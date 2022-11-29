https://ria.ru/20221129/istrebiteli-1835001640.html

СМИ: НАТО продолжает изучать идею о предоставлении Украине истребителей

СМИ: НАТО продолжает изучать идею о предоставлении Украине истребителей - РИА Новости, 29.11.2022

СМИ: НАТО продолжает изучать идею о предоставлении Украине истребителей

Лидеры НАТО вновь рассматривают идею о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 и американских F-16, от которой отказались в начале российской военной... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:27

2022-11-29T13:27

2022-11-29T13:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

миг-29

f-16

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Лидеры НАТО вновь рассматривают идею о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 и американских F-16, от которой отказались в начале российской военной операции, сообщило агентство Блумберг.По его данным, Украина, власти которой просят Запад закрыть небо над страной, с большей вероятностью получит такое вооружение, как система противовоздушной обороны "Железный купол", батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot и, возможно, тактические истребители."Лидеры в столицах НАТО также возвращаются к идее, которую отвергли в первые дни войны: предоставить либо истребители советской эпохи МиГ-29 (поляки предложили передать их украинцам), либо даже излишки американских F-16, простых в освоении многоцелевых истребителей", - говорится в материале колумниста агентства, отставного адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса. По его оценке, силы РФ имеют над Украиной преимущество в воздухе. Отмечается, что, прежде всего, у РФ "значительно больше военно-воздушных сил", которые к тому же получили значительный боевой опыт в Сирии. В этих условиях Западу необходимо передать Украине оружие, необходимое для закрытия неба над страной, считает автор публикации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221124/istrebiteli-1834090703.html

https://ria.ru/20221123/nato-1833612616.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, миг-29, f-16, ситуация в днр и лнр