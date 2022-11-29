https://ria.ru/20221129/internet-1835047567.html

Исследование показало, для чего подростки чаще всего используют интернет

Исследование показало, для чего подростки чаще всего используют интернет - РИА Новости, 29.11.2022

Исследование показало, для чего подростки чаще всего используют интернет

Большинство (81%) российских подростков пользуются интернетом, чтобы подтянуть учебу, также более половины (60%) респондентов признались, что испытывают... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:26

2022-11-29T15:26

2022-11-29T16:22

общество

россия

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детские вопросы

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Большинство (81%) российских подростков пользуются интернетом, чтобы подтянуть учебу, также более половины (60%) респондентов признались, что испытывают раздражение, когда долго не заходят в сеть, следует из результатов социологического исследования "Подростки 360", представленных в ходе одноименного федерального форума.Результаты исследования на форуме представила директор ресурсного центра "Центр социологических и интернет исследований СПбГУ" Майа Русакова. Во всероссийском опросе приняли участие 136 438 подростков от 14 до 17 лет, 123 870 родителей подростков, 41 299 педагогов, 14 052 специалистов. Таким образом, всего было опрошено более 315 тысяч респондентов из 85 регионов РФ. Исследование проводилось студентами Социологической клиники прикладных исследований СПбГУ через медиаресурс "Росподрос" при участии Аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка.Почти четверть (23%) подростков проводят в интернете более семи часов каждый день, при этом 80% сообщили, что проводят в интернете ежедневно от трех часов.Согласно исследованию, у 91,5% подростков бывают случаи, когда они отвлекаются на развлечения в интернете во время дела, 70% могут откладывать дела, чтобы провести больше времени в интернете, 60% могут испытывать раздражение, если долго не имеют возможности зайти в интернет.При этом большинство подростков (81%) пользуется интернетом, чтобы подтянуть учебу, 69% - чтобы реализоваться в творческой сфере, 63% - чтобы реализоваться в профессиональной сфере.Кроме того, авторы исследования изучили то, как подростки представляют себе образ будущего. Так, 59% подростков сообщили, что уже знают, чего хотят от будущего, 41% подростков испытывает трудности в формировании планов на будущее, то есть еще не решили, чего хотят достичь (37%) или не хотят строить планы на будущее вообще (4%).В профориентационных мероприятиях участвовали 37% детей, не участвовали 63%.Также, 91% подростков уверен, что удастся осуществить задуманное, 90% верят, что их ждет много хороший событий в будущем. При этом каждый второй подросток (51%) сообщил, что его пугает будущее и события, которые могут произойти, 35% считают, что сейчас не лучшее время, чтобы строить планы на будущее, 22% ждут, что их жизнь сложится замечательно без их усилий.Большинство респондентов считают, что для реализации их целей нужно усердно работать и саморазвиваться (96%), зарабатывать много денег (91%), обзавестись нужными связями (85%), иметь немного терпения и веры в чудо (84%), получить высшее образование (77%).

https://ria.ru/20220806/donbass-1807767152.html

https://sn.ria.ru/20221129/ded_moroz-1834933376.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, санкт-петербургский государственный университет, социальный навигатор, детские вопросы