https://ria.ru/20221129/kiev-1834976961.html

Кремль ожидает готовности Киева обсуждать уже озвученные Россией требования

Кремль ожидает готовности Киева обсуждать уже озвученные Россией требования - РИА Новости, 29.11.2022

Кремль ожидает готовности Киева обсуждать уже озвученные Россией требования

У Киева должна быть политическая воля и готовность обсуждать уже озвученные Россией требования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:25

2022-11-29T12:25

2022-11-29T17:21

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

киев

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. У Киева должна быть политическая воля и готовность обсуждать уже озвученные Россией требования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какие условия должна выполнить Украина для того, чтобы между странами начались переговоры."Ну, это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие условия России должна выполнить Украина для того, чтобы начались переговоры, или это просто должна быть политическая воля.Ранее Владимир Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Также на G20 он сказал, что "не будет никакого "Минска-3", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.

https://ria.ru/20221129/gaz-1834974312.html

киев

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в мире, владимир зеленский, киев