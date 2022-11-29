СМИ: украинская делегация посетила Израиль для переговоров о военной помощи
Times of Israel: украинская делегация посетила Израиль для переговоров о военной помощи
Флаг Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинская военная делегация на прошлой неделе посетила Израиль, чтобы заручиться поддержкой в сфере обороны, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на израильский 13-й канал.
"Делегация украинских высокопоставленных военных чиновников на прошлой неделе посетила Израиль в попытке заручиться помощью в сфере обороны", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что делегация, в состав которой входил высокопоставленный украинский командующий, провела несколько встреч с представителями израильского минобороны и Армии обороны Израиля.
"Сообщается, что украинцы стремились продвинуться вперед в вопросе создания системы предупреждения о ракетных ударах, которую Израиль якобы пообещал построить для Украины", - пишет газета. Делегация также призвала израильские власти предоставить Киеву оружие.
Согласно телеканалу, на который ссылается издание, Израиль пытался не афишировать этот визит во избежание трений с Россией.
Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил главе минобороны Украины Алексею Резникову, что у Израиля есть эксплуатационные ограничения, из-за которых он не сможет поставлять Украине системы вооружения. В свою очередь Владимир Зеленский выразил недовольство позицией Израиля.