https://ria.ru/20221129/kitay-1834976490.html

Китай отказывает судовладельцам в признании российских страховых документов

Китай отказывает судовладельцам в признании российских страховых документов - РИА Новости, 29.11.2022

Китай отказывает судовладельцам в признании российских страховых документов

Китай начал отказывать судовладельцам в признании страховых документов, выданных в России, в том числе Российской национальной перестраховочной компанией,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:25

2022-11-29T12:25

2022-11-29T13:38

экономика

александр пошивай

китай

россия

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Китай начал отказывать судовладельцам в признании страховых документов, выданных в России, в том числе Российской национальной перестраховочной компанией, заявил заместитель главы Минтранса Александр Пошивай на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме."Российские судовладельцы сталкиваются с отказами властей и компаний КНР в части признания страховых документов на суда и грузы, выданные вышесказанными страховыми компаниями", — сказал он.По словам Пошивая, Россия хотела бы предложить китайской стороне рассмотреть возможность признания сертификатов компаний, занимающихся страхованием морских перевозок энергоносителей, и документов, гарантирующих финансовое покрытие рисков.После начала российской военной спецоперации на Украине страны Запада усилили санкционное давление на Москву. Так, Евросоюз утвердил уже восемь пакетов санкций, один из которых предусматривает постепенное введение эмбарго на российскую нефть. Запрет касается только транспортировки по морю, но под него попадает и страхование судов, занимающихся такими перевозками.

https://ria.ru/20221128/import-1834663769.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, александр пошивай, китай, россия, в мире