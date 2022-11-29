https://ria.ru/20221129/gazprom-1834966843.html
"Газпром" уверен, что поставки через Монголию в Китай будут востребованы
"Газпром" уверен, что поставки через Монголию в Китай будут востребованы - РИА Новости, 29.11.2022
"Газпром" уверен, что поставки через Монголию в Китай будут востребованы
"Газпром" уверен, что проект поставок газа в Китай через Монголию - "Союз Восток", продолжение "Силы Сибири 2" - будет полностью востребован китайским рынком,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:01
2022-11-29T12:01
2022-11-29T12:01
экономика
китай
монголия
газпром
сила сибири — 2
елена бурмистрова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792262210_468:418:2520:1572_1920x0_80_0_0_c62d3ee3578fa899c7a98b0c4562a897.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Газпром" уверен, что проект поставок газа в Китай через Монголию - "Союз Восток", продолжение "Силы Сибири 2" - будет полностью востребован китайским рынком, заявила заместитель председателя правления "Газпрома", глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова."В настоящее время мы ведем обсуждение с китайскими партнерами других перспективных проектов поставок трубопроводного газа в Китай, прежде всего по маршруту через территорию Монголии, объем поставок по которому может составить 50 миллиардов кубометров газа в год. И с учетом прогнозов по дальнейшему росту спроса на газ в Китае с перспективой превышения показателя 550 миллиардов кубометров к 2030 году, мы уверены, что этот проект будет полностью востребован китайским рынком", - отметила Бурмистрова на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
https://ria.ru/20221129/gaz-1834947242.html
китай
монголия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792262210_489:322:2507:1835_1920x0_80_0_0_aada7b738fa5bc279e794bfd9f6e12fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, монголия, газпром, сила сибири — 2, елена бурмистрова
Экономика, Китай, Монголия, Газпром, Сила Сибири — 2, Елена Бурмистрова
"Газпром" уверен, что поставки через Монголию в Китай будут востребованы
Глава "Газпром экспорта" Бурмистрова: поставки через Монголию в Китай будут востребованы