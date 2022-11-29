Сеть, подводная пещера и окно в лето: лучшие фотопейзажи 2022 года
Главный приз и титул лучшего пейзажного фотографа года получил Бенджамин Брионес Гранди (Benjamin Briones Grandi) из Чили. Экспертов покорила серия его снимков из Анд.
Главный приз и титул лучшего пейзажного фотографа года получил Бенджамин Брионес Гранди (Benjamin Briones Grandi) из Чили. Экспертов покорила серия его снимков из Анд.
Георге Попа (Gheorghe Popa) с "Сетью" победил в категории "Воздушная абстракция".
Георге Попа (Gheorghe Popa) с "Сетью" победил в категории "Воздушная абстракция".
У Хосе Д. Рикельме (José D. Riquelme) — первое место в категории "Удивительные облака".
У Хосе Д. Рикельме (José D. Riquelme) — первое место в категории "Удивительные облака".
"Подводную пещеру" Мартина Броэна (Martin Broen) назвали лучшей одиночной фотографией.
"Подводную пещеру" Мартина Броэна (Martin Broen) назвали лучшей одиночной фотографией.
"Дерево лавы" Луиса Солано (Luis Solano) попало в число ста наиболее выразительных снимков конкурса.
"Дерево лавы" Луиса Солано (Luis Solano) попало в число ста наиболее выразительных снимков конкурса.
"Ледяное дерево" принесло Тони Вангу (Tony Wang) второе место в категории "Фотограф года".
"Ледяное дерево" принесло Тони Вангу (Tony Wang) второе место в категории "Фотограф года".
"Чайный холм" Хуан Ву Чунга (Huan Vu Trung) — один из ста самых впечатляющих кадров Landscape Photographer of the Year 2022.
"Чайный холм" Хуан Ву Чунга (Huan Vu Trung) — один из ста самых впечатляющих кадров Landscape Photographer of the Year 2022.
У Даниэля Лаана (Daniel Laan) получилась лучшая, по мнению жюри, черно-белая фотография конкурса.
У Даниэля Лаана (Daniel Laan) получилась лучшая, по мнению жюри, черно-белая фотография конкурса.
"Замороженный" кадр Коки Доте (Koki Dote) победил в категории "Снежный и ледяной пейзаж".
"Замороженный" кадр Коки Доте (Koki Dote) победил в категории "Снежный и ледяной пейзаж".
"Звездные тропы и лава" Дарио Джаннобиле (Dario Giannobile) — один из ста первоклассных снимков конкурсантов.
"Звездные тропы и лава" Дарио Джаннобиле (Dario Giannobile) — один из ста первоклассных снимков конкурсантов.
Жулиен Делаваль (Julien Delaval) получил награду за лучший морской пейзаж.
Жулиен Делаваль (Julien Delaval) получил награду за лучший морской пейзаж.
"Альпийские слоны в сумерках" принесли Мите Кобалю (Mitja Kobal) второй приз в категории "Фотография года".
"Альпийские слоны в сумерках" принесли Мите Кобалю (Mitja Kobal) второй приз в категории "Фотография года".
"Ритм жизни" Лю Бая (Liu Bai) замкнул тройку лидеров в категории "Лучшая фотография".
"Ритм жизни" Лю Бая (Liu Bai) замкнул тройку лидеров в категории "Лучшая фотография".
"Солевой паззл" Изабеллы Табакки (Isabella Tabacchi) "Salty Puzzl" вошел в число ста главных работ конкурса.
"Солевой паззл" Изабеллы Табакки (Isabella Tabacchi) "Salty Puzzl" вошел в число ста главных работ конкурса.
"Летнее окно" позволило Максу Риву (Max Rive) подняться на третье место в категории "Фотограф года".
"Летнее окно" позволило Максу Риву (Max Rive) подняться на третье место в категории "Фотограф года".