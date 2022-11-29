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"Газпром" уверен, что поставки через Монголию в Китай будут востребованы - РИА Новости, 29.11.2022
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"Газпром" уверен, что поставки через Монголию в Китай будут востребованы
"Газпром" уверен, что поставки через Монголию в Китай будут востребованы - РИА Новости, 29.11.2022
"Газпром" уверен, что поставки через Монголию в Китай будут востребованы
"Газпром" уверен, что проект поставок газа в Китай через Монголию - "Союз Восток", продолжение "Силы Сибири 2" - будет полностью востребован китайским рынком,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:01
2022-11-29T12:01
экономика
китай
монголия
газпром
сила сибири — 2
елена бурмистрова
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Газпром" уверен, что проект поставок газа в Китай через Монголию - "Союз Восток", продолжение "Силы Сибири 2" - будет полностью востребован китайским рынком, заявила заместитель председателя правления "Газпрома", глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова."В настоящее время мы ведем обсуждение с китайскими партнерами других перспективных проектов поставок трубопроводного газа в Китай, прежде всего по маршруту через территорию Монголии, объем поставок по которому может составить 50 миллиардов кубометров газа в год. И с учетом прогнозов по дальнейшему росту спроса на газ в Китае с перспективой превышения показателя 550 миллиардов кубометров к 2030 году, мы уверены, что этот проект будет полностью востребован китайским рынком", - отметила Бурмистрова на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
https://ria.ru/20221129/gaz-1834947242.html
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экономика, китай, монголия, газпром, сила сибири — 2, елена бурмистрова
Экономика, Китай, Монголия, Газпром, Сила Сибири — 2, Елена Бурмистрова
12:01 29.11.2022
 
"Газпром" уверен, что поставки через Монголию в Китай будут востребованы

Глава "Газпром экспорта" Бурмистрова: поставки через Монголию в Китай будут востребованы

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомплекс транспортировки экспортного газа
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Комплекс транспортировки экспортного газа. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Газпром" уверен, что проект поставок газа в Китай через Монголию - "Союз Восток", продолжение "Силы Сибири 2" - будет полностью востребован китайским рынком, заявила заместитель председателя правления "Газпрома", глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.
"В настоящее время мы ведем обсуждение с китайскими партнерами других перспективных проектов поставок трубопроводного газа в Китай, прежде всего по маршруту через территорию Монголии, объем поставок по которому может составить 50 миллиардов кубометров газа в год. И с учетом прогнозов по дальнейшему росту спроса на газ в Китае с перспективой превышения показателя 550 миллиардов кубометров к 2030 году, мы уверены, что этот проект будет полностью востребован китайским рынком", - отметила Бурмистрова на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 10:42
Сечин рассказал о перспективах поставки российского газа в Китай
 
ЭкономикаКитайМонголияГазпромСила Сибири — 2Елена Бурмистрова
 
 
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