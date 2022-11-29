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Китай отказывает судовладельцам в признании российских страховых документов - РИА Новости, 29.11.2022
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Китай отказывает судовладельцам в признании российских страховых документов
Китай отказывает судовладельцам в признании российских страховых документов - РИА Новости, 29.11.2022
Китай отказывает судовладельцам в признании российских страховых документов
Китай начал отказывать судовладельцам в признании страховых документов, выданных в России, в том числе Российской национальной перестраховочной компанией,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:25
2022-11-29T13:38
экономика
александр пошивай
китай
россия
в мире
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Китай начал отказывать судовладельцам в признании страховых документов, выданных в России, в том числе Российской национальной перестраховочной компанией, заявил заместитель главы Минтранса Александр Пошивай на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме."Российские судовладельцы сталкиваются с отказами властей и компаний КНР в части признания страховых документов на суда и грузы, выданные вышесказанными страховыми компаниями", — сказал он.По словам Пошивая, Россия хотела бы предложить китайской стороне рассмотреть возможность признания сертификатов компаний, занимающихся страхованием морских перевозок энергоносителей, и документов, гарантирующих финансовое покрытие рисков.После начала российской военной спецоперации на Украине страны Запада усилили санкционное давление на Москву. Так, Евросоюз утвердил уже восемь пакетов санкций, один из которых предусматривает постепенное введение эмбарго на российскую нефть. Запрет касается только транспортировки по морю, но под него попадает и страхование судов, занимающихся такими перевозками.
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экономика, александр пошивай, китай, россия, в мире
Экономика, Александр Пошивай, Китай, Россия, В мире
12:25 29.11.2022 (обновлено: 13:38 29.11.2022)
 
Китай отказывает судовладельцам в признании российских страховых документов

Минтранс: Китай отказывает судовладельцам в признании российских страховых документов

CC0 / Francis Domiano / Порт Гуанчжоу
Порт Гуанчжоу - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
CC0 / Francis Domiano /
Порт Гуанчжоу. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Китай начал отказывать судовладельцам в признании страховых документов, выданных в России, в том числе Российской национальной перестраховочной компанией, заявил заместитель главы Минтранса Александр Пошивай на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
"Российские судовладельцы сталкиваются с отказами властей и компаний КНР в части признания страховых документов на суда и грузы, выданные вышесказанными страховыми компаниями", — сказал он.
По словам Пошивая, Россия хотела бы предложить китайской стороне рассмотреть возможность признания сертификатов компаний, занимающихся страхованием морских перевозок энергоносителей, и документов, гарантирующих финансовое покрытие рисков.
После начала российской военной спецоперации на Украине страны Запада усилили санкционное давление на Москву. Так, Евросоюз утвердил уже восемь пакетов санкций, один из которых предусматривает постепенное введение эмбарго на российскую нефть. Запрет касается только транспортировки по морю, но под него попадает и страхование судов, занимающихся такими перевозками.
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