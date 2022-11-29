https://ria.ru/20221129/gaz-1835037907.html
В Германии заявили об отсутствии реальных альтернатив российскому газу
В Германии заявили об отсутствии реальных альтернатив российскому газу - РИА Новости, 29.11.2022
В Германии заявили об отсутствии реальных альтернатив российскому газу
Даже после заключения договора на поставку СПГ из Катара, настоящих альтернатив поставкам газа из Российской Федерации до сих пор нет, заявил во вторник глава... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:50
2022-11-29T14:50
2022-11-29T14:50
экономика
германия
катар
клаус эрнст
роберт хабек
санкции
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Даже после заключения договора на поставку СПГ из Катара, настоящих альтернатив поставкам газа из Российской Федерации до сих пор нет, заявил во вторник глава комитета германского бундестага по энергетике Клаус Эрнст."Федеральное правительство празднует сделку по СПГ с Катаром и хвастается большими цифрами. В действительности, эти два миллиона тонн СПГ соответствуют трем процентам потребления газа в Германии. Реальных альтернатив российскому газу до сих пор нет!" - написал политик партии "Левые" в Twitter.Ранее катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy подписала соглашение с американской компанией ConocoPhillips о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию в объеме около 2 миллионов тонн в год, начиная с 2026 года и в течение 15 лет.Позднее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что часть закупаемого энергокомпаниями газа, в том числе и СПГ из Катара, спустя годы необходимо будет передавать соседним странам, дабы Германия придерживалась своей цели стать климатически нейтральной страной к 2045 году.
https://ria.ru/20221123/evrosoyuz-1833500684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, катар, клаус эрнст, роберт хабек, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Германия, Катар, Клаус Эрнст, Роберт Хабек, Санкции, Санкции в отношении России
В Германии заявили об отсутствии реальных альтернатив российскому газу
Депутат бундестага Эрнст: у Германии до сих пор нет реальных альтернатив газу из России
БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости.
Даже после заключения договора на поставку СПГ из Катара, настоящих альтернатив поставкам газа из Российской Федерации до сих пор нет, заявил
во вторник глава комитета германского бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
"Федеральное правительство празднует сделку по СПГ с Катаром и хвастается большими цифрами. В действительности, эти два миллиона тонн СПГ соответствуют трем процентам потребления газа в Германии. Реальных альтернатив российскому газу до сих пор нет!" - написал политик партии "Левые" в Twitter.
Ранее катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy подписала соглашение с американской компанией ConocoPhillips о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию в объеме около 2 миллионов тонн в год, начиная с 2026 года и в течение 15 лет.
Позднее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что часть закупаемого энергокомпаниями газа, в том числе и СПГ из Катара, спустя годы необходимо будет передавать соседним странам, дабы Германия придерживалась своей цели стать климатически нейтральной страной к 2045 году.