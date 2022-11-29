https://ria.ru/20221129/kanada-1834910693.html

Посла России вызвали в МИД Канады из-за закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

Посла России вызвали в МИД Канады из-за закона о запрете ЛГБТ-пропаганды - РИА Новости, 29.11.2022

Посла России вызвали в МИД Канады из-за закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

Посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в МИД Канады, чтобы выразить обеспокоенность новым законом о запрете пропаганды ЛГБТ и несогласие с тем, как его... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T02:04

2022-11-29T02:04

2022-11-29T03:11

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ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в МИД Канады, чтобы выразить обеспокоенность новым законом о запрете пропаганды ЛГБТ и несогласие с тем, как его комментировала дипмиссия в своих медиаресурсах. Об этом журналистам сообщил сам Степанов.Широкий резонанс получила публикация в официальном Twitter-аккаунте посольства с изображением перечеркнутого радужного флага и подписью, что семья — это мужчина, женщина и дети."Был приглашен заммининдел Сандрой Маккардел, которая выразила озабоченность правительства Канады нашими законодательными инициативами по сбережению молодого поколения от нетрадиционной пропаганды, которые они считают противоречащими универсальным правам человека", — уточнил Степанов.Маккардел, по словам посла, также выразила "несогласие и озабоченность в связи с публикациями на медиа-порталах посольства заявления в защиту традиционных ценностей".Степанов сообщил, что дал развернутый ответ и назвал критику, звучащую со стороны западных правительств, "вмешательством во внутренние дела России" и попыткой "повлиять на независимый законодательный процесс в суверенном государстве".Он напомнил, что посольство Канады в Москве не раз вывешивало радужные флаги, что Россия считает нарушением венской конвенции о дипломатических сношениях и проявлением неуважения к обычаям и традициям страны пребывания.По словам дипломата, государства будут жить в мире, если не будут вмешиваться в дела друг друга."Мы к ним со своими обычаями и традициями не идем и не насаждаем, и ожидаем — я с эмфазой это говорю — по сути, требуем от коллективного Запада, чтобы они тоже к нам со своими псевдоценностями не приходили. Тогда мы будем жить дружно. Каждый в своей стране будет реализовывать свою жизнь по своим предпочтениям и принципам", — добавил он.Вторым сюжетом Степанов назвал "происходящее на Украине и вокруг нее"."В беседе мы были вынуждены констатировать глубокое расхождение между позициями наших государств по тому и другому упомянутому вопросу. <...> Мы согласились не соглашаться пока что, но поддерживать дипломатический контакт и каналы дипломатического общения, потому что во время кризиса это важно, даже несмотря на глубинные расхождения и даже пропасти между нашими взглядами на происходящее", — заключил посол.В четверг Госдума приняла закон о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. Закон распространяет ответственность за такие действия не только в отношении несовершеннолетних, как было раньше, но и среди взрослых.

https://ria.ru/20221128/lgbt-1834596995.html

https://ria.ru/20221125/lgbt-1834249357.html

https://ria.ru/20221125/sozhalenie-1834103911.html

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канада, в мире, олег степанов, россия, москва, госдума рф