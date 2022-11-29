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Эксперт назвал Германию одним из крупнейших поставщиков оружия Украине - РИА Новости, 29.11.2022
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Эксперт назвал Германию одним из крупнейших поставщиков оружия Украине
Эксперт назвал Германию одним из крупнейших поставщиков оружия Украине - РИА Новости, 29.11.2022
Эксперт назвал Германию одним из крупнейших поставщиков оружия Украине
Затягивание конфликта на Украине приводит к росту поставок вооружений Киеву: так, не передававшая до этого года Киеву оружия Германия за девять месяцев вошла в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:16
2022-11-29T12:16
технологии
германия
украина
киев
центр анализа стратегий и технологий
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Затягивание конфликта на Украине приводит к росту поставок вооружений Киеву: так, не передававшая до этого года Киеву оружия Германия за девять месяцев вошла в топ-3 поставщиков, сообщил во вторник консультант Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев."Германия практически полностью отсутствовала на украинском рынке вооружений. &lt;…&gt; Но после начала активной фазы конфликта немцы стали постепенно пересматривать этот подход. Если мы посмотрим динамику, то мы увидим четкую увязку - каждый раз, когда становилось понятно, что конфликт затягивается, номенклатура этих поставок постепенно расширялась", - сказал он в ходе Огарковских чтений.Денисенцев отметил, что с 2014 года до начала СВО в Германии существовал "блок" на поставки оружия Киеву, поскольку Берлин не хотел портить отношения с Москвой и воспринимал конфликт на Донбассе как внутреннее гражданское противостояние.Даже в январе 2022 года Германия заблокировала передачу Эстонией на Украину крупной партии военной техники немецкого производства.Эксперт напомнил, что в начале СВО Берлин передал лицензию на реэкспорт противотанковых гранатометов собственного производства, а уже после принятия решения об отводе ВС РФ из Киевской, Черниговской и Сумской областей Германия решила напрямую поставлять Украине бронетехнику и артиллерию.В дальнейшем, после выхода российских войск из Харьковской области, такая политика Германии только усугубилась, указал эксперт."Германия занимает благодаря постепенному расширению номенклатуры третье место по объемам поставок (оружия Украине). Да, она сильно уступает США и Великобритании, но по сравнению с остальными странами мира немцы поставили больше", - отметил Денисенцев.Среди поставленных Украине немецких образцов вооружений аналитик выделил артиллерийские системы Panzerhaubitze 2000 и гранатометов Panzerfaust 3, которые уже стали частью массовой культуры в украинском обществе - выпускаются почтовые марки и футболки с их изображением.При этом Берлин до сих пор отказывает Киеву в поставках танков Leopard. По мнению Денисенцева, Германия не хочет поставлять Украине данные машины, потому что сделала серьезную ставку в международном её продвижении как "неуязвимого танка", однако в конфликте такой интенсивности, как СВО, многие "Леопарды" неизбежно были бы повреждены и уничтожены, что подорвало бы их позиции на мировом рынке вооружений.
https://ria.ru/20221129/sholts-1834914700.html
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технологии, германия, украина, киев, центр анализа стратегий и технологий, вооруженные силы рф
Технологии, Германия, Украина, Киев, Центр анализа стратегий и технологий, Вооруженные силы РФ
12:16 29.11.2022
 
Эксперт назвал Германию одним из крупнейших поставщиков оружия Украине

Эксперт Денисенцев: Германия вошла в тройку крупнейших поставщиков оружия Украине

© Фото : Rheinmetall entwaffnenУчастники акции протеста против поставок оружия Украине в Касселе, Германия
Участники акции протеста против поставок оружия Украине в Касселе, Германия - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : Rheinmetall entwaffnen
Участники акции протеста против поставок оружия Украине в Касселе, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Затягивание конфликта на Украине приводит к росту поставок вооружений Киеву: так, не передававшая до этого года Киеву оружия Германия за девять месяцев вошла в топ-3 поставщиков, сообщил во вторник консультант Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев.
"Германия практически полностью отсутствовала на украинском рынке вооружений. <…> Но после начала активной фазы конфликта немцы стали постепенно пересматривать этот подход. Если мы посмотрим динамику, то мы увидим четкую увязку - каждый раз, когда становилось понятно, что конфликт затягивается, номенклатура этих поставок постепенно расширялась", - сказал он в ходе Огарковских чтений.
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Денисенцев отметил, что с 2014 года до начала СВО в Германии существовал "блок" на поставки оружия Киеву, поскольку Берлин не хотел портить отношения с Москвой и воспринимал конфликт на Донбассе как внутреннее гражданское противостояние.
Даже в январе 2022 года Германия заблокировала передачу Эстонией на Украину крупной партии военной техники немецкого производства.
Эксперт напомнил, что в начале СВО Берлин передал лицензию на реэкспорт противотанковых гранатометов собственного производства, а уже после принятия решения об отводе ВС РФ из Киевской, Черниговской и Сумской областей Германия решила напрямую поставлять Украине бронетехнику и артиллерию.
В дальнейшем, после выхода российских войск из Харьковской области, такая политика Германии только усугубилась, указал эксперт.
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"Германия занимает благодаря постепенному расширению номенклатуры третье место по объемам поставок (оружия Украине). Да, она сильно уступает США и Великобритании, но по сравнению с остальными странами мира немцы поставили больше", - отметил Денисенцев.
Среди поставленных Украине немецких образцов вооружений аналитик выделил артиллерийские системы Panzerhaubitze 2000 и гранатометов Panzerfaust 3, которые уже стали частью массовой культуры в украинском обществе - выпускаются почтовые марки и футболки с их изображением.
При этом Берлин до сих пор отказывает Киеву в поставках танков Leopard. По мнению Денисенцева, Германия не хочет поставлять Украине данные машины, потому что сделала серьезную ставку в международном её продвижении как "неуязвимого танка", однако в конфликте такой интенсивности, как СВО, многие "Леопарды" неизбежно были бы повреждены и уничтожены, что подорвало бы их позиции на мировом рынке вооружений.
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