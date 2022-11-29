В Киеве начались экстренные отключения света
Экстренные отключения света начались в Киеве
© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Экстренные отключения света начались в Киеве, сообщил во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК "Киевские электросети".
"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК.
Уточняется что энергетики совместно со специалистами "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.
В понедельник в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили об отключении блоков на нескольких электростанциях, дефицит мощности составляет 27%, в связи с чем вводятся аварийные отключения света по всей Украине.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.