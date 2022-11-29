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Выплаты на покупку школьной формы получили более 100 тысяч семей МО - РИА Новости, 29.11.2022
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Новости Подмосковья
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Выплаты на покупку школьной формы получили более 100 тысяч семей МО
Выплаты на покупку школьной формы получили более 100 тысяч семей МО - РИА Новости, 29.11.2022
Выплаты на покупку школьной формы получили более 100 тысяч семей МО
В Подмосковье выплаты на покупку школьной формы получили 133 тысячи семей. На эти цели из бюджета выделили свыше 390 миллионов рублей. Такой информацией... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:49
2022-11-29T16:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Подмосковье выплаты на покупку школьной формы получили 133 тысячи семей. На эти цели из бюджета выделили свыше 390 миллионов рублей. Такой информацией поделилась вице-губернатор области Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360"."Размер выплаты для многодетной семьи составляет три тысячи рублей. Такая мера поддержки предоставляется в рамках комплексной услуги „Скоро в школу“ один раз год на каждого школьника", –пояснила Ирина Каклюгина.В минсоцразвития региона отметили, что на выплаты также могут претендовать малообеспеченные семьи, которые воспитывают детей-инвалидов. Размер пособия для них составляет 13 тысяч рублей.Нуждающиеся родители первоклассников могут получить для своих детей рюкзаки с полным набором школьных принадлежностей.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:49 29.11.2022
 

Выплаты на покупку школьной формы получили более 100 тысяч семей МО

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Подмосковье выплаты на покупку школьной формы получили 133 тысячи семей. На эти цели из бюджета выделили свыше 390 миллионов рублей. Такой информацией поделилась вице-губернатор области Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".
"Размер выплаты для многодетной семьи составляет три тысячи рублей. Такая мера поддержки предоставляется в рамках комплексной услуги „Скоро в школу“ один раз год на каждого школьника", –пояснила Ирина Каклюгина.
В минсоцразвития региона отметили, что на выплаты также могут претендовать малообеспеченные семьи, которые воспитывают детей-инвалидов. Размер пособия для них составляет 13 тысяч рублей.
Нуждающиеся родители первоклассников могут получить для своих детей рюкзаки с полным набором школьных принадлежностей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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