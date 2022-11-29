https://ria.ru/20221129/gaz-1834912160.html

США не наживаются на поставках сжиженного газа в ЕС, заявили в Белом доме

США не наживаются на поставках сжиженного газа в ЕС, заявили в Белом доме - РИА Новости, 29.11.2022

США не наживаются на поставках сжиженного газа в ЕС, заявили в Белом доме

Высокопоставленный представитель Белого дома назвал не соответствующими действительности утверждения, что США наживаются на поставках сжижженного природного... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T03:08

2022-11-29T03:08

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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Высокопоставленный представитель Белого дома назвал не соответствующими действительности утверждения, что США наживаются на поставках сжижженного природного газа (СПГ) в Европу, растущих на фоне перебоев российского экспорта.По его словам, экспорт, который более чем удвоился, в основном идет на основе долгосрочных контрактов с зарубежными трейдерами, которые уже перепродают газ конечным потребителям."Мы видели статьи, в которых утверждается, что США наживаются на продажах своего сжижженного газа в Европу. Это утверждение не соответствует действительности. На деле США мобилизовали СПГ, чтобы помочь Европе подготовиться к зиме", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга в преддверии государственного визита в США президента Франции Эммануэля Макрона."Для ясности: большая часть СПГ экспортируется в Европу по транспарентным долгосрочным контрактам с зарубежными энерготрейдинговыми фирмами, включая несколько европейских компаний", - добавил он.Представитель администрации обвинил России в использовании энергоносителей и продовольствия для оказания давления на международное сообщество в контексте конфликта на Украине. Он предположил, что эти темы будут подробно обсуждаться на переговорах Макрона в США.

https://ria.ru/20221128/neft-1834896257.html

https://ria.ru/20221128/gaz-1834774642.html

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цены на нефть, сша, евросоюз, эммануэль макрон, европа, франция