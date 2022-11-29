https://ria.ru/20221129/gazprom-1834966843.html

"Газпром" уверен, что поставки через Монголию в Китай будут востребованы

"Газпром" уверен, что поставки через Монголию в Китай будут востребованы - РИА Новости, 29.11.2022

"Газпром" уверен, что поставки через Монголию в Китай будут востребованы

"Газпром" уверен, что проект поставок газа в Китай через Монголию - "Союз Восток", продолжение "Силы Сибири 2" - будет полностью востребован китайским рынком,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:01

2022-11-29T12:01

2022-11-29T12:01

экономика

китай

монголия

газпром

сила сибири — 2

елена бурмистрова

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Газпром" уверен, что проект поставок газа в Китай через Монголию - "Союз Восток", продолжение "Силы Сибири 2" - будет полностью востребован китайским рынком, заявила заместитель председателя правления "Газпрома", глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова."В настоящее время мы ведем обсуждение с китайскими партнерами других перспективных проектов поставок трубопроводного газа в Китай, прежде всего по маршруту через территорию Монголии, объем поставок по которому может составить 50 миллиардов кубометров газа в год. И с учетом прогнозов по дальнейшему росту спроса на газ в Китае с перспективой превышения показателя 550 миллиардов кубометров к 2030 году, мы уверены, что этот проект будет полностью востребован китайским рынком", - отметила Бурмистрова на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.

https://ria.ru/20221129/gaz-1834947242.html

китай

монголия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

экономика, китай, монголия, газпром, сила сибири — 2, елена бурмистрова