https://ria.ru/20221129/kirgiziya-1835084830.html

Киргизия делимитировала границу с Узбекистаном

Киргизия делимитировала границу с Узбекистаном - РИА Новости, 29.11.2022

Киргизия делимитировала границу с Узбекистаном

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал соглашение о делимитации границы с Узбекистаном, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T17:05

2022-11-29T17:05

2022-11-29T17:18

киргизия

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садыр жапаров

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БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал соглашение о делимитации границы с Узбекистаном, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон "О ратификации договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы, подписанного 3 ноября 2022 года в городе Бишкек", - заявил представитель пресс-службы.Сообщается, что вышеупомянутым договором стороны определили последние неописанные 302 километра государственной границы. Больше спорных участков на киргизско-узбекской границе не осталось.

https://ria.ru/20221117/vodokhranilische-1832182644.html

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Кирилл Волков

киргизия, узбекистан, в мире, садыр жапаров