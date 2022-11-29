https://ria.ru/20221129/kitay-1835110935.html

Китай обвинил Лондон в злонамеренной клевете после инцидента с журналистом

Китай обвинил Лондон в злонамеренной клевете после инцидента с журналистом - РИА Новости, 29.11.2022

Китай обвинил Лондон в злонамеренной клевете после инцидента с журналистом

Посол КНР в Великобритании Чжэн Цзэгуан, которого ранее вызвали в британский МИД после инцидента с якобы избиением журналиста Би-би-си китайской полицией в... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T18:50

2022-11-29T18:50

2022-11-29T18:50

в мире

джеймс клеверли

шанхай

китай

лондон

би-би-си

великобритания

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ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Посол КНР в Великобритании Чжэн Цзэгуан, которого ранее вызвали в британский МИД после инцидента с якобы избиением журналиста Би-би-си китайской полицией в Шанхае, обвинил Лондон в злонамеренной клевете, которая неприемлема для китайской стороны.Во вторник газета Evening Standard со ссылкой на источники в британском МИД сообщала, что Чжэн Цзэгуан был вызван в министерство иностранных дел Великобритании после инцидента с задержанием и якобы избиением журналиста Би-би-си. Сообщалось, что министр иностранных дел Джеймс Клеверли потребует у китайского посла объяснений из-за инцидента с отношением к журналисту Эду Лоуренсу в Шанхае.Ранее британская вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что китайская полиция якобы избила ее журналиста Эда Лоуренса, который в минувшие выходные освещал протесты против антиковидных мер в Шанхае."Британская сторона ложно утверждает, что журналист был "арестован" и "избит" китайской полицией. Такое безосновательное обвинение является искажением истины, злонамеренной клеветой и совершенно неприемлемо для китайской стороны", - говорится в заявлении посла, опубликованном на сайте посольства.Журналист-резидент Би-би-си был среди собравшихся демонстрантов на перекрестке в Шанхае в воскресенье, сообщил посол. Он не предъявил журналистское удостоверение и отказался сотрудничать с полицией, поэтому сотрудникам полиции пришлось увести его с места демонстраций. Когда его личность была установлена, полиция его отпустила."Все было проведено в рамках стандартных правоохранительных процедур", - подчеркнул посол.Жители многомиллионного китайского города Шанхая, расположенного на востоке страны, в воскресенье вышли на демонстрацию против политики жестких антиковидных ограничений, проводимой китайскими властями.Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.

https://ria.ru/20221129/koronavirus-1835034445.html

https://ria.ru/20221129/posolstvo-1835082709.html

https://ria.ru/20221129/protesty-1834871416.html

шанхай

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лондон

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в мире, джеймс клеверли, шанхай, китай, лондон, би-би-си, великобритания