https://ria.ru/20221129/flag-1834909226.html
На Украине пожаловались из-за скандала с флагом "Азова"* на ЧМ в Катаре
На Украине пожаловались из-за скандала с флагом "Азова"* на ЧМ в Катаре - РИА Новости, 29.11.2022
На Украине пожаловались из-за скандала с флагом "Азова"* на ЧМ в Катаре
У испанских болельщиков отобрали флаг батальона "Азов"*, который они развернули на трибунах во время матча их команды со сборной Германии на чемпионате мира в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T01:57
2022-11-29T01:57
2022-11-29T01:57
игорь краснов
катар
россия
украина
международная федерация футбола (фифа)
генеральная прокуратура рф
чм по футболу 2022
батальон "азов"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831726438_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32b263d95fccff4b4b5eea20b9f14988.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. У испанских болельщиков отобрали флаг батальона "Азов"*, который они развернули на трибунах во время матча их команды со сборной Германии на чемпионате мира в Катаре, написал в соцсетях украинский футболист Роман Зозуля.Зозуля назвал сотрудников ФИФА "жертвами российской пропаганды".Футболист призвал украинские власти вмешаться в ситуацию и заявил, что организации якобы придется извиняться за свое решение.Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Генпрокуратура установила, что боевики батальона используют запрещенные средства и методы ведения войны. Как заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей.Катар принимает чемпионат мира по футболу с 21 ноября по 18 декабря.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://rsport.ria.ru/20221128/futbol-1834862593.html
https://ria.ru/20221101/komandiry-1828325673.html
катар
россия
украина
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831726438_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_375f2dd1d273c640f268dfaa6283b0b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь краснов, катар, россия, украина, международная федерация футбола (фифа), генеральная прокуратура рф, чм по футболу 2022, батальон "азов", испания
Игорь Краснов, Катар, Россия, Украина, Международная федерация футбола (ФИФА), Генеральная прокуратура РФ, ЧМ по футболу 2022, Батальон "Азов", Испания
На Украине пожаловались из-за скандала с флагом "Азова"* на ЧМ в Катаре
Украинский футболист Зозуля пожаловался, что у болельщиков в Катаре отобрали флаг "Азова"