04:38 29.11.2022 (обновлено: 06:15 29.11.2022)
На подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины насмерть забили мать и сына
На подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины насмерть забили мать и сына из-за денег
© AP Photo / Bernat ArmangueЖенщина стоит около разбитого окна жилого дома в Херсоне
© AP Photo / Bernat Armangue
Женщина стоит около разбитого окна жилого дома в Херсоне. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 29 ноя — РИА Новости. На подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области происходят внесудебные расправы, в частности, из-за денег там убили семью, состоящую из матери и сына, рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
"Неугодных, на которых показали пальцем украинские агенты, или просто были кем-то недовольны в личной жизни, просто забивали насмерть. Нам известны случаи, когда семью — мать и сына — забили до полусмерти, потребовали денег. А потом мы узнали, что мать и сына забили (насмерть. — Прим. ред.)", — заявил Барбашов.
Происходящее в занятых украинскими войсками районах правобережной части Херсонщины он называет "разгулом нацистского террора".
"То, что в те места, где проходит фильтрация, не допускают журналистов даже лояльных (киевским властям. — Прим. ред.) западных СМИ, ярко свидетельствует о том, что происходящее там не имеет никакого отношения к законности, вообще к соблюдению каких-либо прав. То есть расправляются с теми, кто им представляется неугодными. Без соблюдения какой-либо законности и каких-либо прав. И все это поддерживается мировым сообществом так называемым, Европой", — заключил глава района.
Ранее сообщалось о многочисленных фактах репрессий и издевательств украинских властей в Херсоне и правобережной части области над жителями, которым не удалось выехать на подконтрольную России территорию. В экстренных службах региона РИА Новости сообщали, что киевские власти расстреляли 39 пророссийских активистов в Херсоне и в итоге не передали их тела родственникам. Кроме того, стало известно, что украинские силовики вывезли 74 человека в неизвестном направлении.
На позапрошлой неделе Ассошиэйтед Пресс опубликовало сделанные 13 ноября фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам. Как сообщается, речь идет о наказании за предполагаемое сотрудничество с российскими властями.
Тогда же врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что появились данные о репрессиях украинских властей против мирных жителей Херсона. По его словам, Киев преследует людей, которые "просто продолжали работать в последние месяцы". Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала привязывание людей к столбам в Херсоне "чудовищным актом линчевания".
Комиссия СПЧ обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, миссии Международного Красного Креста на Украине и другим международным правозащитным организациям из-за этих кадров. Международный комитет Красного Креста (МККК) в ответ напомнил о недопустимости обращения, унижающего человеческое достоинство, ни при каких обстоятельствах.