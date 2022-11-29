Рейтинг@Mail.ru
Сеть, подводная пещера и окно в лето: лучшие фотопейзажи 2022 года - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221129/fotopeyzazhi-1834980208.html
Сеть, подводная пещера и окно в лето: лучшие фотопейзажи 2022 года
Сеть, подводная пещера и окно в лето: лучшие фотопейзажи 2022 года - РИА Новости, 29.11.2022
Сеть, подводная пещера и окно в лето: лучшие фотопейзажи 2022 года
Стали известны имена победителей девятого конкурса The International Landscape Photographer of the Year 2022. Жюри рассмотрело более 3800 работ профессионалов и РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:05
2022-11-29T15:12
фото
фотография
впечатления - туризм
природа
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1834959060_0:343:3031:2048_1920x0_80_0_0_23a4784ce4bb6639a02d6f870ea924e9.jpg
Стали известны имена победителей девятого конкурса The International Landscape Photographer of the Year 2022. Жюри рассмотрело более 3800 работ профессионалов и любителей со всего света. Самые эффектные кадры — в подборке Ria.ru.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1834959060_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_f04d7915d74f0b402e2280fe732bf6c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, фотография, впечатления - туризм, природа
Фото, Фотография, Впечатления - Туризм, природа, Туризм
15:05 29.11.2022 (обновлено: 15:12 29.11.2022)
 

Сеть, подводная пещера и окно в лето: лучшие фотопейзажи 2022 года

Читать ria.ru в
Стали известны имена победителей девятого конкурса The International Landscape Photographer of the Year 2022. Жюри рассмотрело более 3800 работ профессионалов и любителей со всего света. Самые эффектные кадры — в подборке Ria.ru.
© Фото : Benjamin Briones Grandi/The 9th International Landscape Photographer of the Yea

Главный приз и титул лучшего пейзажного фотографа года получил Бенджамин Брионес Гранди (Benjamin Briones Grandi) из Чили. Экспертов покорила серия его снимков из Анд.

Работа фотографа Benjamin Briones Grandi Grandi Andes Interior, обедившая в конкурсе The International Landscape Photographer of the Year
1 из 15

Главный приз и титул лучшего пейзажного фотографа года получил Бенджамин Брионес Гранди (Benjamin Briones Grandi) из Чили. Экспертов покорила серия его снимков из Анд.

© Фото : Benjamin Briones Grandi/The 9th International Landscape Photographer of the Yea
© Фото : Gheorghe Popa/The 9th International Landscape Photographer of the Yea

Георге Попа (Gheorghe Popa) с "Сетью" победил в категории "Воздушная абстракция".

Работа фотографа Gheorghe Popa The Network, победившая в номинации Abstract Aerial Award конкурса The International Landscape Photographer of the Year
2 из 15

Георге Попа (Gheorghe Popa) с "Сетью" победил в категории "Воздушная абстракция".

© Фото : Gheorghe Popa/The 9th International Landscape Photographer of the Yea
© Фото : José D. Riquelme/The 9th International Landscape Photographer of the Yea

У Хосе Д. Рикельме (José D. Riquelme) — первое место в категории "Удивительные облака".

Работа фотографа José D. Riquelme The Old Tree, победившая в номинации Amazing Cloud Award конкурса The International Landscape Photographer of the Year
3 из 15

У Хосе Д. Рикельме (José D. Riquelme) — первое место в категории "Удивительные облака".

© Фото : José D. Riquelme/The 9th International Landscape Photographer of the Yea
© Фото : Martin Broen/The 9th International Landscape Photographer of the Yea

"Подводную пещеру" Мартина Броэна (Martin Broen) назвали лучшей одиночной фотографией.

Работа фотографа Martin Broen Flooded Cave, победившая в конкурсе The International Landscape Photograph of the Year 2022
4 из 15

"Подводную пещеру" Мартина Броэна (Martin Broen) назвали лучшей одиночной фотографией.

© Фото : Martin Broen/The 9th International Landscape Photographer of the Yea
© Фото : Luis Solano/The 9th International Landscape Photographer of the Yea

"Дерево лавы" Луиса Солано (Luis Solano) попало в число ста наиболее выразительных снимков конкурса.

Работа фотографа Luis Solano Tree Of Lava, попавшая в ТОП-101 конкурса The 9th International Landscape Photographer of the Year
5 из 15

"Дерево лавы" Луиса Солано (Luis Solano) попало в число ста наиболее выразительных снимков конкурса.

© Фото : Luis Solano/The 9th International Landscape Photographer of the Yea
© Фото : Tony Wang/The 9th International Landscape Photographer of the Yea

"Ледяное дерево" принесло Тони Вангу (Tony Wang) второе место в категории "Фотограф года".

Работа фотографа Tony Wang Ice tree, занявшая второе место в фотоконкурсе The International Landscape Photographer of the Year
6 из 15

"Ледяное дерево" принесло Тони Вангу (Tony Wang) второе место в категории "Фотограф года".

