https://ria.ru/20221129/kitay-1834948001.html

Россия нарастила поставки электроэнергии в Китай

Россия нарастила поставки электроэнергии в Китай - РИА Новости, 29.11.2022

Россия нарастила поставки электроэнергии в Китай

Поставки электроэнергии из России в Китай за 10 месяцев 2022 года выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост поставок... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:47

2022-11-29T10:47

2022-11-29T18:08

экономика

россия

китай

роснефть

игорь сечин

россия-китай: главное

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Поставки электроэнергии из России в Китай за 10 месяцев 2022 года выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост поставок трубопроводного газа в этом году может составить 60%, следует из презентации главы "Роснефти" Игоря Сечина на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме."Экспорт из России в Китай. Трубопроводный газ: +60%, 2021–2022, электроэнергия: +33%, 10 месяцев 2021 – 10 месяцев 2022", - говорится в презентации.Вице-премьер РФ Александр Новак, вяступая на форуме, сообщил, что Россия ожидает прирост поставок электроэнергии в Китай по итогам 2022 года на 11%"Расширяется сотрудничество в энергетике между нашими странами. Вдвое наращены месячные объемы поставок по запросу государственной электросетевой корпорации Китая. Ожидаем по итогам года прирост поставок на 11% электроэнергии", - заявил Новак.

https://ria.ru/20221129/gaz-1834947242.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, роснефть, игорь сечин