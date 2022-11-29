В CNPC призвали увеличить поставки газа из России в Китай
CNPC: поставки газа из России в Китай по восточному маршруту нужно неуклонно повышать
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Поставки российского газа в Китай по восточному маршруту нужно неуклонно повышать, заявил вице-президент CNPC Хуан Юнчжан, выступая на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
"Газпром" сейчас поставляет трубопроводный газ в Китай по восточному маршруту - газопроводу "Сила Сибири". Поставки по нему начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, в 2021 году выросли до 10,4 миллиарда, а выход на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров запланирован к 2025 году.
"Следует неуклонно повышать поставки газа из России в Китай по восточному маршруту. Стороны продолжают сотрудничество по данному направлению, используя все его преимущества, укрепляя и углубляя деловое сотрудничество", - сказал Юнчжан, призвав также усиливать научно-техническое направление, чтобы повысить качество совместной работы России и Китая в нефтегазовой сфере, а также развивать сотрудничество в области зеленой и низкоуглеродной энергетики.
Председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян со своей стороны отметил, что необходимо ускорять строительство трубопровода на Дальнем Востоке и реализацию проекта "Арктик СПГ 2".
"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт - на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок, согласно ему, вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. А с учетом газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию - газопровода "Союз Восток" - экспорт российского газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.