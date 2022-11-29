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На Украине пожаловались из-за скандала с флагом "Азова"* на ЧМ в Катаре - РИА Новости, 29.11.2022
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На Украине пожаловались из-за скандала с флагом "Азова"* на ЧМ в Катаре
На Украине пожаловались из-за скандала с флагом "Азова"* на ЧМ в Катаре - РИА Новости, 29.11.2022
На Украине пожаловались из-за скандала с флагом "Азова"* на ЧМ в Катаре
У испанских болельщиков отобрали флаг батальона "Азов"*, который они развернули на трибунах во время матча их команды со сборной Германии на чемпионате мира в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T01:57
2022-11-29T01:57
игорь краснов
катар
россия
украина
международная федерация футбола (фифа)
генеральная прокуратура рф
чм по футболу 2022
батальон "азов"
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. У испанских болельщиков отобрали флаг батальона "Азов"*, который они развернули на трибунах во время матча их команды со сборной Германии на чемпионате мира в Катаре, написал в соцсетях украинский футболист Роман Зозуля.Зозуля назвал сотрудников ФИФА "жертвами российской пропаганды".Футболист призвал украинские власти вмешаться в ситуацию и заявил, что организации якобы придется извиняться за свое решение.Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Генпрокуратура установила, что боевики батальона используют запрещенные средства и методы ведения войны. Как заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей.Катар принимает чемпионат мира по футболу с 21 ноября по 18 декабря.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://rsport.ria.ru/20221128/futbol-1834862593.html
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игорь краснов, катар, россия, украина, международная федерация футбола (фифа), генеральная прокуратура рф, чм по футболу 2022, батальон "азов", испания
Игорь Краснов, Катар, Россия, Украина, Международная федерация футбола (ФИФА), Генеральная прокуратура РФ, ЧМ по футболу 2022, Батальон "Азов", Испания
01:57 29.11.2022
 
На Украине пожаловались из-за скандала с флагом "Азова"* на ЧМ в Катаре

Украинский футболист Зозуля пожаловался, что у болельщиков в Катаре отобрали флаг "Азова"

© Фото предоставлено Qatar TourismСтадион Эль-Байт в Эль-Хауре
Стадион Эль-Байт в Эль-Хауре
© Фото предоставлено Qatar Tourism
Стадион Эль-Байт в Эль-Хауре . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. У испанских болельщиков отобрали флаг батальона "Азов"*, который они развернули на трибунах во время матча их команды со сборной Германии на чемпионате мира в Катаре, написал в соцсетях украинский футболист Роман Зозуля.
"Через несколько минут появились представители ФИФА и изъяли флаг, сославшись на то, что он нарушает какие-то стандарты в их головах и якобы запрещен", — пожаловался спортсмен.
Зозуля назвал сотрудников ФИФА "жертвами российской пропаганды".
Футболист призвал украинские власти вмешаться в ситуацию и заявил, что организации якобы придется извиняться за свое решение.
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Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Генпрокуратура установила, что боевики батальона используют запрещенные средства и методы ведения войны. Как заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей.
Катар принимает чемпионат мира по футболу с 21 ноября по 18 декабря.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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