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США не наживаются на поставках сжиженного газа в ЕС, заявили в Белом доме - РИА Новости, 29.11.2022
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США не наживаются на поставках сжиженного газа в ЕС, заявили в Белом доме
США не наживаются на поставках сжиженного газа в ЕС, заявили в Белом доме - РИА Новости, 29.11.2022
США не наживаются на поставках сжиженного газа в ЕС, заявили в Белом доме
Высокопоставленный представитель Белого дома назвал не соответствующими действительности утверждения, что США наживаются на поставках сжижженного природного... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T03:08
2022-11-29T03:35
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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Высокопоставленный представитель Белого дома назвал не соответствующими действительности утверждения, что США наживаются на поставках сжижженного природного газа (СПГ) в Европу, растущих на фоне перебоев российского экспорта.По его словам, экспорт, который более чем удвоился, в основном идет на основе долгосрочных контрактов с зарубежными трейдерами, которые уже перепродают газ конечным потребителям."Мы видели статьи, в которых утверждается, что США наживаются на продажах своего сжижженного газа в Европу. Это утверждение не соответствует действительности. На деле США мобилизовали СПГ, чтобы помочь Европе подготовиться к зиме", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга в преддверии государственного визита в США президента Франции Эммануэля Макрона."Для ясности: большая часть СПГ экспортируется в Европу по транспарентным долгосрочным контрактам с зарубежными энерготрейдинговыми фирмами, включая несколько европейских компаний", - добавил он.Представитель администрации обвинил России в использовании энергоносителей и продовольствия для оказания давления на международное сообщество в контексте конфликта на Украине. Он предположил, что эти темы будут подробно обсуждаться на переговорах Макрона в США.
https://ria.ru/20221128/neft-1834896257.html
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цены на нефть, сша, евросоюз, эммануэль макрон, европа, франция
Цены на нефть, США, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Европа, Франция
03:08 29.11.2022 (обновлено: 03:35 29.11.2022)
 
США не наживаются на поставках сжиженного газа в ЕС, заявили в Белом доме

Белый дом США отверг обвинения в наживе на поставках сжиженного газа в Европу

© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Высокопоставленный представитель Белого дома назвал не соответствующими действительности утверждения, что США наживаются на поставках сжижженного природного газа (СПГ) в Европу, растущих на фоне перебоев российского экспорта.
По его словам, экспорт, который более чем удвоился, в основном идет на основе долгосрочных контрактов с зарубежными трейдерами, которые уже перепродают газ конечным потребителям.
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"Мы видели статьи, в которых утверждается, что США наживаются на продажах своего сжижженного газа в Европу. Это утверждение не соответствует действительности. На деле США мобилизовали СПГ, чтобы помочь Европе подготовиться к зиме", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга в преддверии государственного визита в США президента Франции Эммануэля Макрона.
"Для ясности: большая часть СПГ экспортируется в Европу по транспарентным долгосрочным контрактам с зарубежными энерготрейдинговыми фирмами, включая несколько европейских компаний", - добавил он.
Представитель администрации обвинил России в использовании энергоносителей и продовольствия для оказания давления на международное сообщество в контексте конфликта на Украине. Он предположил, что эти темы будут подробно обсуждаться на переговорах Макрона в США.
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Цены на нефтьСШАЕвросоюзЭммануэль МакронЕвропаФранция
 
 
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