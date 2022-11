https://ria.ru/20221129/fotopeyzazhi-1834980208.html

Сеть, подводная пещера и окно в лето: лучшие фотопейзажи 2022 года

Сеть, подводная пещера и окно в лето: лучшие фотопейзажи 2022 года

Сеть, подводная пещера и окно в лето: лучшие фотопейзажи 2022 года

Стали известны имена победителей девятого конкурса The International Landscape Photographer of the Year 2022. Жюри рассмотрело более 3800 работ профессионалов и

Стали известны имена победителей девятого конкурса The International Landscape Photographer of the Year 2022. Жюри рассмотрело более 3800 работ профессионалов и любителей со всего света. Самые эффектные кадры — в подборке Ria.ru.

2022

