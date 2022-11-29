https://ria.ru/20221129/gaz-1834912160.html
США не наживаются на поставках сжиженного газа в ЕС, заявили в Белом доме
США не наживаются на поставках сжиженного газа в ЕС, заявили в Белом доме - РИА Новости, 29.11.2022
США не наживаются на поставках сжиженного газа в ЕС, заявили в Белом доме
Высокопоставленный представитель Белого дома назвал не соответствующими действительности утверждения, что США наживаются на поставках сжижженного природного... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T03:08
2022-11-29T03:08
2022-11-29T03:35
цены на нефть
сша
евросоюз
эммануэль макрон
европа
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787979963_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d869577dce798d8a5124138614f88e7a.jpg
ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Высокопоставленный представитель Белого дома назвал не соответствующими действительности утверждения, что США наживаются на поставках сжижженного природного газа (СПГ) в Европу, растущих на фоне перебоев российского экспорта.По его словам, экспорт, который более чем удвоился, в основном идет на основе долгосрочных контрактов с зарубежными трейдерами, которые уже перепродают газ конечным потребителям."Мы видели статьи, в которых утверждается, что США наживаются на продажах своего сжижженного газа в Европу. Это утверждение не соответствует действительности. На деле США мобилизовали СПГ, чтобы помочь Европе подготовиться к зиме", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга в преддверии государственного визита в США президента Франции Эммануэля Макрона."Для ясности: большая часть СПГ экспортируется в Европу по транспарентным долгосрочным контрактам с зарубежными энерготрейдинговыми фирмами, включая несколько европейских компаний", - добавил он.Представитель администрации обвинил России в использовании энергоносителей и продовольствия для оказания давления на международное сообщество в контексте конфликта на Украине. Он предположил, что эти темы будут подробно обсуждаться на переговорах Макрона в США.
https://ria.ru/20221128/neft-1834896257.html
https://ria.ru/20221128/gaz-1834774642.html
сша
европа
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787979963_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_836f14379aac517aca0c0a51bd219ce4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, сша, евросоюз, эммануэль макрон, европа, франция
Цены на нефть, США, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Европа, Франция
03:08 29.11.2022 (обновлено: 03:35 29.11.2022)
США не наживаются на поставках сжиженного газа в ЕС, заявили в Белом доме
Белый дом США отверг обвинения в наживе на поставках сжиженного газа в Европу