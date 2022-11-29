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На Украине пожаловались из-за скандала с флагом "Азова"* на ЧМ в Катаре

На Украине пожаловались из-за скандала с флагом "Азова"* на ЧМ в Катаре - РИА Новости, 29.11.2022

На Украине пожаловались из-за скандала с флагом "Азова"* на ЧМ в Катаре

У испанских болельщиков отобрали флаг батальона "Азов"*, который они развернули на трибунах во время матча их команды со сборной Германии на чемпионате мира в... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T01:57

2022-11-29T01:57

2022-11-29T01:57

игорь краснов

катар

россия

украина

международная федерация футбола (фифа)

генеральная прокуратура рф

чм по футболу 2022

батальон "азов"

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. У испанских болельщиков отобрали флаг батальона "Азов"*, который они развернули на трибунах во время матча их команды со сборной Германии на чемпионате мира в Катаре, написал в соцсетях украинский футболист Роман Зозуля.Зозуля назвал сотрудников ФИФА "жертвами российской пропаганды".Футболист призвал украинские власти вмешаться в ситуацию и заявил, что организации якобы придется извиняться за свое решение.Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Генпрокуратура установила, что боевики батальона используют запрещенные средства и методы ведения войны. Как заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей.Катар принимает чемпионат мира по футболу с 21 ноября по 18 декабря.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://rsport.ria.ru/20221128/futbol-1834862593.html

https://ria.ru/20221101/komandiry-1828325673.html

катар

россия

украина

испания

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игорь краснов, катар, россия, украина, международная федерация футбола (фифа), генеральная прокуратура рф, чм по футболу 2022, батальон "азов", испания