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Россия нарастила поставки электроэнергии в Китай - РИА Новости, 29.11.2022
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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221129/kitay-1834948001.html
Россия нарастила поставки электроэнергии в Китай
Россия нарастила поставки электроэнергии в Китай - РИА Новости, 29.11.2022
Россия нарастила поставки электроэнергии в Китай
Поставки электроэнергии из России в Китай за 10 месяцев 2022 года выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост поставок... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:47
2022-11-29T18:08
экономика
россия
китай
роснефть
игорь сечин
россия-китай: главное
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Поставки электроэнергии из России в Китай за 10 месяцев 2022 года выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост поставок трубопроводного газа в этом году может составить 60%, следует из презентации главы "Роснефти" Игоря Сечина на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме."Экспорт из России в Китай. Трубопроводный газ: +60%, 2021–2022, электроэнергия: +33%, 10 месяцев 2021 – 10 месяцев 2022", - говорится в презентации.Вице-премьер РФ Александр Новак, вяступая на форуме, сообщил, что Россия ожидает прирост поставок электроэнергии в Китай по итогам 2022 года на 11%"Расширяется сотрудничество в энергетике между нашими странами. Вдвое наращены месячные объемы поставок по запросу государственной электросетевой корпорации Китая. Ожидаем по итогам года прирост поставок на 11% электроэнергии", - заявил Новак.
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экономика, россия, китай, роснефть, игорь сечин
Экономика, Россия, Китай, Роснефть, Игорь Сечин, Россия-Китай: Главное
10:47 29.11.2022 (обновлено: 18:08 29.11.2022)
 
Россия нарастила поставки электроэнергии в Китай

Сечин: рост поставок газа в КНР может составить 60 процентов

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкГазоперерабатывающий завод
Газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Газоперерабатывающий завод. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Поставки электроэнергии из России в Китай за 10 месяцев 2022 года выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост поставок трубопроводного газа в этом году может составить 60%, следует из презентации главы "Роснефти" Игоря Сечина на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
"Экспорт из России в Китай. Трубопроводный газ: +60%, 2021–2022, электроэнергия: +33%, 10 месяцев 2021 – 10 месяцев 2022", - говорится в презентации.
Вице-премьер РФ Александр Новак, вяступая на форуме, сообщил, что Россия ожидает прирост поставок электроэнергии в Китай по итогам 2022 года на 11%
"Расширяется сотрудничество в энергетике между нашими странами. Вдвое наращены месячные объемы поставок по запросу государственной электросетевой корпорации Китая. Ожидаем по итогам года прирост поставок на 11% электроэнергии", - заявил Новак.
Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 10:42
Сечин рассказал о перспективах поставки российского газа в Китай
 
Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаРоссияКитайРоснефтьИгорь Сечин
 
 
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