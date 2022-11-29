https://ria.ru/20221129/izrail-1834987441.html

СМИ: украинская делегация посетила Израиль для переговоров о военной помощи

СМИ: украинская делегация посетила Израиль для переговоров о военной помощи - РИА Новости, 29.11.2022

СМИ: украинская делегация посетила Израиль для переговоров о военной помощи

Украинская военная делегация на прошлой неделе посетила Израиль, чтобы заручиться поддержкой в сфере обороны, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:48

2022-11-29T12:48

2022-11-29T12:48

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинская военная делегация на прошлой неделе посетила Израиль, чтобы заручиться поддержкой в сфере обороны, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на израильский 13-й канал.Отмечается, что делегация, в состав которой входил высокопоставленный украинский командующий, провела несколько встреч с представителями израильского минобороны и Армии обороны Израиля."Сообщается, что украинцы стремились продвинуться вперед в вопросе создания системы предупреждения о ракетных ударах, которую Израиль якобы пообещал построить для Украины", - пишет газета. Делегация также призвала израильские власти предоставить Киеву оружие.Согласно телеканалу, на который ссылается издание, Израиль пытался не афишировать этот визит во избежание трений с Россией.Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил главе минобороны Украины Алексею Резникову, что у Израиля есть эксплуатационные ограничения, из-за которых он не сможет поставлять Украине системы вооружения. В свою очередь Владимир Зеленский выразил недовольство позицией Израиля.

https://ria.ru/20221129/ukraina-1834971631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, израиль, украина