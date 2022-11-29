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Белорусский оппозиционер Колесникова попала в реанимацию, заявили соратники - РИА Новости, 29.11.2022
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Белорусский оппозиционер Колесникова попала в реанимацию, заявили соратники
Белорусский оппозиционер Колесникова попала в реанимацию, заявили соратники - РИА Новости, 29.11.2022
Белорусский оппозиционер Колесникова попала в реанимацию, заявили соратники
Осужденная за действия ради захвата госвласти активистка штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова находится в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T19:21
2022-11-29T19:57
в мире
мария колесникова
максим знак
виктор бабарико
белоруссия
гомель
минский областной суд
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МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Осужденная за действия ради захвата госвласти активистка штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова находится в реанимации больницы в Гомеле, заявила пресс-служба штаба Бабарико."Мария находится в больнице скорой помощи в Гомеле в реанимационном отделении. Бригада "скорой" доставила Машу 28 ноября, госпитализировали ее в первое хирургическое отделение и перевели в реанимацию", - говорится в сообщении со ссылкой на адвоката.В пресс-службе отметили, что ранее стало известно о нахождении Колесниковой в штрафном изоляторе колонии. Официальной информации о госпитализации Колесниковой нет.Адвокат Колесниковой Владимир Пыльченко подтвердил РИА Новости информацию о госпитализации своей клиентки, пояснив, что узнал об этом лично в гомельской больнице. "Информации мало известно о том, что произошло, по каким причинам Мария оказалась в реанимации. Почему (была госпитализирована – ред.) – мне не сказали", - отметил он.Адвокат добавил, что ранее Колесникова не сообщала ему о каких-то проблемах со здоровьем.Колесникова с января находится в женской колонии в Гомеле. Ранее Верховный суд Белоруссии оставил без удовлетворения жалобы членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Колесниковой и Максима Знака на приговор, вынесенный Минским областным судом, оставив его без изменений. В начале сентября прошлого года Минский областной суд приговорил активистку штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Бабарико Колесникову и его юриста Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.Знак и Колесникова, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу еще на этапе предварительного расследования, обвинялись в преступлениях, предусмотренных статьями "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "создание экстремистского формирования либо участие в нем". Им грозило максимум 12 лет лишения свободы. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.
https://ria.ru/20220928/belorussiya-1820102247.html
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в мире, мария колесникова, максим знак, виктор бабарико, белоруссия, гомель, минский областной суд
В мире, Мария Колесникова, Максим Знак, Виктор Бабарико, Белоруссия, Гомель, Минский областной суд
19:21 29.11.2022 (обновлено: 19:57 29.11.2022)
 
Белорусский оппозиционер Колесникова попала в реанимацию, заявили соратники

Соратники белорусской оппозиционерки Колесниковой заявили, что она попала в реанимацию

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкМария Колесникова во время вынесения приговора в Минском областном суде
Мария Колесникова во время вынесения приговора в Минском областном суде - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Мария Колесникова во время вынесения приговора в Минском областном суде. Архивное фото
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МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Осужденная за действия ради захвата госвласти активистка штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова находится в реанимации больницы в Гомеле, заявила пресс-служба штаба Бабарико.
"Мария находится в больнице скорой помощи в Гомеле в реанимационном отделении. Бригада "скорой" доставила Машу 28 ноября, госпитализировали ее в первое хирургическое отделение и перевели в реанимацию", - говорится в сообщении со ссылкой на адвоката.
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В пресс-службе отметили, что ранее стало известно о нахождении Колесниковой в штрафном изоляторе колонии. Официальной информации о госпитализации Колесниковой нет.
Адвокат Колесниковой Владимир Пыльченко подтвердил РИА Новости информацию о госпитализации своей клиентки, пояснив, что узнал об этом лично в гомельской больнице. "Информации мало известно о том, что произошло, по каким причинам Мария оказалась в реанимации. Почему (была госпитализирована – ред.) – мне не сказали", - отметил он.
Адвокат добавил, что ранее Колесникова не сообщала ему о каких-то проблемах со здоровьем.
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Колесникова с января находится в женской колонии в Гомеле. Ранее Верховный суд Белоруссии оставил без удовлетворения жалобы членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Колесниковой и Максима Знака на приговор, вынесенный Минским областным судом, оставив его без изменений. В начале сентября прошлого года Минский областной суд приговорил активистку штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Бабарико Колесникову и его юриста Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.
Знак и Колесникова, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу еще на этапе предварительного расследования, обвинялись в преступлениях, предусмотренных статьями "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "создание экстремистского формирования либо участие в нем". Им грозило максимум 12 лет лишения свободы. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.
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В миреМария КолесниковаМаксим ЗнакВиктор БабарикоБелоруссияГомельМинский областной суд
 
 
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