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СМИ: НАТО продолжает изучать идею о предоставлении Украине истребителей - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/istrebiteli-1835001640.html
СМИ: НАТО продолжает изучать идею о предоставлении Украине истребителей
СМИ: НАТО продолжает изучать идею о предоставлении Украине истребителей - РИА Новости, 29.11.2022
СМИ: НАТО продолжает изучать идею о предоставлении Украине истребителей
Лидеры НАТО вновь рассматривают идею о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 и американских F-16, от которой отказались в начале российской военной... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:27
2022-11-29T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
миг-29
f-16
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Лидеры НАТО вновь рассматривают идею о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 и американских F-16, от которой отказались в начале российской военной операции, сообщило агентство Блумберг.По его данным, Украина, власти которой просят Запад закрыть небо над страной, с большей вероятностью получит такое вооружение, как система противовоздушной обороны "Железный купол", батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot и, возможно, тактические истребители."Лидеры в столицах НАТО также возвращаются к идее, которую отвергли в первые дни войны: предоставить либо истребители советской эпохи МиГ-29 (поляки предложили передать их украинцам), либо даже излишки американских F-16, простых в освоении многоцелевых истребителей", - говорится в материале колумниста агентства, отставного адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса. По его оценке, силы РФ имеют над Украиной преимущество в воздухе. Отмечается, что, прежде всего, у РФ "значительно больше военно-воздушных сил", которые к тому же получили значительный боевой опыт в Сирии. В этих условиях Западу необходимо передать Украине оружие, необходимое для закрытия неба над страной, считает автор публикации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221124/istrebiteli-1834090703.html
https://ria.ru/20221123/nato-1833612616.html
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в мире, украина, нато, миг-29, f-16, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, МиГ-29, F-16, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:27 29.11.2022
 
СМИ: НАТО продолжает изучать идею о предоставлении Украине истребителей

Bloomberg: НАТО продолжает изучать идею о предоставлении Украине самолетов МиГ-29 и F-16

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 ВВС Украины на авиабазе под Киевом
Истребитель Миг-29 ВВС Украины на авиабазе под Киевом - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 ВВС Украины на авиабазе под Киевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Лидеры НАТО вновь рассматривают идею о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 и американских F-16, от которой отказались в начале российской военной операции, сообщило агентство Блумберг.
По его данным, Украина, власти которой просят Запад закрыть небо над страной, с большей вероятностью получит такое вооружение, как система противовоздушной обороны "Железный купол", батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot и, возможно, тактические истребители.
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 23:24Специальная военная операция на Украине
США по настоянию Китая убедили Польшу не давать Украине МиГ-29, пишут СМИ
"Лидеры в столицах НАТО также возвращаются к идее, которую отвергли в первые дни войны: предоставить либо истребители советской эпохи МиГ-29 (поляки предложили передать их украинцам), либо даже излишки американских F-16, простых в освоении многоцелевых истребителей", - говорится в материале колумниста агентства, отставного адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса. По его оценке, силы РФ имеют над Украиной преимущество в воздухе. Отмечается, что, прежде всего, у РФ "значительно больше военно-воздушных сил", которые к тому же получили значительный боевой опыт в Сирии. В этих условиях Западу необходимо передать Украине оружие, необходимое для закрытия неба над страной, считает автор публикации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 12:34
В США раскрыли, что приведет НАТО к прямому участию в конфликте на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОМиГ-29F-16Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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