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Премьер Хорватии настаивает на обучении украинских военных в стране - РИА Новости, 29.11.2022
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Премьер Хорватии настаивает на обучении украинских военных в стране
Премьер Хорватии настаивает на обучении украинских военных в стране - РИА Новости, 29.11.2022
Премьер Хорватии настаивает на обучении украинских военных в стране
Премьер Хорватии Андрей Пленкович призвал депутатов Сабора (парламента) страны поддержать участие Загреба в программе военной помощи ЕС Киеву (EUMAM) и... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:48
2022-11-29T16:48
в мире
андрей пленкович
александр грушко
хорватия
евросоюз
нато
украина
зоран миланович
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БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович призвал депутатов Сабора (парламента) страны поддержать участие Загреба в программе военной помощи ЕС Киеву (EUMAM) и проголосовать за обучение украинских военных на хорватской территории.Москва отрицательно относится к решению ЕС о создании тренировочной миссии для украинских военнослужащих, но сюрпризом для России это не стало, заявил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, действия Запада свидетельствуют о проводимой им линии на взвинчивание напряженности и эскалацию, что противоречит "тем заявлениям, которые мы слышим из разных столиц, о необходимости поиска переговорного решения, начале предметных переговоров".Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман во вторник участвует в саммите глав МИД НАТО в Бухаресте. Перед началом заседания он заявил, что хорватские власти продолжат оказывать всю необходимую помощь Киеву, что показали и проведением в октябре форума "Крымская платформа" в Загребе, впервые за пределами Украины. Хорватский Сабор в среду рассматривает предложение минобороны страны об обучении на ее территории украинских военных."Что касается миссии ЕС по военной помощи Украине, наше решение соответствует морали, международному праву и защищает хорватские интересы. Мы делаем то, что единственно правильно и возможно. По-другому бы было аморально и неправильно", - утверждает хорватский премьер в Twitter.Ранее против участия Загреба в EUMAM высказывался президент Хорватии Зоран Миланович, но его сторонники находятся в меньшинстве в парламенте, который наряду с кабмином контролируется единомышленниками премьера.Хорватский министр обороны доставил на рассмотрение депутатам Сабора 24 ноября проект хорватского участия в миссии военной помощи Киеву. Согласно предложению минобороны, с 2022 по 2024 годы на хорватской территории будет обучаться до 100 украинских военных с возможностью ротации.В Москве с сожалением отмечают, что непрекращающаяся масштабная помощь Киеву все больше вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима, заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20221121/naemnik-1832973646.html
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в мире, андрей пленкович, александр грушко, хорватия, евросоюз, нато, украина, зоран миланович
В мире, Андрей Пленкович, Александр Грушко, Хорватия, Евросоюз, НАТО, Украина, Зоран Миланович
16:48 29.11.2022
 
Премьер Хорватии настаивает на обучении украинских военных в стране

Премьер Хорватии Пленкович призвал поддержать программу обучения украинских военных

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович призвал депутатов Сабора (парламента) страны поддержать участие Загреба в программе военной помощи ЕС Киеву (EUMAM) и проголосовать за обучение украинских военных на хорватской территории.
Москва отрицательно относится к решению ЕС о создании тренировочной миссии для украинских военнослужащих, но сюрпризом для России это не стало, заявил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, действия Запада свидетельствуют о проводимой им линии на взвинчивание напряженности и эскалацию, что противоречит "тем заявлениям, которые мы слышим из разных столиц, о необходимости поиска переговорного решения, начале предметных переговоров".
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Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман во вторник участвует в саммите глав МИД НАТО в Бухаресте. Перед началом заседания он заявил, что хорватские власти продолжат оказывать всю необходимую помощь Киеву, что показали и проведением в октябре форума "Крымская платформа" в Загребе, впервые за пределами Украины. Хорватский Сабор в среду рассматривает предложение минобороны страны об обучении на ее территории украинских военных.
"Что касается миссии ЕС по военной помощи Украине, наше решение соответствует морали, международному праву и защищает хорватские интересы. Мы делаем то, что единственно правильно и возможно. По-другому бы было аморально и неправильно", - утверждает хорватский премьер в Twitter.
Ранее против участия Загреба в EUMAM высказывался президент Хорватии Зоран Миланович, но его сторонники находятся в меньшинстве в парламенте, который наряду с кабмином контролируется единомышленниками премьера.
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Хорватский министр обороны доставил на рассмотрение депутатам Сабора 24 ноября проект хорватского участия в миссии военной помощи Киеву. Согласно предложению минобороны, с 2022 по 2024 годы на хорватской территории будет обучаться до 100 украинских военных с возможностью ротации.
В Москве с сожалением отмечают, что непрекращающаяся масштабная помощь Киеву все больше вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима, заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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