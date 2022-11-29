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Киргизия делимитировала границу с Узбекистаном - РИА Новости, 29.11.2022
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Киргизия делимитировала границу с Узбекистаном
Киргизия делимитировала границу с Узбекистаном - РИА Новости, 29.11.2022
Киргизия делимитировала границу с Узбекистаном
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал соглашение о делимитации границы с Узбекистаном, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:05
2022-11-29T17:18
киргизия
узбекистан
в мире
садыр жапаров
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БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал соглашение о делимитации границы с Узбекистаном, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон "О ратификации договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы, подписанного 3 ноября 2022 года в городе Бишкек", - заявил представитель пресс-службы.Сообщается, что вышеупомянутым договором стороны определили последние неописанные 302 километра государственной границы. Больше спорных участков на киргизско-узбекской границе не осталось.
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киргизия, узбекистан, в мире, садыр жапаров
Киргизия, Узбекистан, В мире, Садыр Жапаров
17:05 29.11.2022 (обновлено: 17:18 29.11.2022)
 
Киргизия делимитировала границу с Узбекистаном

Президент Киргизии Жапаров подписал соглашение о делимитации границы с Узбекистаном

© AP Photo / Dalton BennettАвтомобили на КПП границы Киргизии и Узбекистана
Автомобили на КПП границы Киргизии и Узбекистана - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Dalton Bennett
Автомобили на КПП границы Киргизии и Узбекистана. Архивное фото
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БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал соглашение о делимитации границы с Узбекистаном, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон "О ратификации договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы, подписанного 3 ноября 2022 года в городе Бишкек", - заявил представитель пресс-службы.
Сообщается, что вышеупомянутым договором стороны определили последние неописанные 302 километра государственной границы. Больше спорных участков на киргизско-узбекской границе не осталось.
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КиргизияУзбекистанВ миреСадыр Жапаров
 
 
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