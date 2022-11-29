https://ria.ru/20221129/iis-1835125314.html

В России расширят возможности индивидуальных инвестиционных счетов

В России расширят возможности индивидуальных инвестиционных счетов - РИА Новости, 29.11.2022

В России расширят возможности индивидуальных инвестиционных счетов

Банк России и правительство РФ намерены улучшать механизм индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), в том числе увеличить лимит ежегодных взносов и дать... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T20:01

2022-11-29T20:01

2022-11-29T20:11

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Банк России и правительство РФ намерены улучшать механизм индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), в том числе увеличить лимит ежегодных взносов и дать возможность частично снимать деньги, при этом поддержку в виде налоговых льгот регулятор предлагает давать только на инвестиции в российские, а не иностранные активы, говорится в проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы".Кроме того, регулятор планирует внедрить ИИС типа III c горизонтом инвестирования десять лет. По таким счетам также будет работать комбинация налоговых льгот, предусмотренных для счетов первого и второго типов. Лимит льготируемого ежегодного пополнения ИИС типа III составит 6% от заработной платы."Банк России не считает целесообразным стимулировать инвестиции российских граждан в иностранные активы за счет бюджетных средств. В связи с этим налоговая база по доходам по ИИС типа III будет считаться раздельно для российских и иностранных активов и льгота на доход будет применяться только в отношении доходов по российским активам", - отмечает ЦБ. При этом доля российских активов на ИИС типа III должна быть не менее величины, установленной Налоговым кодексом, отмечается в документе.Регулятор также планирует расширить перечень финансовых посредников и площадок, через которые можно открыть ИИС: в него могут быть включены НПФ, управляющие компании паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и финансовые платформы.

https://ria.ru/20221129/investitsii-1835124863.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)