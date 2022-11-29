https://ria.ru/20221129/kiev-1834946100.html

В Киеве начались экстренные отключения света

В Киеве начались экстренные отключения света - РИА Новости, 29.11.2022

В Киеве начались экстренные отключения света

Экстренные отключения света начались в Киеве, сообщил во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК "Киевские электросети". РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:38

2022-11-29T10:38

2022-11-29T10:38

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

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укрэнерго

вооруженные силы рф

денис шмыгаль

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Экстренные отключения света начались в Киеве, сообщил во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК "Киевские электросети"."В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК.Уточняется что энергетики совместно со специалистами "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.В понедельник в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили об отключении блоков на нескольких электростанциях, дефицит мощности составляет 27%, в связи с чем вводятся аварийные отключения света по всей Украине.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221129/ukraina-1834943384.html

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киев

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киев, украина, дтэк, укрэнерго, вооруженные силы рф, денис шмыгаль