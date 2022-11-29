https://ria.ru/20221129/kazn-1835024634.html
Глава Конституционного суда выступил против возвращения смертной казни
Глава Конституционного суда выступил против возвращения смертной казни - РИА Новости, 29.11.2022
Глава Конституционного суда выступил против возвращения смертной казни
Выход России из Совета Европы и напряженное историческое время - не повод возвращать смертную казнь, заявил во вторник глава Конституционного суда РФ Валерий... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:13
2022-11-29T14:13
2022-11-29T14:18
россия
общество
валерий зорькин
конституционный суд рф
смертная казнь в россии: формальность и реальность
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Выход России из Совета Европы и напряженное историческое время - не повод возвращать смертную казнь, заявил во вторник глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин."Повышенная напряженность конкретного исторического времени – не повод для создания неоправданного перевеса в сторону суровости", - сказал он на Х Всероссийском съезде судей. По его мнению, следует демонстрировать обществу гуманистический характер российского права и правоприменения, целенаправленно "привносить добро, человеколюбие и гуманизм в жизнь общества" имеющимися правовыми средствами.Зорькин напомнил, что Россия поддерживала многие документы о моратории на смертную казнь. "При таких обстоятельствах очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России", - сказал глава КС. По его словам, для возвращения казни нужно принимать новую Конституцию.
https://ria.ru/20221103/kazn-1828937935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, валерий зорькин, конституционный суд рф, смертная казнь в россии: формальность и реальность
Россия, Общество, Валерий Зорькин, Конституционный суд РФ, Смертная казнь в России: формальность и реальность
14:13 29.11.2022 (обновлено: 14:18 29.11.2022)
Глава Конституционного суда выступил против возвращения смертной казни
Глава КС Зорькин заявил, что выход России из Совета Европы — не повод возвращать казнь
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Выход России из Совета Европы и напряженное историческое время - не повод возвращать смертную казнь, заявил во вторник глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.
"Повышенная напряженность конкретного исторического времени – не повод для создания неоправданного перевеса в сторону суровости", - сказал он на Х Всероссийском съезде судей. По его мнению, следует демонстрировать обществу гуманистический характер российского права и правоприменения, целенаправленно "привносить добро, человеколюбие и гуманизм в жизнь общества" имеющимися правовыми средствами.
Зорькин напомнил, что Россия поддерживала многие документы о моратории на смертную казнь. "При таких обстоятельствах очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России", - сказал глава КС. По его словам, для возвращения казни нужно принимать новую Конституцию.