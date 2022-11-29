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В России расширят возможности индивидуальных инвестиционных счетов - РИА Новости, 29.11.2022
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В России расширят возможности индивидуальных инвестиционных счетов
В России расширят возможности индивидуальных инвестиционных счетов - РИА Новости, 29.11.2022
В России расширят возможности индивидуальных инвестиционных счетов
Банк России и правительство РФ намерены улучшать механизм индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), в том числе увеличить лимит ежегодных взносов и дать... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T20:01
2022-11-29T20:11
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Банк России и правительство РФ намерены улучшать механизм индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), в том числе увеличить лимит ежегодных взносов и дать возможность частично снимать деньги, при этом поддержку в виде налоговых льгот регулятор предлагает давать только на инвестиции в российские, а не иностранные активы, говорится в проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы".Кроме того, регулятор планирует внедрить ИИС типа III c горизонтом инвестирования десять лет. По таким счетам также будет работать комбинация налоговых льгот, предусмотренных для счетов первого и второго типов. Лимит льготируемого ежегодного пополнения ИИС типа III составит 6% от заработной платы."Банк России не считает целесообразным стимулировать инвестиции российских граждан в иностранные активы за счет бюджетных средств. В связи с этим налоговая база по доходам по ИИС типа III будет считаться раздельно для российских и иностранных активов и льгота на доход будет применяться только в отношении доходов по российским активам", - отмечает ЦБ. При этом доля российских активов на ИИС типа III должна быть не менее величины, установленной Налоговым кодексом, отмечается в документе.Регулятор также планирует расширить перечень финансовых посредников и площадок, через которые можно открыть ИИС: в него могут быть включены НПФ, управляющие компании паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и финансовые платформы.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
20:01 29.11.2022 (обновлено: 20:11 29.11.2022)
 
В России расширят возможности индивидуальных инвестиционных счетов

ЦБ и правительство намерены улучшить механизм индивидуальных инвестиционных счетов

© РИА НовостиПриложение "Налоги ФЛ"
Приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости
Приложение "Налоги ФЛ". Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Банк России и правительство РФ намерены улучшать механизм индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), в том числе увеличить лимит ежегодных взносов и дать возможность частично снимать деньги, при этом поддержку в виде налоговых льгот регулятор предлагает давать только на инвестиции в российские, а не иностранные активы, говорится в проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы".
"Продолжится совершенствование механизма индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Планируется увеличить лимит ежегодных взносов, предоставить возможность частично изымать средства без закрытия счета и потери налоговых льгот, а также открывать несколько счетов у разных посредников", - говорится в документе.
Кроме того, регулятор планирует внедрить ИИС типа III c горизонтом инвестирования десять лет. По таким счетам также будет работать комбинация налоговых льгот, предусмотренных для счетов первого и второго типов. Лимит льготируемого ежегодного пополнения ИИС типа III составит 6% от заработной платы.
"Банк России не считает целесообразным стимулировать инвестиции российских граждан в иностранные активы за счет бюджетных средств. В связи с этим налоговая база по доходам по ИИС типа III будет считаться раздельно для российских и иностранных активов и льгота на доход будет применяться только в отношении доходов по российским активам", - отмечает ЦБ. При этом доля российских активов на ИИС типа III должна быть не менее величины, установленной Налоговым кодексом, отмечается в документе.
Регулятор также планирует расширить перечень финансовых посредников и площадок, через которые можно открыть ИИС: в него могут быть включены НПФ, управляющие компании паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и финансовые платформы.
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 19:58
В России проработают механизм налоговых льгот для долгосрочных инвестиций
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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