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Выплаты на покупку школьной формы получили более 100 тысяч семей МО

Выплаты на покупку школьной формы получили более 100 тысяч семей МО - РИА Новости, 29.11.2022

Выплаты на покупку школьной формы получили более 100 тысяч семей МО

В Подмосковье выплаты на покупку школьной формы получили 133 тысячи семей. На эти цели из бюджета выделили свыше 390 миллионов рублей. Такой информацией... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:49

2022-11-29T16:49

2022-11-29T16:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Подмосковье выплаты на покупку школьной формы получили 133 тысячи семей. На эти цели из бюджета выделили свыше 390 миллионов рублей. Такой информацией поделилась вице-губернатор области Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360"."Размер выплаты для многодетной семьи составляет три тысячи рублей. Такая мера поддержки предоставляется в рамках комплексной услуги „Скоро в школу“ один раз год на каждого школьника", –пояснила Ирина Каклюгина.В минсоцразвития региона отметили, что на выплаты также могут претендовать малообеспеченные семьи, которые воспитывают детей-инвалидов. Размер пособия для них составляет 13 тысяч рублей.Нуждающиеся родители первоклассников могут получить для своих детей рюкзаки с полным набором школьных принадлежностей.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)