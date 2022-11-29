https://ria.ru/20221129/kazn-1835024634.html

Глава Конституционного суда выступил против возвращения смертной казни

Глава Конституционного суда выступил против возвращения смертной казни - РИА Новости, 29.11.2022

Глава Конституционного суда выступил против возвращения смертной казни

Выход России из Совета Европы и напряженное историческое время - не повод возвращать смертную казнь, заявил во вторник глава Конституционного суда РФ Валерий... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:13

2022-11-29T14:13

2022-11-29T14:18

россия

общество

валерий зорькин

конституционный суд рф

смертная казнь в россии: формальность и реальность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568681167_0:214:2010:1345_1920x0_80_0_0_ce5eb183ea238d4e964b29b952a358a1.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Выход России из Совета Европы и напряженное историческое время - не повод возвращать смертную казнь, заявил во вторник глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин."Повышенная напряженность конкретного исторического времени – не повод для создания неоправданного перевеса в сторону суровости", - сказал он на Х Всероссийском съезде судей. По его мнению, следует демонстрировать обществу гуманистический характер российского права и правоприменения, целенаправленно "привносить добро, человеколюбие и гуманизм в жизнь общества" имеющимися правовыми средствами.Зорькин напомнил, что Россия поддерживала многие документы о моратории на смертную казнь. "При таких обстоятельствах очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России", - сказал глава КС. По его словам, для возвращения казни нужно принимать новую Конституцию.

https://ria.ru/20221103/kazn-1828937935.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, валерий зорькин, конституционный суд рф, смертная казнь в россии: формальность и реальность