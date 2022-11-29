https://ria.ru/20221129/kitay-1835110935.html
Китай обвинил Лондон в злонамеренной клевете после инцидента с журналистом
Китай обвинил Лондон в злонамеренной клевете после инцидента с журналистом - РИА Новости, 29.11.2022
Китай обвинил Лондон в злонамеренной клевете после инцидента с журналистом
Посол КНР в Великобритании Чжэн Цзэгуан, которого ранее вызвали в британский МИД после инцидента с якобы избиением журналиста Би-би-си китайской полицией в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T18:50
2022-11-29T18:50
2022-11-29T18:50
в мире
джеймс клеверли
шанхай
китай
лондон
би-би-си
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_235:59:2579:1378_1920x0_80_0_0_b7e6be4eb908c0efd03b2c69b273176b.jpg
ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Посол КНР в Великобритании Чжэн Цзэгуан, которого ранее вызвали в британский МИД после инцидента с якобы избиением журналиста Би-би-си китайской полицией в Шанхае, обвинил Лондон в злонамеренной клевете, которая неприемлема для китайской стороны.Во вторник газета Evening Standard со ссылкой на источники в британском МИД сообщала, что Чжэн Цзэгуан был вызван в министерство иностранных дел Великобритании после инцидента с задержанием и якобы избиением журналиста Би-би-си. Сообщалось, что министр иностранных дел Джеймс Клеверли потребует у китайского посла объяснений из-за инцидента с отношением к журналисту Эду Лоуренсу в Шанхае.Ранее британская вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что китайская полиция якобы избила ее журналиста Эда Лоуренса, который в минувшие выходные освещал протесты против антиковидных мер в Шанхае."Британская сторона ложно утверждает, что журналист был "арестован" и "избит" китайской полицией. Такое безосновательное обвинение является искажением истины, злонамеренной клеветой и совершенно неприемлемо для китайской стороны", - говорится в заявлении посла, опубликованном на сайте посольства.Журналист-резидент Би-би-си был среди собравшихся демонстрантов на перекрестке в Шанхае в воскресенье, сообщил посол. Он не предъявил журналистское удостоверение и отказался сотрудничать с полицией, поэтому сотрудникам полиции пришлось увести его с места демонстраций. Когда его личность была установлена, полиция его отпустила."Все было проведено в рамках стандартных правоохранительных процедур", - подчеркнул посол.Жители многомиллионного китайского города Шанхая, расположенного на востоке страны, в воскресенье вышли на демонстрацию против политики жестких антиковидных ограничений, проводимой китайскими властями.Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.
https://ria.ru/20221129/koronavirus-1835034445.html
https://ria.ru/20221129/posolstvo-1835082709.html
https://ria.ru/20221129/protesty-1834871416.html
шанхай
китай
лондон
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_237:0:2538:1726_1920x0_80_0_0_708614daee46fd66a855cd966a40fb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джеймс клеверли, шанхай, китай, лондон, би-би-си, великобритания
В мире, Джеймс Клеверли, Шанхай, Китай, Лондон, Би-би-си, Великобритания
Китай обвинил Лондон в злонамеренной клевете после инцидента с журналистом
Посол КНР Цзэгуан обвинил Лондон в злонамеренной клевете после инцидента с журналистом
ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Посол КНР в Великобритании Чжэн Цзэгуан, которого ранее вызвали в британский МИД после инцидента с якобы избиением журналиста Би-би-си китайской полицией в Шанхае, обвинил Лондон в злонамеренной клевете, которая неприемлема для китайской стороны.
Во вторник газета Evening Standard со ссылкой на источники в британском МИД сообщала, что Чжэн Цзэгуан был вызван в министерство иностранных дел Великобритании после инцидента с задержанием и якобы избиением журналиста Би-би-си. Сообщалось, что министр иностранных дел Джеймс Клеверли
потребует у китайского посла объяснений из-за инцидента с отношением к журналисту Эду Лоуренсу в Шанхае.
Ранее британская вещательная корпорация Би-би-си
сообщила, что китайская полиция якобы избила ее журналиста Эда Лоуренса, который в минувшие выходные освещал протесты против антиковидных мер в Шанхае.
"Британская сторона ложно утверждает, что журналист был "арестован" и "избит" китайской полицией. Такое безосновательное обвинение является искажением истины, злонамеренной клеветой и совершенно неприемлемо для китайской стороны", - говорится в заявлении посла, опубликованном на сайте посольства.
Журналист-резидент Би-би-си был среди собравшихся демонстрантов на перекрестке в Шанхае в воскресенье, сообщил посол. Он не предъявил журналистское удостоверение и отказался сотрудничать с полицией, поэтому сотрудникам полиции пришлось увести его с места демонстраций. Когда его личность была установлена, полиция его отпустила.
"Все было проведено в рамках стандартных правоохранительных процедур", - подчеркнул посол.
Жители многомиллионного китайского города Шанхая, расположенного на востоке страны, в воскресенье вышли на демонстрацию против политики жестких антиковидных ограничений, проводимой китайскими властями.
Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.