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия
16:33 29.11.2022
 
В Горловке обстрелы ВСУ повредили часть зданий исправительной колонии

В Горловке обстрелы ВСУ повредили часть зданий Мичуринской исправительной колонии

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Ряд зданий Мичуринской исправительной колонии поврежден из-за обстрелов Горловки украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны укронацистов повреждения получил ряд зданий Мичуринской исправительной колонии. Без пострадавших", - написал он в своем Telegram-канале.
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 16:26
Совфед рассмотрит в среду обращение о мерах по прекращению обстрелов ЗАЭС
В июле штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли более 50 человек. Глава ДНР Денис Пушилин позднее заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (против них в РФ возбуждены дела), начали давать показания.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Гаубицы - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 16:24Специальная военная операция на Украине
На Украине начали выпуск артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра
 
Специальная военная операция на УкраинеИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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