© Фото : Tony Wang/The 9th International Landscape Photographer of the Yea
© Фото : Huan Vu Trung/The 9th International Landscape Photographer of the Yea

"Чайный холм" Хуан Ву Чунга (Huan Vu Trung) — один из ста самых впечатляющих кадров Landscape Photographer of the Year 2022.

Работа фотографа Huan Vu Trung Tea Hill, попавшая в ТОП-101 конкурса The International Landscape Photographer of the Year
7 из 15

"Чайный холм" Хуан Ву Чунга (Huan Vu Trung) — один из ста самых впечатляющих кадров Landscape Photographer of the Year 2022.

© Фото : Huan Vu Trung/The 9th International Landscape Photographer of the Yea
© Фото : Daniel Laan/The 9th International Landscape Photographer of the Yea

У Даниэля Лаана (Daniel Laan) получилась лучшая, по мнению жюри, черно-белая фотография конкурса.

Работа фотографа Daniel Laan Project Green Glow , победившая в номинации Black And White Award конкурса The International Landscape Photographer of the Year
8 из 15

У Даниэля Лаана (Daniel Laan) получилась лучшая, по мнению жюри, черно-белая фотография конкурса.

© Фото : Daniel Laan/The 9th International Landscape Photographer of the Yea
© Фото : Koki Dote/The 9th International Landscape Photographer of the Yea

"Замороженный" кадр Коки Доте (Koki Dote) победил в категории "Снежный и ледяной пейзаж".

Работа фотографа Koki Dote Frozen, победивший в номинации Snow And Ice Award конкурса The International Landscape Photographer of the Year
9 из 15

"Замороженный" кадр Коки Доте (Koki Dote) победил в категории "Снежный и ледяной пейзаж".

© Фото : Koki Dote/The 9th International Landscape Photographer of the Yea
© Фото : Dario Giannobile/The 9th International Landscape Photographer of the Yea

"Звездные тропы и лава" Дарио Джаннобиле (Dario Giannobile) — один из ста первоклассных снимков конкурсантов.

Работа фотографа Dario Giannobile Star Trails And Lava, попавшая в ТОП-101 конкурса The 9th International Landscape Photographer of the Year
10 из 15

"Звездные тропы и лава" Дарио Джаннобиле (Dario Giannobile) — один из ста первоклассных снимков конкурсантов.

© Фото : Dario Giannobile/The 9th International Landscape Photographer of the Yea
© Фото : Julien Delaval/The 9th International Landscape Photographer of the Yea

Жулиен Делаваль (Julien Delaval) получил награду за лучший морской пейзаж.

Работа фотографа Julien Delaval Lost Sea , победившая в номинации Seascape Award конкурса The International Landscape Photographer of the Year
11 из 15

Жулиен Делаваль (Julien Delaval) получил награду за лучший морской пейзаж.

© Фото : Julien Delaval/The 9th International Landscape Photographer of the Yea
© Фото : Mitja Koba/The 9th International Landscape Photographer of the Yea

"Альпийские слоны в сумерках" принесли Мите Кобалю (Mitja Kobal) второй приз в категории "Фотография года".

Работа фотографа Mitja Kobal Dusk Of The Alpine Elephants, занявшая второе место в конкурсе The International Landscape Photograph of the Year 2022
12 из 15

"Альпийские слоны в сумерках" принесли Мите Кобалю (Mitja Kobal) второй приз в категории "Фотография года".

© Фото : Mitja Koba/The 9th International Landscape Photographer of the Yea
© Фото : Liu Bai/The 9th International Landscape Photographer of the Yea

"Ритм жизни" Лю Бая (Liu Bai) замкнул тройку лидеров в категории "Лучшая фотография".

Работа фотографа Liu Bai Rhythm Of Life, занявшая третье в фотоконкурсе The International Landscape Photograph of the Year 2022
13 из 15

"Ритм жизни" Лю Бая (Liu Bai) замкнул тройку лидеров в категории "Лучшая фотография".

© Фото : Liu Bai/The 9th International Landscape Photographer of the Yea
© Фото : Isabella Tabacchi/The 9th International Landscape Photographer of the Yea

"Солевой паззл" Изабеллы Табакки (Isabella Tabacchi) "Salty Puzzl" вошел в число ста главных работ конкурса.

Работа фотографа Isabella Tabacchi Salty Puzzl, попавшая в ТОП-101 конкурса The International Landscape Photographer of the Year
14 из 15

"Солевой паззл" Изабеллы Табакки (Isabella Tabacchi) "Salty Puzzl" вошел в число ста главных работ конкурса.

© Фото : Isabella Tabacchi/The 9th International Landscape Photographer of the Yea
© Фото : Max Rive/The 9th International Landscape Photographer of the Yea

"Летнее окно" позволило Максу Риву (Max Rive) подняться на третье место в категории "Фотограф года".

Работа фотографа Max Rive Summer Window, занявшая третье место в фотоконкурсе The International Landscape Photographer of the Year
15 из 15

"Летнее окно" позволило Максу Риву (Max Rive) подняться на третье место в категории "Фотограф года".

© Фото : Max Rive/The 9th International Landscape Photographer of the Yea
 
ТуризмФотоФотографияВпечатления - Туризмприрода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала