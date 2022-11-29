https://ria.ru/20221129/kolesnikova-1835119503.html

Белорусский оппозиционер Колесникова попала в реанимацию, заявили соратники

Белорусский оппозиционер Колесникова попала в реанимацию, заявили соратники - РИА Новости, 29.11.2022

Белорусский оппозиционер Колесникова попала в реанимацию, заявили соратники

Осужденная за действия ради захвата госвласти активистка штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова находится в... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T19:21

2022-11-29T19:21

2022-11-29T19:57

в мире

мария колесникова

максим знак

виктор бабарико

белоруссия

гомель

минский областной суд

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МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Осужденная за действия ради захвата госвласти активистка штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова находится в реанимации больницы в Гомеле, заявила пресс-служба штаба Бабарико."Мария находится в больнице скорой помощи в Гомеле в реанимационном отделении. Бригада "скорой" доставила Машу 28 ноября, госпитализировали ее в первое хирургическое отделение и перевели в реанимацию", - говорится в сообщении со ссылкой на адвоката.В пресс-службе отметили, что ранее стало известно о нахождении Колесниковой в штрафном изоляторе колонии. Официальной информации о госпитализации Колесниковой нет.Адвокат Колесниковой Владимир Пыльченко подтвердил РИА Новости информацию о госпитализации своей клиентки, пояснив, что узнал об этом лично в гомельской больнице. "Информации мало известно о том, что произошло, по каким причинам Мария оказалась в реанимации. Почему (была госпитализирована – ред.) – мне не сказали", - отметил он.Адвокат добавил, что ранее Колесникова не сообщала ему о каких-то проблемах со здоровьем.Колесникова с января находится в женской колонии в Гомеле. Ранее Верховный суд Белоруссии оставил без удовлетворения жалобы членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Колесниковой и Максима Знака на приговор, вынесенный Минским областным судом, оставив его без изменений. В начале сентября прошлого года Минский областной суд приговорил активистку штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Бабарико Колесникову и его юриста Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.Знак и Колесникова, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу еще на этапе предварительного расследования, обвинялись в преступлениях, предусмотренных статьями "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "создание экстремистского формирования либо участие в нем". Им грозило максимум 12 лет лишения свободы. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

https://ria.ru/20220928/belorussiya-1820102247.html

https://ria.ru/20220928/belorussiya-1820100118.html

https://ria.ru/20220920/belorussiya-1818096652.html

белоруссия

гомель

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в мире, мария колесникова, максим знак, виктор бабарико, белоруссия, гомель, минский областной суд