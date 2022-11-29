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СМИ: украинская делегация посетила Израиль для переговоров о военной помощи - РИА Новости, 29.11.2022
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СМИ: украинская делегация посетила Израиль для переговоров о военной помощи
СМИ: украинская делегация посетила Израиль для переговоров о военной помощи - РИА Новости, 29.11.2022
СМИ: украинская делегация посетила Израиль для переговоров о военной помощи
Украинская военная делегация на прошлой неделе посетила Израиль, чтобы заручиться поддержкой в сфере обороны, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:48
2022-11-29T12:48
в мире
израиль
украина
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинская военная делегация на прошлой неделе посетила Израиль, чтобы заручиться поддержкой в сфере обороны, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на израильский 13-й канал.Отмечается, что делегация, в состав которой входил высокопоставленный украинский командующий, провела несколько встреч с представителями израильского минобороны и Армии обороны Израиля."Сообщается, что украинцы стремились продвинуться вперед в вопросе создания системы предупреждения о ракетных ударах, которую Израиль якобы пообещал построить для Украины", - пишет газета. Делегация также призвала израильские власти предоставить Киеву оружие.Согласно телеканалу, на который ссылается издание, Израиль пытался не афишировать этот визит во избежание трений с Россией.Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил главе минобороны Украины Алексею Резникову, что у Израиля есть эксплуатационные ограничения, из-за которых он не сможет поставлять Украине системы вооружения. В свою очередь Владимир Зеленский выразил недовольство позицией Израиля.
https://ria.ru/20221129/ukraina-1834971631.html
https://ria.ru/20221129/prognoz-1834919529.html
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в мире, израиль, украина
В мире, Израиль, Украина
12:48 29.11.2022
 
СМИ: украинская делегация посетила Израиль для переговоров о военной помощи

Times of Israel: украинская делегация посетила Израиль для переговоров о военной помощи

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинская военная делегация на прошлой неделе посетила Израиль, чтобы заручиться поддержкой в сфере обороны, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на израильский 13-й канал.
"Делегация украинских высокопоставленных военных чиновников на прошлой неделе посетила Израиль в попытке заручиться помощью в сфере обороны", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что делегация, в состав которой входил высокопоставленный украинский командующий, провела несколько встреч с представителями израильского минобороны и Армии обороны Израиля.
"Сообщается, что украинцы стремились продвинуться вперед в вопросе создания системы предупреждения о ракетных ударах, которую Израиль якобы пообещал построить для Украины", - пишет газета. Делегация также призвала израильские власти предоставить Киеву оружие.
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Согласно телеканалу, на который ссылается издание, Израиль пытался не афишировать этот визит во избежание трений с Россией.
Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил главе минобороны Украины Алексею Резникову, что у Израиля есть эксплуатационные ограничения, из-за которых он не сможет поставлять Украине системы вооружения. В свою очередь Владимир Зеленский выразил недовольство позицией Израиля.
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