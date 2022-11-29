https://ria.ru/20221129/jackman-1835097235.html

Николь Кидман купила за 100 тысяч долларов шляпу Хью Джекмана

Николь Кидман купила за 100 тысяч долларов шляпу Хью Джекмана - РИА Новости, 29.11.2022

Николь Кидман купила за 100 тысяч долларов шляпу Хью Джекмана

Николь Кидман купила за 100 тысяч долларов шляпу, в которой Хью Джекман играл в бродвейской постановке "Музыкант", пишет Deadline. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T18:17

2022-11-29T18:17

2022-11-29T18:17

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Николь Кидман купила за 100 тысяч долларов шляпу, в которой Хью Джекман играл в бродвейской постановке "Музыкант", пишет Deadline. Реквизит был выставлен на торги американской некоммерческой организацией Broadway Cares/Equity Fights AIDS в Нью-Йорке. Деньги от продажи лота пойдут на борьбу со СПИДом. "Я знаю ее лет 30. Я работал с ней. И ее поступок меня не удивил. Она очень щедрая. Николь, ты просто потрясающий человек", — заявил Хью. Джекман и Кидман вместе снимались в военной драме База Лурмана "Австралия". Они сыграли влюбленных.

https://ria.ru/20220921/ekologiya-1818483011.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, николь кидман, хью джекман, знаменитости, баз лурман (марк лурман), кино и сериалы