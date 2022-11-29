https://ria.ru/20221129/gaz-1835039992.html

В CNPC призвали увеличить поставки газа из России в Китай

В CNPC призвали увеличить поставки газа из России в Китай - РИА Новости, 29.11.2022

В CNPC призвали увеличить поставки газа из России в Китай

Поставки российского газа в Китай по восточному маршруту нужно неуклонно повышать, заявил вице-президент CNPC Хуан Юнчжан, выступая на Российско-китайском... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:55

2022-11-29T14:55

2022-11-29T14:55

экономика

китай

россия

газпром

в мире

природный газ

дальний восток

арктик спг - 2

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Поставки российского газа в Китай по восточному маршруту нужно неуклонно повышать, заявил вице-президент CNPC Хуан Юнчжан, выступая на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме."Газпром" сейчас поставляет трубопроводный газ в Китай по восточному маршруту - газопроводу "Сила Сибири". Поставки по нему начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, в 2021 году выросли до 10,4 миллиарда, а выход на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров запланирован к 2025 году."Следует неуклонно повышать поставки газа из России в Китай по восточному маршруту. Стороны продолжают сотрудничество по данному направлению, используя все его преимущества, укрепляя и углубляя деловое сотрудничество", - сказал Юнчжан, призвав также усиливать научно-техническое направление, чтобы повысить качество совместной работы России и Китая в нефтегазовой сфере, а также развивать сотрудничество в области зеленой и низкоуглеродной энергетики.Председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян со своей стороны отметил, что необходимо ускорять строительство трубопровода на Дальнем Востоке и реализацию проекта "Арктик СПГ 2"."Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт - на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок, согласно ему, вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. А с учетом газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию - газопровода "Союз Восток" - экспорт российского газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.

https://ria.ru/20221129/gaz-1834947242.html

https://ria.ru/20221129/kooperatsiya-1834945665.html

китай

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дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, китай, россия, газпром, в мире, природный газ, дальний восток, арктик спг - 2, сила сибири — 2